群馬、８連勝で首位キープ　～BCリーグ～

５月16日（土）

３回、打者15人９安打の猛攻で大量得点（栃木３勝 UD上尾スタ 438人）

栃木ゴールデンブレーブス

13＝０２11｜０００｜００

４＝１００｜０２０｜１０（８回コールド）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 藤希（３勝２敗）

敗戦投手 大宅健介（２勝１敗）

５投手による７安打１四球１失点リレー（群馬３勝 伊勢崎 242人）

茨城アストロプラネッツ

１＝０００｜００１｜０００

４＝０３０｜００１｜００Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 髙橋主樹（４勝１敗）

敗戦投手 川平真也（２勝３敗）

セーブ 薗雄斗（２勝４Ｓ）

８回、３者連続タイムリーで迫るも届かず（山梨２敗 富士北麓 236人）

埼玉西武ライオンズ３軍

12＝２０１｜００４｜１０４

８＝０００｜０３０｜１３１

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 斎藤佳紳

敗戦投手 寺戸大凱（２勝２敗）

本塁打 （西）コルニエル２ラン

先発・中川央、６回無失点も２HRで追い付かれる（信濃３敗 松本 416人）

読売ジャイアンツ３軍

４＝０００｜０００｜１１２

２＝０００｜２００｜０００

信濃グランセローズ

勝利投手 富田龍

敗戦投手 貫太朗（３敗２Ｓ）

セーブ 田村朋輝

本塁打 （巨）笹原操希ソロ、相澤白虎ソロ

５月17日（日）

宮崎恭輔、２安打３打点２得点で勝利に貢献（群馬４勝 龍ケ崎 74人）

群馬ダイヤモンドペガサス

８＝１１１｜２００｜３００

５＝０００｜２１０｜１１０

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 常世田力哉（２勝）

敗戦投手 後藤源英（２勝１敗）

セーブ 薗雄斗（２勝５Ｓ）

本塁打 （群）宮崎恭輔５号２ラン

（茨）喜屋武敬土１号ソロ

８投手起用の総力戦で、１点差逃げ切る（栃木４勝 UD上尾スタ 426人）

栃木ゴールデンブレーブス

９＝０００｜３３３｜０００

８＝００２｜１２０｜１０２

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 青木蒼侑（１勝）

敗戦投手 虎楠（２勝１敗）

セーブ マロスティカ（４Ｓ）

本塁打 （栃）星哉１号ソロ

（埼）日髙響太１号ソロ、大城龍馬２号ソロ

７番・兒島健介、勝ち越しグランドスラム（１勝１敗 俣野 376人）

福島レッドホープス

４＝０００｜１００｜２０１

５＝０００｜００５｜００Ｘ

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 松村青（４勝）

敗戦投手 北田雅也（３勝２敗）

セーブ 福井聖理（１勝１敗３Ｓ）

本塁打 （神）小田倉優斗３号ソロ、兒島健介１号満塁

先発・向坂優太郎、試合をつくる５回75球１失点（山梨３敗 山日YBS 352人）

埼玉西武ライオンズ３軍

８＝０００｜０１０｜５２０

１＝０１０｜０００｜０００

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 上間永遠

敗戦投手 吉武遥樹（１敗）

本塁打 （西）安藤銀杜ソロ、古賀輝希２ラン

（山）藤田洸５号ソロ

◇前節の試合

５月12日（火） ジット

山梨ファイアーウィンズ ４―９ 茨城アストロプラネッツ

５月12日（火） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 ９―７ 福島レッドホープス

５月13日（水） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ５―４ 千葉スカイセイラーズ（規定により７回制）

５月13日（水） カーミニーク

埼玉西武ライオンズ３軍 ６―８ 福島レッドホープス

５月14日（木） しんきん諏訪

信濃グランセローズ ５―６ 読売ジャイアンツ３軍

５月15日（金） 美浦

茨城アストロプラネッツ ０－13 群馬ダイヤモンドペガサス（７回コールド）

５月15日（金） 船橋市民

千葉スカイセイラーズ ５－３ 神奈川フューチャードリームス

５月15日（金） 小山

栃木ゴールデンブレーブス ０－１ 山梨ファイアーウィンズ

５月15日（金） 開成山

福島レッドホープス ６－７ 埼玉武蔵ヒートベアーズ

５月15日（金） 松本

信濃グランセローズ ３－７ 読売ジャイアンツ３軍