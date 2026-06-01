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交流戦スタート、東西８勝８敗で五分　～JD.LEAGUE～

2026.06.02
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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「ニトリJD.LEAGUE 2026」第７節が５月30日から31日にかけて各地で行なわれた。東地区と西地区の交流戦がスタート。東地区は戸田中央メディックス埼玉とデンソーブライトペガサス、西地区はSGHホールディングスギャラクシースターズが連勝スタートとなった。今節、東と西の対戦成績は８勝８敗だった。

 

◆第７節の結果

５月30日（土）
NECプラットフォームズレッドファルコンズ　７－５　伊予銀行ヴェールズ
太陽誘電ソルフィーユ　０－３　日本精工ブレイブベアリーズ
戸田中央メディックス埼玉　１－０　タカギ北九州ウォーターウェーブ
SGHホールディングスギャラクシースターズ　１－０　ビックカメラ高崎ビークイーン
東海理化チェリーブロッサムズ　０－８　デンソーブライトペガサス
トヨタレッドテリアーズ　４－２　ホンダリヴェルタ
大垣ミナモ　３－１　SHIONOGIレインボーストークス
豊田自動織機シャイニングベガ　２－３　日立サンディーバ　


５月31日（日）
太陽誘電ソルフィーユ　７－３　東海理化チェリーブロッサムズ
SGHホールディングスギャラクシースターズ　４－２　日立サンディーバ
戸田中央メディックス埼玉　２－１　トヨタレッドテリアーズ
NECプラットフォームズレッドファルコンズ　２－３　SHIONOGIレインボーストークス
日本精工ブレイブベアリーズ　３－４　デンソーブライトペガサス
タカギ北九州ウォーターウェーブ　４－７　ホンダリヴェルタ
大垣ミナモ　２－12　伊予銀行ヴェールズ
豊田自動織機シャイニングベガ　３－２　ビックカメラ高崎ビークイーン

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