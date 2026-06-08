レタリック（神戸）、MVP含む個人４冠！ 新人賞はアーリーエントリー初の上ノ坊 ～リーグワン～
８日、「NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 アワード」が都内で開催され、ディビジョン１のMVPには優勝したコベルコ神戸スティーラーズのLOブロディ・レタリックが輝いた。レタリックは最多トライゲッターに加え、ベストフィフティーン、各チームの選手が選ぶ「プレーヤー・オブ・ザ・シーズン」も受賞し、個人４冠となった。新人賞はアーリーエントリーながらプレーオフを含め14試合で先発出場し、12トライ（そのうちPO１）をマークしたスティーラーズのFB上ノ坊駿介が選出された。ベストフィフティーンにはスティーラーズから最多５人が選ばれた。
主な受賞チーム、選手は次の通り。
【優勝】
コベルコ神戸スティーラーズ
【準優勝】
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
【３位】
埼玉パナソニックワイルドナイツ
【４位】
東京サントリーサンゴアス
【フェアプレーチーム賞】
埼玉パナソニックワイルドナイツ
【MVP】
ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） 初
【新人賞】
上ノ坊駿介（コベルコ神戸スティーラーズ）
【得点王】
チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス） 185得点 （9T/40G/20PG） 初
【最多トライゲッター】
ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） 17トライ 初
【ベストキッカー】
山沢拓也（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 86.1％ 初
【ベストラインブレイカ―】
木田晴斗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） 23回 初
チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス） 23回 初
【ベストタックラー】
ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ） タックル成功数 245回 同成功率86.6％ 初
【優秀ヘッドコーチ賞】
デイブ・レニー（コベルコ神戸スティーラーズ） 初
【ベストホイッスル賞】
古瀬健樹 ４季連続４回目
【ベストフィフティーン】
PR1 クレイグ・ミラー（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初
HO マルコム・マークス（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） ２季ぶり３回目 ※TL時代は含まず
PR3 オペティ・ヘル（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） ５季連続５回目
LO ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） ２季連続２回目 ※TL時代は含まず
LO ハリー・ホッキングス（東京サントリーサンゴアス） ３季ぶり２回目
FL アーディ・サベア（コベルコ神戸スティーラーズ） ２季ぶり２回目
FL ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ） 初
No.8 マキシファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） 初
SH TJ・ペレナラ（リコーブラックラムズ東京） ２季連続２回目 ※TL時代は含まず
SO 山沢拓也（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初 ※TL時代は含まず
CTB タリ・イオアサ（コベルコ神戸スティーラーズ） 初
CTB アントン・レイナートブラウン（コベルコ神戸スティーラーズ） 初
WTB 竹山晃暉（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初
WTB マーク・テレア（トヨタヴェルブリッツ） 初
FB チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス） 初
【プレーヤー・オブ・ザ・シーズン】
ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） 初
【ゴールデンショルダー】
ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初
【社会貢献賞】
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 初
（文／杉浦泰介）