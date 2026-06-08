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レタリック（神戸）、MVP含む個人４冠！ 新人賞はアーリーエントリー初の上ノ坊　～リーグワン～

2026.06.08
スポーツコミュニケーションズ
ラグビー
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　８日、「NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 アワード」が都内で開催され、ディビジョン１のMVPには優勝したコベルコ神戸スティーラーズのLOブロディ・レタリックが輝いた。レタリックは最多トライゲッターに加え、ベストフィフティーン、各チームの選手が選ぶ「プレーヤー・オブ・ザ・シーズン」も受賞し、個人４冠となった。新人賞はアーリーエントリーながらプレーオフを含め14試合で先発出場し、12トライ（そのうちPO１）をマークしたスティーラーズのFB上ノ坊駿介が選出された。ベストフィフティーンにはスティーラーズから最多５人が選ばれた。

 

　主な受賞チーム、選手は次の通り。

 

【優勝】

コベルコ神戸スティーラーズ

【準優勝】
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

【３位】

埼玉パナソニックワイルドナイツ

【４位】

東京サントリーサンゴアス

【フェアプレーチーム賞】

埼玉パナソニックワイルドナイツ

 

【MVP】
ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ）　初

【新人賞】
上ノ坊駿介（コベルコ神戸スティーラーズ）


【得点王】
チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス）　185得点 （9T/40G/20PG）　初

【最多トライゲッター】
ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ）　17トライ　初

【ベストキッカー】
山沢拓也（埼玉パナソニックワイルドナイツ）　86.1％　初

【ベストラインブレイカ―】

木田晴斗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）　23回　初
チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス）　23回　初
【ベストタックラー】
ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）　タックル成功数 245回　同成功率86.6％　初

【優秀ヘッドコーチ賞】
デイブ・レニー（コベルコ神戸スティーラーズ）　初

【ベストホイッスル賞】
古瀬健樹　４季連続４回目

 

【ベストフィフティーン】
PR1　クレイグ・ミラー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）　初
HO　マルコム・マークス（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）　２季ぶり３回目　※TL時代は含まず
PR3　オペティ・ヘル（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）　５季連続５回目
LO　ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ）　２季連続２回目　※TL時代は含まず

LO　ハリー・ホッキングス（東京サントリーサンゴアス）　３季ぶり２回目

FL　アーディ・サベア（コベルコ神戸スティーラーズ）　２季ぶり２回目
FL　ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ）　初
No.8　マキシファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）　初
SH　TJ・ペレナラ（リコーブラックラムズ東京）　２季連続２回目　※TL時代は含まず
SO　山沢拓也（埼玉パナソニックワイルドナイツ）　初　※TL時代は含まず
CTB　タリ・イオアサ（コベルコ神戸スティーラーズ）　初

CTB　アントン・レイナートブラウン（コベルコ神戸スティーラーズ）　初

WTB　竹山晃暉（埼玉パナソニックワイルドナイツ）　初
WTB　マーク・テレア（トヨタヴェルブリッツ）　初

FB　チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス）　初

 

【プレーヤー・オブ・ザ・シーズン】
ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ）　初

【ゴールデンショルダー】
ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ）　初
【社会貢献賞】

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ　初

 

（文／杉浦泰介）

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