レタリック（神戸）、MVP含む個人４冠！ 新人賞はアーリーエントリー初の上ノ坊　～リーグワン～

８日、「NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 アワード」が都内で開催され、ディビジョン１のMVPには優勝したコベルコ神戸スティーラーズのLOブロディ・レタリックが輝いた。レタリックは最多トライゲッターに加え、ベストフィフティーン、各チームの選手が選ぶ「プレーヤー・オブ・ザ・シーズン」も受賞し、個人４冠となった。新人賞はアーリーエントリーながらプレーオフを含め14試合で先発出場し、12トライ（そのうちPO１）をマークしたスティーラーズのFB上ノ坊駿介が選出された。ベストフィフティーンにはスティーラーズから最多５人が選ばれた。

主な受賞チーム、選手は次の通り。

【優勝】

コベルコ神戸スティーラーズ

【準優勝】

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

【３位】

埼玉パナソニックワイルドナイツ

【４位】

東京サントリーサンゴアス

【フェアプレーチーム賞】

埼玉パナソニックワイルドナイツ

【MVP】

ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） 初

【新人賞】

上ノ坊駿介（コベルコ神戸スティーラーズ）



【得点王】

チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス） 185得点 （9T/40G/20PG） 初

【最多トライゲッター】

ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） 17トライ 初

【ベストキッカー】

山沢拓也（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 86.1％ 初

【ベストラインブレイカ―】

木田晴斗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） 23回 初

チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス） 23回 初

【ベストタックラー】

ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ） タックル成功数 245回 同成功率86.6％ 初

【優秀ヘッドコーチ賞】

デイブ・レニー（コベルコ神戸スティーラーズ） 初

【ベストホイッスル賞】

古瀬健樹 ４季連続４回目

【ベストフィフティーン】

PR1 クレイグ・ミラー（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初

HO マルコム・マークス（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） ２季ぶり３回目 ※TL時代は含まず

PR3 オペティ・ヘル（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） ５季連続５回目

LO ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） ２季連続２回目 ※TL時代は含まず

LO ハリー・ホッキングス（東京サントリーサンゴアス） ３季ぶり２回目

FL アーディ・サベア（コベルコ神戸スティーラーズ） ２季ぶり２回目

FL ティエナン・コストリー（コベルコ神戸スティーラーズ） 初

No.8 マキシファウルア（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ） 初

SH TJ・ペレナラ（リコーブラックラムズ東京） ２季連続２回目 ※TL時代は含まず

SO 山沢拓也（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初 ※TL時代は含まず

CTB タリ・イオアサ（コベルコ神戸スティーラーズ） 初

CTB アントン・レイナートブラウン（コベルコ神戸スティーラーズ） 初

WTB 竹山晃暉（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初

WTB マーク・テレア（トヨタヴェルブリッツ） 初

FB チェスリン・コルビ（東京サントリーサンゴアス） 初

【プレーヤー・オブ・ザ・シーズン】

ブロディ・レタリック（コベルコ神戸スティーラーズ） 初

【ゴールデンショルダー】

ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ） 初

【社会貢献賞】

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 初

（文／杉浦泰介）