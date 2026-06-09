JR東日本グリーンウォリアーズ東葛で出発進行　～リーグワン～

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）は９日、日本電気株式会社（NEC）から今年７月１日に引き継ぐラグビーチームの新チーム名とエンブレムを発表した。新チーム名はJR東日本グリーンウォリアーズ東葛。新チーム名と新エンブレムにはJR東日本のコーポレートカラーでもあるグリーンを前チーム（NECグリーンロケッツ東葛）から引き継いだ。＜「グリーン」を残すことで「NECグリーンロケッツ東葛」としての40年間に渡って築き上げた栄光の歴史と伝統をしっかり引き継ぎ、これまでチームを支えて下さった地元「東葛」との絆を大切にし、チームの新しい時代に向かって勇ましく翔びたつというチームメンバーの熱い思い＞（同社リリース）を込めたという。グリーンウォリアーズは12月に開幕予定のリーグワン2026-27シーズンでは、NECグリーンロケッツ東葛を引き継ぎ、ディビジョン２で戦う。

７月20日には、柏の葉公園総合競技場でJR東日本グループと千葉県との協働取組に関する協定、東葛エリアの８市（我孫子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、鎌ケ谷市、白井市、印西市）との連結協定調印式を行なう。また同日には新チームの発足式を実施する予定だ。

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