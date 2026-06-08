宮岡良丞（愛媛銀行SASUKE出場選手／愛媛県松山市出身）第２回「漁師・長野誠の衝撃」

愛媛県松山市出身の宮岡良丞は、人見知りの少年だった。自身の幼少期について、こう語る。

「たとえば、回転寿司に行ったとして、いまはタブレットで注文できるけど、僕が子どもの頃は職人さんに直接注文する時代でした。その注文が人見知りのためできないほどでした」

オンラインのインタビューではハキハキと返答してくれたものの「（インタビューは）だいぶ慣れましたが、いまでも人見知りです。飲食店で注文する時は、もっと勇気が要ります」と照れながら言った。

宮岡は小学１年時からテニスを習い始めた。母がテニスに興じていたことがきっかけだった。テニスを選択した理由には、人見知りの性格も大いに関係していた。

「周囲の同級生は野球をやっていた子が多かった。僕は本当に人見知りで、野球は監督や他の選手とコミュニケーションを取らないといけないから、親に“野球は絶対にやらない”と言っていたそうです。一方、テニスは個人スポーツなので、人とそんなに喋らなくてよかった」

コーチに教わっていた子どもは宮岡を含め４名。「３名が同い年で、１名が年下」だった。「小学生の時はいまより負けず嫌いでした。練習で同期に負けただけで泣いていた」と懐かしそうに振り返った。小学６年時には四国大会ベスト８に進出するほどの腕前に成長した。

公園でSASUKEの練習

テニスの魅力については「駆け引きの楽しさ」と宮岡は口にして、こう続けた。

「たとえばバックハンドを狙おうか、回り込みのフォアハンドを打たせないようにしよう、といった感じでゲームメイクをしていく。相手の得意なところを封じた方がいいのか、それとも苦手なところを攻めたほうがいいのか……。どうしたら相手が嫌がるのかを見極めるのは、やっていて面白かったです」

テニス少年だった宮岡が、SASUKEを初めてテレビで観たのは小学１年時の７歳の頃だった。宮岡の回想。

「初めてテレビで観たのは2000年秋第６回大会でした。この時はリアルタイムで１度、観ただけ。01年春第７回大会は録画をして、何度も見返しました。子どもの頃に観たSASUKEで一番印象深いのが、01年秋第８回大会です。長野誠さんの身のこなしをテレビで観て“綺麗だなぁ”と思ったんです」

長野誠とは、漁師として漁業に勤しみながらSASUKEに出場し、第17回大会では史上２人目となる完全制覇を達成した選手だ。

宮岡は近所の公園の遊具をSASUKEの障害物に見立てて、練習した。

「小学生の低学年時はテニスの練習は週に１回。学校が３時くらいに終わると時間があるので公園に行ってSASUKEの練習をしていました。滑り台（の滑る箇所を逆走して）を駆け上がったり、うんていをやったり。“アスレチックを楽しむ”という感覚はなかったです。SASUKEをイメージしてトレーニングしていました」

滑り台のてっぺんから地面に落ち、頭部から出血して病院に運ばれたこともあった。それでも「ずっとSASUKEの練習をしていた」と言うのだから、本当に好きだったのだろう。

SASUKEにのめり込むように熱中した小学生の宮岡は、ある日、周囲の大人が驚くようなセリフを口にした。

（つづく）

＜宮岡良丞（みやおか・りょうすけ）プロフィール＞

1993年8月7日、愛媛県松山市生まれ。幼少期からテニスを始める。2011年、高校３年時にはインターハイに出場した。「SASUKE」は小学校１年時に初めてテレビで視聴した。2014年から「SASUKE」に応募を続け、2023年第41回大会から出場している。第42回大会では、史上初めてバーティカルリミット.BURSTをクリアし、.BURST導入後初のFINAL進出を果たした。完全制覇を目標に日々、トレーニングに打ち込んでいる。