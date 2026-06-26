日本、スウェーデンに引き分けＦ組２位で決勝Ｔへ　～北中米W杯～

サッカー北中米ワールドカップグループＦ第３節の日本代表（FIFAランキング18位）対スウェーデン代表（同38位）の一戦が26日（現地時間25日）、ダラスで行なわれ、１対１の引き分けに終わった。この結果、日本はグループＦを２位でノックアウトステージに進出。１回戦は日本時間30日、ブラジル代表（同６位）と対戦する。

上田、堂安、中村らが先発（ダラス）

日本代表 １－１ スウェーデン代表

【得点】

［日］ 前田大然（56分）

［ス］ アンソニー・エランガ（62分）

先発出場が続いた選手たちを休ませることも考えられた中、森保一監督はMF鎌田大地（クリスタルパレス）、MF堂安律（フランクフルト）、MF中村敬斗（ランス）、FW上田綺世（フェイエノールト）らがスターティングメンバーとしてピッチに送り出した。

対する、スウェーデンは慣れした心が５－３－２から、３－４－３にシステムを変更。日本とシステムが同じになる“ミラーゲーム”の構図となった。

マンツーマンの局面が増えるミラーゲームの中、前半はスコアレスでハーフタイムへと入った。

均衡が破れたのは後半11分だった。日本が右サイドを起点にスウェーデン守備網を崩した。DF菅原由勢（ブレーメン）からMF堂安律（フランクフルト）がボールを受ける。堂安はFW上田綺世（フェイエノールト）とのワン・ツーから、ペナルティーエリア内にスルーパスを通した。これに反応したFW前田大然（セルティック）がワントラップし、右足インサイドでゴール左へ流し込み、日本が先制した。

スウェーデンも黙ってはいなかった。この大会、初先発となったエランガが右サイドから、左足でカーブをかけるコントロールショットで左サイドネットを揺らし、スコアをタイに戻した。

このままスコアは１対１のままタイムアップのホイッスルが鳴った。日本はグループF２位でグループリーグを突破。スウェーデンは同３位で、３位チームの上位８チーム以内に入り、ノックアウトステージへと進出した。

日本は中３日の30日、ブラジルと対戦する。

（文／大木雄貴）