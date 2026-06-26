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米国、D組を首位で決勝Ｔ進出　～北中米W杯～

2026.06.26
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米Ｗ杯グループステージのD組の２試合、E組の２試合、F組の２試合（全て第３節）が25日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表はグループFの２位となり、29日（現地時間）にブラジル代表と対戦する。ホスト国のアメリカ代表はD組を１位でグループリーグを突破した。

 

◆グループD

トルコ代表　３－２　アメリカ代表

【得点】

［ア］　オーストン トラスティ（３分）、セバスチャン・バーホルター（49分）

［ト］　アルダ・ギュレル（10分）、オルクン・コクチュ（31分）、カーン・アイハン（90+８分）

 

パラグアイ代表　０－０　オーストラリア代表

 

◆グループＥ

キュラソー代表　０－２　コートジボワール代表

【得点】

［コ］　ニコラ・ペペ（７分、64分）

 

エクアドル代表　２－１　ドイツ代表

【得点】

［ド］　レロイ・サネ（２分）

［エ］　ニルソン・アングロ（９分）、ゴンサロ・プラタ（77分）

 

◆グループＦ

日本代表　１－１　スウェーデン代表

【得点】

［日］　前田大然（56分）

［ス］　アンソニー・エランガ（62分）

 

チュニジア代表　１－３　オランダ代表

【得点】

［オ］　オウンゴール（３分）、ブライアン・ブロビー（７分）、ヤン・ポール・ファンヘッケ（62分）

［チ］　ハゼム・マストゥーリ（54分）

 

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