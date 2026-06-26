米国、D組を首位で決勝Ｔ進出 ～北中米W杯～
サッカー北中米Ｗ杯グループステージのD組の２試合、E組の２試合、F組の２試合（全て第３節）が25日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表はグループFの２位となり、29日（現地時間）にブラジル代表と対戦する。ホスト国のアメリカ代表はD組を１位でグループリーグを突破した。
◆グループD
トルコ代表 ３－２ アメリカ代表
【得点】
［ア］ オーストン トラスティ（３分）、セバスチャン・バーホルター（49分）
［ト］ アルダ・ギュレル（10分）、オルクン・コクチュ（31分）、カーン・アイハン（90+８分）
パラグアイ代表 ０－０ オーストラリア代表
◆グループＥ
キュラソー代表 ０－２ コートジボワール代表
【得点】
［コ］ ニコラ・ペペ（７分、64分）
エクアドル代表 ２－１ ドイツ代表
【得点】
［ド］ レロイ・サネ（２分）
［エ］ ニルソン・アングロ（９分）、ゴンサロ・プラタ（77分）
◆グループＦ
日本代表 １－１ スウェーデン代表
【得点】
［日］ 前田大然（56分）
［ス］ アンソニー・エランガ（62分）
チュニジア代表 １－３ オランダ代表
【得点】
［オ］ オウンゴール（３分）、ブライアン・ブロビー（７分）、ヤン・ポール・ファンヘッケ（62分）
［チ］ ハゼム・マストゥーリ（54分）