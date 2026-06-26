米国、D組を首位で決勝Ｔ進出　～北中米W杯～

サッカー北中米Ｗ杯グループステージのD組の２試合、E組の２試合、F組の２試合（全て第３節）が25日（現地時間）、各地で行なわれた。日本代表はグループFの２位となり、29日（現地時間）にブラジル代表と対戦する。ホスト国のアメリカ代表はD組を１位でグループリーグを突破した。

◆グループD

トルコ代表 ３－２ アメリカ代表

【得点】

［ア］ オーストン トラスティ（３分）、セバスチャン・バーホルター（49分）

［ト］ アルダ・ギュレル（10分）、オルクン・コクチュ（31分）、カーン・アイハン（90+８分）

パラグアイ代表 ０－０ オーストラリア代表

◆グループＥ

キュラソー代表 ０－２ コートジボワール代表

【得点】

［コ］ ニコラ・ペペ（７分、64分）

エクアドル代表 ２－１ ドイツ代表

【得点】

［ド］ レロイ・サネ（２分）

［エ］ ニルソン・アングロ（９分）、ゴンサロ・プラタ（77分）

◆グループＦ

日本代表 １－１ スウェーデン代表

【得点】

［日］ 前田大然（56分）

［ス］ アンソニー・エランガ（62分）

チュニジア代表 １－３ オランダ代表

【得点】

［オ］ オウンゴール（３分）、ブライアン・ブロビー（７分）、ヤン・ポール・ファンヘッケ（62分）

［チ］ ハゼム・マストゥーリ（54分）