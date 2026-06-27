フランス＆スペイン、順当に１位通過 初出場カーボベルデは２位で決勝Ｔ進出　～北中米Ｗ杯～

サッカー北中米Ｗ杯グループステージ第３節のＧ、Ｈ、Ｉ組の全６試合が26日（現地時間）、各地で行なわれた。優勝候補のフランス代表、スペイン代表はそれぞれＩ組、Ｈ組をグループステージを１位突破。初出場のカーボベルデ代表はサウジアラビア代表とスコアレスドローで勝ち点３（３引き分け）を獲得し、Ｈ組２位でノックアウトステージ進出を決めた。

◆グループＧ

ニュージランド代表 １－５ ベルギー代表

【得点】

［ニ］ イライジャ・ジャスト（39分）

［ベ］ レアンドロ・トロサール（28分、50分）、ケビン・デブライネ（66分）、ロメル・ルカク（86分）、アレクシス・サレマーカーズ（90＋４分）

エジプト代表 １－１ イラン代表

【得点】

［エ］ マハムード・サベル（5分）

［イ］ ラミン・レザイーアン（14分）

◆グループＨ

カーボベルデ代表 ０－０ サウジアラビア代表

ウルグアイ代表 ０－１ スペイン代表

【得点】

［ス］ アレックス・バエナ（42分）

◆グループＩ

ノルウェー代表 １－４ フランス代表

【得点】

［ノ］ セロ・アースゴール（21分）

［フ］ ウスマン・デンベレ（７分、27分、32分）、デジレ・ドゥエ（90＋４分）

セネガル代表 ５－０ イラク代表

【得点】

［セ］ アビブ・ディアッラ（４分）、イスマイラ・サール（56分）、パペ・ゲイェ（59分、71分）、イリマン・エンデ・アイェ（82分）