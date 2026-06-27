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フランス＆スペイン、順当に１位通過 初出場カーボベルデは２位で決勝Ｔ進出　～北中米Ｗ杯～

2026.06.27
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米Ｗ杯グループステージ第３節のＧ、Ｈ、Ｉ組の全６試合が26日（現地時間）、各地で行なわれた。優勝候補のフランス代表、スペイン代表はそれぞれＩ組、Ｈ組をグループステージを１位突破。初出場のカーボベルデ代表はサウジアラビア代表とスコアレスドローで勝ち点３（３引き分け）を獲得し、Ｈ組２位でノックアウトステージ進出を決めた。

 

◆グループＧ

ニュージランド代表　１－５　ベルギー代表

【得点】

［ニ］　イライジャ・ジャスト（39分）

［ベ］　レアンドロ・トロサール（28分、50分）、ケビン・デブライネ（66分）、ロメル・ルカク（86分）、アレクシス・サレマーカーズ（90＋４分）

 

エジプト代表　１－１　イラン代表

【得点】

［エ］　マハムード・サベル（5分）

［イ］　ラミン・レザイーアン（14分）

 

◆グループＨ

カーボベルデ代表　０－０　サウジアラビア代表

 

ウルグアイ代表　０－１　スペイン代表

【得点】

［ス］　アレックス・バエナ（42分）

 

◆グループＩ

ノルウェー代表　１－４　フランス代表

【得点】

［ノ］　セロ・アースゴール（21分）

［フ］　ウスマン・デンベレ（７分、27分、32分）、デジレ・ドゥエ（90＋４分）

 

セネガル代表　５－０　イラク代表

【得点】

［セ］　アビブ・ディアッラ（４分）、イスマイラ・サール（56分）、パペ・ゲイェ（59分、71分）、イリマン・エンデ・アイェ（82分） 

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