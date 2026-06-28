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DRコンゴの結果を受け、韓国がGL敗退　～北中米Ｗ杯～

2026.06.28
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＪ組の２試合、Ｋ組の２試合、Ｌ組の２試合（全て第３節）が27日（現地時間）、各地で行なわれた。３位チームの上位８位までがノックアウトステージに進める中、DRコンゴ代表が勝利したため、当落線上だった韓国代表のグループステージ敗退が決定した。

 

◆グループＪ

アルジェリア代表　３－３　オーストリア代表

【得点】

［オ］　マルコアルナウトヴィッチ（28分）、マルセル・ザビツァー（55分）、サーシャ・カライジッチ（90＋６分）

［ア］　ラフィク・ベルガリ（45分）、リヤド・マフレズ（60分、90＋３分）

 

ヨルダン代表　１－３　アルゼンチン代表

【得点】

［ア］　ジオヴァニ・ロチェルソ（19分）、ラウタロ・マルティネス（31分）、リオネル・メッシ（80分）

［ヨ］　ムサ・アルタマリ（55分）

 

◆グループＫ

コロンビア代表　０－０　ポルトガル代表

 

DRコンゴ代表　３－１　ウズベキスタン代表

【得点】

［ウ］　エルドル ショムロドフ（10）

［コ］　ヨアヌ・ウィサ（68分、90＋１分）、フィストン・マイェレ（78分）

 

◆グループＬ

パナマ代表　０－２　イングランド代表

【得点】

［イ］　ジュード・ベリンガム（62分）、ハリー・ケイン（67分）

 

クロアチア代表　２－１　ガーナ代表

【得点】

［ク］　ペタル・スチッチ（31分）、ニコラ・ブラシッチ（83分）

［ガ］　デリック・ルカッセン（73分）

 

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