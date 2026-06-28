DRコンゴの結果を受け、韓国がGL敗退　～北中米Ｗ杯～

サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＪ組の２試合、Ｋ組の２試合、Ｌ組の２試合（全て第３節）が27日（現地時間）、各地で行なわれた。３位チームの上位８位までがノックアウトステージに進める中、DRコンゴ代表が勝利したため、当落線上だった韓国代表のグループステージ敗退が決定した。

◆グループＪ

アルジェリア代表 ３－３ オーストリア代表

【得点】

［オ］ マルコアルナウトヴィッチ（28分）、マルセル・ザビツァー（55分）、サーシャ・カライジッチ（90＋６分）

［ア］ ラフィク・ベルガリ（45分）、リヤド・マフレズ（60分、90＋３分）

ヨルダン代表 １－３ アルゼンチン代表

【得点】

［ア］ ジオヴァニ・ロチェルソ（19分）、ラウタロ・マルティネス（31分）、リオネル・メッシ（80分）

［ヨ］ ムサ・アルタマリ（55分）

◆グループＫ

コロンビア代表 ０－０ ポルトガル代表

DRコンゴ代表 ３－１ ウズベキスタン代表

【得点】

［ウ］ エルドル ショムロドフ（10）

［コ］ ヨアヌ・ウィサ（68分、90＋１分）、フィストン・マイェレ（78分）

◆グループＬ

パナマ代表 ０－２ イングランド代表

【得点】

［イ］ ジュード・ベリンガム（62分）、ハリー・ケイン（67分）

クロアチア代表 ２－１ ガーナ代表

【得点】

［ク］ ペタル・スチッチ（31分）、ニコラ・ブラシッチ（83分）

［ガ］ デリック・ルカッセン（73分）