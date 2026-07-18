山口茜、２年ぶり６度目の決勝進出 日本勢は男女シングルスで最終日に　～ダイハツ・ジャパンオープン～

国際バトミントン連盟（BWF）ワールドツアー「ダイハツ・ジャパンオープン2026」（ジャパンOP）各種目準決勝が18日、東京体育館で行なわれた。日本勢は女子シングルス世界ランキング３位の山口茜（再春館製薬所）が決勝進出。２年ぶり５度目の優勝へ、19日にオリンピックメダリスト（16年リオデジャネイロ銀、21年東京銅）で世界ランキング10位のプサルラ・Ｖ・シンドゥ（インド）と対戦する。男子シングルスは世界ランキング22位の田中湧士（NTT東日本）との日本人対決を制した同17位の渡邊航貴（BIPROGY）が決勝進出。同11位の奈良岡功大（NTT東日本）は同５位のクリスト・ポポフ（フランス）にストレート負けを喫した。

そのほか男子ダブルスの保木卓朗＆小林優吾組（トナミ運輸）、女子ダブルスの福島由紀（岐阜Bluvic）＆松本麻佑組（ほねごり）、ミックスダブルスの古賀輝（ジェイテクト）＆齋藤夏（PLENTY GLOBAL LINX）組は準決勝で敗退した。

昨年は決勝進出ゼロの日本勢は、全５種目で準決勝に進んだ。男女シングルスは４人、ダブルスは各１組。この中から山口と渡邊が最終日に残った。

2013年に高校１年生で初優勝して以来、４度の優勝を誇る山口が、逆転勝ちでファイナル進出だ。３回戦から３戦連続逆転勝ち。ホームの声援に押されながら、粘り強く戦った。

この日は世界ランキング６位のプトリ･クスマ･ワルダニ（インドネシア）。第１ゲームは９－21で先取されたものの21－16、21－14でひっくり返した。