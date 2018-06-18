６月17日（日）
◇前期

 

　信濃、12安打猛追も及ばず（信濃３勝４敗　松本　833人）
福井ミラクルエレファンツ　８　＝　１００｜００２｜４０１
信濃グランセローズ　６　＝　００２｜０００｜００４
勝利投手　廉都（５勝２敗）
敗戦投手　ギジェン（４勝３敗）
セーブ　イム（１敗６Ｓ）
本塁打　（福）清田３号２ラン、片山８号３ラン
　　　　（信）ポロ７号２ラン

 

　富山、先発ラミレス、７回11奪三振（富山３勝５敗　高岡　1167人）
石川ミリオンスターズ　１　＝　０００｜０００｜０１０
富山GRNサンダーバーズ　６　＝　４００｜０１０｜１０×
勝利投手　ラミレス（３勝４敗）
敗戦投手　内田（１勝２敗）

 

　群馬、先発全員20安打で大勝（栃木１勝４敗２分　小山　1179人）
群馬ダイヤモンドペガサス　22　＝　１５３｜１０３｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　００２｜０００｜０１０
勝利投手　センテノ（５勝３敗）
敗戦投手　中村（４敗）
本塁打　（群）速水８号ソロ・９号ソロ、鹿沼２号ソロ、青木１号３ラン、富田５号３ラン
　　　　（栃）高野２号ソロ

 

　高橋元、リーグトップの８勝目（福島３勝２敗１分　開成山　711人）
武蔵ヒートベアーズ　１　＝　０００｜０１０｜０００
福島ホープス　７　＝　３００｜３０１｜００×
勝利投手　高橋元（８勝１Ｓ）
敗戦投手　安齋（１勝３敗）

 

　新潟、７番・竹尾、同点タイムリー（新潟２敗１分　エコスタ　3110人）
巨人　３　＝　１１０｜００１｜０００
新潟アルビレックスBC　３　＝　０００｜１０２｜０００
本塁打　（巨）村上１号

 

＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　　　19　　　11　　　３　　.633　　M2　　　２
2.　福島　　　18　　　11　　　５　　.621　　0.5　　 １
3.　新潟　　　14　　　17　　　４　　.452　　5.0　　０
4.　武蔵　　　13　　　19　　　２　　.406　　1.5　　１
5.　栃木　　　９　　　17　　　７　　.346　　1.0　　２

 

＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　信濃　　　19　　　10　　　３　　.655　　M2 　　 ２
2.　福井　　　20　　　11　　　１　　.645　　0.0　　 ２
3.　富山　　　16　　　16　　　１　　.500　　4.5　　１
4.　石川　　　15　　　15　　　２　　.500　　0.0　　２
5.　滋賀　　　５　　　26　　　０　　.161　 10.0　　３