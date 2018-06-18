６月17日（日）

◇前期

信濃、12安打猛追も及ばず（信濃３勝４敗 松本 833人）

福井ミラクルエレファンツ ８ ＝ １００｜００２｜４０１

信濃グランセローズ ６ ＝ ００２｜０００｜００４

勝利投手 廉都（５勝２敗）

敗戦投手 ギジェン（４勝３敗）

セーブ イム（１敗６Ｓ）

本塁打 （福）清田３号２ラン、片山８号３ラン

（信）ポロ７号２ラン

富山、先発ラミレス、７回11奪三振（富山３勝５敗 高岡 1167人）

石川ミリオンスターズ １ ＝ ０００｜０００｜０１０

富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ４００｜０１０｜１０×

勝利投手 ラミレス（３勝４敗）

敗戦投手 内田（１勝２敗）

群馬、先発全員20安打で大勝（栃木１勝４敗２分 小山 1179人）

群馬ダイヤモンドペガサス 22 ＝ １５３｜１０３｜０００

栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ００２｜０００｜０１０

勝利投手 センテノ（５勝３敗）

敗戦投手 中村（４敗）

本塁打 （群）速水８号ソロ・９号ソロ、鹿沼２号ソロ、青木１号３ラン、富田５号３ラン

（栃）高野２号ソロ

高橋元、リーグトップの８勝目（福島３勝２敗１分 開成山 711人）

武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ０００｜０１０｜０００

福島ホープス ７ ＝ ３００｜３０１｜００×

勝利投手 高橋元（８勝１Ｓ）

敗戦投手 安齋（１勝３敗）

新潟、７番・竹尾、同点タイムリー（新潟２敗１分 エコスタ 3110人）

巨人 ３ ＝ １１０｜００１｜０００

新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０００｜１０２｜０００

本塁打 （巨）村上１号

＜順位表 FUTURE-East＞

勝 負 分 勝率 差 残

1. 群馬 19 11 ３ .633 M2 ２

2. 福島 18 11 ５ .621 0.5 １

3. 新潟 14 17 ４ .452 5.0 ０

4. 武蔵 13 19 ２ .406 1.5 １

5. 栃木 ９ 17 ７ .346 1.0 ２

＜順位表 ADVANCE-West＞

勝 負 分 勝率 差 残

1. 信濃 19 10 ３ .655 M2 ２

2. 福井 20 11 １ .645 0.0 ２

3. 富山 16 16 １ .500 4.5 １

4. 石川 15 15 ２ .500 0.0 ２

5. 滋賀 ５ 26 ０ .161 10.0 ３