６月29日（金）
◇後期

 

　高橋元、122球熱投。７回６奪三振（福島１勝１敗　牡丹台　173人）
武蔵ヒートベアーズ　１　＝　０００｜０００｜１００
福島ホープス　４　＝　２１０｜１００｜００×
勝利投手　高橋元（９勝）
敗戦投手　村田（３勝３敗１Ｓ）
セーブ　ロンドン（１Ｓ）
本塁打　（福）福士２号ソロ

 

　新潟、11安打快勝（新潟１勝１敗　悠久山　421人）
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　０００｜０１０｜０００
新潟アルビレックスBC　５　＝　０３１｜０１０｜００×
勝利投手　長谷川（２勝１敗４Ｓ）
敗戦投手　金正澤（１敗）
セーブ　中西（１敗１Ｓ）
本塁打　（新）樋口７号ソロ

 

６月30日（土）
◇後期

 

　栃木、７回、敵失で勝ち越し点（栃木１勝１敗　清原　1848人）
福島ホープス　０　＝　０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　０００｜０００｜１０×
勝利投手　中村（１勝５敗）
敗戦投手　ビスカヤ（１勝１敗７Ｓ）
セーブ　金本（２勝３敗１Ｓ）

 

　新潟３番・足立、殊勲の犠飛（信濃１敗　長野　351人）
新潟アルビレックスBC　４　＝　２１０｜０１０｜０００
信濃グランセローズ　３　＝　０１０｜２００｜０００
勝利投手　大竹（２勝３敗）
敗戦投手　ギジェン（５勝４敗）
セーブ　前川哲（５勝６敗１Ｓ）

 

　群馬、12安打大勝（武蔵２敗　鴻巣　247人）
群馬ダイヤモンドペガサス　13　＝　２０６｜２００｜３００
武蔵ヒートベアーズ　２　＝　００１｜００１｜０００
勝利投手　センテノ（７勝３敗）
敗戦投手　戸谷（６敗３Ｓ）

 

　富山、先発・乾、６回８奪三振（石川２敗　金沢市民　571人）
富山GRNサンダーバーズ　12　＝　２０１｜２２３｜２００
石川ミリオンスターズ　４　＝　００１｜００１｜００２
勝利投手　乾（８勝３敗）
敗戦投手　近藤（３勝３敗）