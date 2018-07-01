６月29日（金）
◇後期
高橋元、122球熱投。７回６奪三振（福島１勝１敗 牡丹台 173人）
武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ０００｜０００｜１００
福島ホープス ４ ＝ ２１０｜１００｜００×
勝利投手 高橋元（９勝）
敗戦投手 村田（３勝３敗１Ｓ）
セーブ ロンドン（１Ｓ）
本塁打 （福）福士２号ソロ
新潟、11安打快勝（新潟１勝１敗 悠久山 421人）
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜０１０｜０００
新潟アルビレックスBC ５ ＝ ０３１｜０１０｜００×
勝利投手 長谷川（２勝１敗４Ｓ）
敗戦投手 金正澤（１敗）
セーブ 中西（１敗１Ｓ）
本塁打 （新）樋口７号ソロ
６月30日（土）
◇後期
栃木、７回、敵失で勝ち越し点（栃木１勝１敗 清原 1848人）
福島ホープス ０ ＝ ０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜０００｜１０×
勝利投手 中村（１勝５敗）
敗戦投手 ビスカヤ（１勝１敗７Ｓ）
セーブ 金本（２勝３敗１Ｓ）
新潟３番・足立、殊勲の犠飛（信濃１敗 長野 351人）
新潟アルビレックスBC ４ ＝ ２１０｜０１０｜０００
信濃グランセローズ ３ ＝ ０１０｜２００｜０００
勝利投手 大竹（２勝３敗）
敗戦投手 ギジェン（５勝４敗）
セーブ 前川哲（５勝６敗１Ｓ）
群馬、12安打大勝（武蔵２敗 鴻巣 247人）
群馬ダイヤモンドペガサス 13 ＝ ２０６｜２００｜３００
武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ００１｜００１｜０００
勝利投手 センテノ（７勝３敗）
敗戦投手 戸谷（６敗３Ｓ）
富山、先発・乾、６回８奪三振（石川２敗 金沢市民 571人）
富山GRNサンダーバーズ 12 ＝ ２０１｜２２３｜２００
石川ミリオンスターズ ４ ＝ ００１｜００１｜００２
勝利投手 乾（８勝３敗）
敗戦投手 近藤（３勝３敗）