７月22日（日）

◇後期

永水、９回被弾もチームの連敗ストップ（石川４勝１敗 寺井 221人）

滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜０００｜００２

石川ミリオンスターズ ３ ＝ １１０｜００１｜００×

勝利投手 永水（８勝１敗）

敗戦投手 浅見（１勝２敗）

セーブ 藤岡（２勝４Ｓ）

本塁打 （滋）田中３号２ラン

ビスカヤ、８回115球の粘投（福島４勝１敗 鶴沼 441人）

武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ００２｜１００｜０００

福島ホープス ９ ＝ ３０２｜０００｜２２×

勝利投手 ビスカヤ（３勝１敗７Ｓ）

敗戦投手 村田（３勝５敗１Ｓ）

本塁打 （武）関口７号ソロ

（福）赤松５号３ラン、関下16号２ラン・17号２ラン

富山・湯浅、８回５奪三振（福井２敗 丹南 321人）

富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ０１０｜００２｜０３０

福井ミラクルエレファンツ ２ ＝ ０００｜１００｜００１

勝利投手 湯浅（２勝４敗）

敗戦投手 神戸（１勝３敗）

セーブ 菅谷（２勝１敗６Ｓ）

４番ポロ、同点＆勝ち越し弾（信濃２勝１敗 綿半飯田 516人）

巨人 ７ ＝ １０１｜０００｜３０２

信濃グランセローズ ８ ＝ ０００｜２０４｜２０×

勝利投手 樫尾（６勝１敗）

敗戦投手 坂本工

セーブ 山崎（２勝１敗１Ｓ）

本塁打 （巨）青山ソロ・２ラン

（信）ポロ13号ソロ・14号３ラン

新潟、12安打で乱打戦制す（新潟３勝２敗 佐藤池 772人）

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００２｜１００｜１０１

新潟アルビレックスBC ６ ＝ ２００｜１００｜１２×

勝利投手 小野（３勝１敗）

敗戦投手 ウーゴ（１勝４敗）

セーブ 中西（１敗２Ｓ）

本塁打 （栃）村田８号ソロ

（新）樋口９号ソロ