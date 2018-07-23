７月22日（日）
◇後期

 

　永水、９回被弾もチームの連敗ストップ（石川４勝１敗　寺井　221人）
滋賀ユナイテッドBC　２　＝　０００｜０００｜００２
石川ミリオンスターズ　３　＝　１１０｜００１｜００×
勝利投手　永水（８勝１敗）
敗戦投手　浅見（１勝２敗）
セーブ　藤岡（２勝４Ｓ）
本塁打　（滋）田中３号２ラン

 

　ビスカヤ、８回115球の粘投（福島４勝１敗　鶴沼　441人）
武蔵ヒートベアーズ　３　＝　００２｜１００｜０００
福島ホープス　９　＝　３０２｜０００｜２２×
勝利投手　ビスカヤ（３勝１敗７Ｓ）
敗戦投手　村田（３勝５敗１Ｓ）
本塁打　（武）関口７号ソロ
　　　　（福）赤松５号３ラン、関下16号２ラン・17号２ラン

 

　富山・湯浅、８回５奪三振（福井２敗　丹南　321人）
富山GRNサンダーバーズ　６　＝　０１０｜００２｜０３０
福井ミラクルエレファンツ　２　＝　０００｜１００｜００１
勝利投手　湯浅（２勝４敗）
敗戦投手　神戸（１勝３敗）
セーブ　菅谷（２勝１敗６Ｓ）

 

　４番ポロ、同点＆勝ち越し弾（信濃２勝１敗　綿半飯田　516人）
巨人　７　＝　１０１｜０００｜３０２
信濃グランセローズ　８　＝　０００｜２０４｜２０×
勝利投手　樫尾（６勝１敗）
敗戦投手　坂本工
セーブ　山崎（２勝１敗１Ｓ）
本塁打　（巨）青山ソロ・２ラン
　　　　（信）ポロ13号ソロ・14号３ラン

 

　新潟、12安打で乱打戦制す（新潟３勝２敗　佐藤池　772人）
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　００２｜１００｜１０１
新潟アルビレックスBC　６　＝　２００｜１００｜１２×
勝利投手　小野（３勝１敗）
敗戦投手　ウーゴ（１勝４敗）
セーブ　中西（１敗２Ｓ）
本塁打　（栃）村田８号ソロ
　　　　（新）樋口９号ソロ