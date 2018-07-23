７月22日（日）
◇後期
永水、９回被弾もチームの連敗ストップ（石川４勝１敗 寺井 221人）
滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜０００｜００２
石川ミリオンスターズ ３ ＝ １１０｜００１｜００×
勝利投手 永水（８勝１敗）
敗戦投手 浅見（１勝２敗）
セーブ 藤岡（２勝４Ｓ）
本塁打 （滋）田中３号２ラン
ビスカヤ、８回115球の粘投（福島４勝１敗 鶴沼 441人）
武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ００２｜１００｜０００
福島ホープス ９ ＝ ３０２｜０００｜２２×
勝利投手 ビスカヤ（３勝１敗７Ｓ）
敗戦投手 村田（３勝５敗１Ｓ）
本塁打 （武）関口７号ソロ
（福）赤松５号３ラン、関下16号２ラン・17号２ラン
富山・湯浅、８回５奪三振（福井２敗 丹南 321人）
富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ０１０｜００２｜０３０
福井ミラクルエレファンツ ２ ＝ ０００｜１００｜００１
勝利投手 湯浅（２勝４敗）
敗戦投手 神戸（１勝３敗）
セーブ 菅谷（２勝１敗６Ｓ）
４番ポロ、同点＆勝ち越し弾（信濃２勝１敗 綿半飯田 516人）
巨人 ７ ＝ １０１｜０００｜３０２
信濃グランセローズ ８ ＝ ０００｜２０４｜２０×
勝利投手 樫尾（６勝１敗）
敗戦投手 坂本工
セーブ 山崎（２勝１敗１Ｓ）
本塁打 （巨）青山ソロ・２ラン
（信）ポロ13号ソロ・14号３ラン
新潟、12安打で乱打戦制す（新潟３勝２敗 佐藤池 772人）
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００２｜１００｜１０１
新潟アルビレックスBC ６ ＝ ２００｜１００｜１２×
勝利投手 小野（３勝１敗）
敗戦投手 ウーゴ（１勝４敗）
セーブ 中西（１敗２Ｓ）
本塁打 （栃）村田８号ソロ
（新）樋口９号ソロ