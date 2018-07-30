７月29日（日）
◇後期

 

　石川、８回打者８人で逆転（石川２勝２敗　金沢市民　189人）
信濃グランセローズ　６　＝　０００｜００２｜０４０
石川ミリオンスターズ　10　＝　０４０｜００２｜０４×
勝利投手　藤岡（３勝４Ｓ）
敗戦投手　平尾（１勝２敗３Ｓ）

 

　トーレス、19奪三振完封勝利（群馬３勝１敗　敷島　2447人）
新潟アルビレックスBC　０　＝　０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　６　＝　３００｜０００｜３０×
勝利投手　トーレス（11勝４敗）
敗戦投手　田村（１勝５敗）
本塁打　（群）カラバイヨ８号３ラン

 

　栃木、14安打で快勝（武蔵４敗　上尾　543人）
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　１００｜１００｜３００
武蔵ヒートベアーズ　１　＝　０００｜０００｜１００
勝利投手　ウーゴ（２勝４敗）
敗戦投手　片山（１勝１敗）

 

　富山・下位打線奮起。６番、７番で３打点（富山３勝　城光寺　330人）
福井ミラクルエレファンツ　３　＝　０２０｜０００｜００１
富山GRNサンダーバーズ　５　＝　３０１｜０００｜１０×
勝利投手　ラミレス（５勝４敗）
敗戦投手　神戸（１勝４敗）
セーブ　菅谷（２勝１敗７Ｓ）

 

◇雨天中止
滋賀ユナイテッドBC　－　巨人（守山市民）