７月29日（日）

◇後期

石川、８回打者８人で逆転（石川２勝２敗 金沢市民 189人）

信濃グランセローズ ６ ＝ ０００｜００２｜０４０

石川ミリオンスターズ 10 ＝ ０４０｜００２｜０４×

勝利投手 藤岡（３勝４Ｓ）

敗戦投手 平尾（１勝２敗３Ｓ）

トーレス、19奪三振完封勝利（群馬３勝１敗 敷島 2447人）

新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ ３００｜０００｜３０×

勝利投手 トーレス（11勝４敗）

敗戦投手 田村（１勝５敗）

本塁打 （群）カラバイヨ８号３ラン

栃木、14安打で快勝（武蔵４敗 上尾 543人）

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １００｜１００｜３００

武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ０００｜０００｜１００

勝利投手 ウーゴ（２勝４敗）

敗戦投手 片山（１勝１敗）

富山・下位打線奮起。６番、７番で３打点（富山３勝 城光寺 330人）

福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ０２０｜０００｜００１

富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ３０１｜０００｜１０×

勝利投手 ラミレス（５勝４敗）

敗戦投手 神戸（１勝４敗）

セーブ 菅谷（２勝１敗７Ｓ）

◇雨天中止

滋賀ユナイテッドBC － 巨人（守山市民）