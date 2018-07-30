７月29日（日）
◇後期
石川、８回打者８人で逆転（石川２勝２敗 金沢市民 189人）
信濃グランセローズ ６ ＝ ０００｜００２｜０４０
石川ミリオンスターズ 10 ＝ ０４０｜００２｜０４×
勝利投手 藤岡（３勝４Ｓ）
敗戦投手 平尾（１勝２敗３Ｓ）
トーレス、19奪三振完封勝利（群馬３勝１敗 敷島 2447人）
新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ ３００｜０００｜３０×
勝利投手 トーレス（11勝４敗）
敗戦投手 田村（１勝５敗）
本塁打 （群）カラバイヨ８号３ラン
栃木、14安打で快勝（武蔵４敗 上尾 543人）
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １００｜１００｜３００
武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ０００｜０００｜１００
勝利投手 ウーゴ（２勝４敗）
敗戦投手 片山（１勝１敗）
富山・下位打線奮起。６番、７番で３打点（富山３勝 城光寺 330人）
福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ ０２０｜０００｜００１
富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ３０１｜０００｜１０×
勝利投手 ラミレス（５勝４敗）
敗戦投手 神戸（１勝４敗）
セーブ 菅谷（２勝１敗７Ｓ）
◇雨天中止
滋賀ユナイテッドBC － 巨人（守山市民）