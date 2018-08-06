８月５日（日）
◇後期

 

　群馬・救援陣、無失点好投（群馬２勝１敗　太田　1025人）
巨人　４　＝　０００｜２２０｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　３　＝　１００｜０００｜２００
勝利投手　田中大
敗戦投手　庄司（１敗）
セーブ　成瀬

 

　富山２番・榎本、逆転ツーベース（富山３勝１敗　城光寺　320人）
信濃グランセローズ　１　＝　１００｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ　２　＝　０００｜０００｜０２×
勝利投手　大井（２勝２敗）
敗戦投手　ギジェン（７勝６敗）
セーブ　菅谷（２勝１敗８Ｓ）
本塁打

 

　戸谷、128球完投勝利（福島５勝２敗　牡丹台　383人）
武蔵ヒートベアーズ　12　＝　１００｜０２５｜０４０
福島ホープス　９　＝　０１１｜０２１｜００４
勝利投手　戸谷（１勝８敗３Ｓ）
敗戦投手　高橋元（９勝２敗）
本塁打　（武）富田４号ソロ
　　　　（福）高橋恒２号ソロ

 

　長谷川、２安打完封！（栃木３勝４敗　清原　959人）
新潟アルビレックス　２　＝　０００｜０２０｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　０　＝　０００｜０００｜０００
勝利投手　長谷川（５勝３敗４Ｓ）
敗戦投手　ウーゴ（２勝５敗）

 

　福井、17安打で大勝（滋賀２敗１分　守山市民　285人）
福井ミラクルエレファンツ　18　＝　００２｜００14｜００２
滋賀ユナイテッドBC　２　＝　０００｜００１｜０１０
勝利投手　神戸（２勝４敗）
敗戦投手　パク（２敗）
本塁打　（福）松本４号２ラン、石井２号ソロ、片山13号３ラン