８月５日（日）
◇後期
群馬・救援陣、無失点好投（群馬２勝１敗 太田 1025人）
巨人 ４ ＝ ０００｜２２０｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ３ ＝ １００｜０００｜２００
勝利投手 田中大
敗戦投手 庄司（１敗）
セーブ 成瀬
富山２番・榎本、逆転ツーベース（富山３勝１敗 城光寺 320人）
信濃グランセローズ １ ＝ １００｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ ０００｜０００｜０２×
勝利投手 大井（２勝２敗）
敗戦投手 ギジェン（７勝６敗）
セーブ 菅谷（２勝１敗８Ｓ）
本塁打
戸谷、128球完投勝利（福島５勝２敗 牡丹台 383人）
武蔵ヒートベアーズ 12 ＝ １００｜０２５｜０４０
福島ホープス ９ ＝ ０１１｜０２１｜００４
勝利投手 戸谷（１勝８敗３Ｓ）
敗戦投手 高橋元（９勝２敗）
本塁打 （武）富田４号ソロ
（福）高橋恒２号ソロ
長谷川、２安打完封！（栃木３勝４敗 清原 959人）
新潟アルビレックス ２ ＝ ０００｜０２０｜０００
栃木ゴールデンブレーブス ０ ＝ ０００｜０００｜０００
勝利投手 長谷川（５勝３敗４Ｓ）
敗戦投手 ウーゴ（２勝５敗）
福井、17安打で大勝（滋賀２敗１分 守山市民 285人）
福井ミラクルエレファンツ 18 ＝ ００２｜００14｜００２
滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜００１｜０１０
勝利投手 神戸（２勝４敗）
敗戦投手 パク（２敗）
本塁打 （福）松本４号２ラン、石井２号ソロ、片山13号３ラン