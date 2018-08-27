８月26日（日）
◇後期
永水、８回粘投も３安打で援護なし（石川３敗 金沢市民 492人）
巨人 ４ ＝ ２００｜０００｜００２
石川ミリオンスターズ １ ＝ １００｜０００｜０００
勝利投手 畠
敗戦投手 永水（９勝３敗）
セーブ リャオ（２Ｓ）
投打かみ合い、10安打快勝（信濃３勝３敗 松本 350人）
滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜００２｜２００
信濃グランセローズ ７ ＝ ３１０｜０１２｜００×
勝利投手 ギジェン（８勝８敗）
敗戦投手 鈴木（４勝４敗）
セーブ 平尾（１勝２敗４Ｓ）
本塁打 （滋）ジョニー11号２ラン
（信）ポロ20号２ラン
４番関口、サヨナラツーベース！（武蔵３勝６敗 北本 462人）
福島ホープス ６ ＝ ０００｜００２｜０２２
武蔵ヒートベアーズ ７ ＝ ０００｜０３０｜３０１x
勝利投手 安河内（１勝５Ｓ）
敗戦投手 ロンドン（１勝１敗５Ｓ）
ラミレス、８回12奪三振（福井１勝５敗 三國 645人）
富山GRNサンダーバーズ ７ ＝ ３００｜１００｜３００
福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０００｜０００｜００５
勝利投手 ラミレス（７勝４敗）
敗戦投手 塚田（１勝１敗）
セーブ 古村（１勝１敗１Ｓ）
＜順位表 FUTURE-East＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 群馬 19 ４ ３ .826 M6 ９
2. 福島 18 ８ ２ .692 2.5 ９
3. 栃木 13 15 ０ .464 6.0 ９
4. 新潟 12 15 １ .444 0.5 ７
5. 武蔵 ５ 21 ３ .192 6.5 ６
＜順位表 ADVANCE-West＞
勝 負 分 勝率 差 残
1. 富山 20 ８ ２ .714 M2 ４
2. 福井 15 10 ４ .600 3.5 ５
3. 石川 12 15 ２ .444 4.0 ５
4. 信濃 11 16 ２ .407 1.0 ５
5. 滋賀 ６ 20 ３ .231 4.5 ５