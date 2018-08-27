８月26日（日）
◇後期

 

　永水、８回粘投も３安打で援護なし（石川３敗　金沢市民　492人）
巨人　４　＝　２００｜０００｜００２
石川ミリオンスターズ　１　＝　１００｜０００｜０００
勝利投手　畠
敗戦投手　永水（９勝３敗）
セーブ　リャオ（２Ｓ）

 

　投打かみ合い、10安打快勝（信濃３勝３敗　松本　350人）
滋賀ユナイテッドBC　４　＝　０００｜００２｜２００
信濃グランセローズ　７　＝　３１０｜０１２｜００×
勝利投手　ギジェン（８勝８敗）
敗戦投手　鈴木（４勝４敗）
セーブ　平尾（１勝２敗４Ｓ）
本塁打　（滋）ジョニー11号２ラン
　　　　（信）ポロ20号２ラン

 

　４番関口、サヨナラツーベース！（武蔵３勝６敗　北本　462人）
福島ホープス　６　＝　０００｜００２｜０２２
武蔵ヒートベアーズ　７　＝　０００｜０３０｜３０１x
勝利投手　安河内（１勝５Ｓ）
敗戦投手　ロンドン（１勝１敗５Ｓ）

 

　ラミレス、８回12奪三振（福井１勝５敗　三國　645人）
富山GRNサンダーバーズ　７　＝　３００｜１００｜３００
福井ミラクルエレファンツ　５　＝　０００｜０００｜００５
勝利投手　ラミレス（７勝４敗）
敗戦投手　塚田（１勝１敗）
セーブ　古村（１勝１敗１Ｓ）

 

＜順位表 FUTURE-East＞
　　　　　 　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　群馬　　　19　　　４　　　３　　.826　　　M6　　９
2.　福島　　　18　　　８　　　２　　.692　　　2.5　　９
3.　栃木　　　13　　　15　　　０　　.464　　　6.0　　９
4.　新潟　　　12　　　15　　　１　　.444　　　0.5　　７
5.　武蔵　　　５　　　21　　　３　　.192　　　6.5　　６

 

＜順位表 ADVANCE-West＞
　　　　　 　 勝　　　負　　　分　　勝率　　差　　残
1.　富山　　　20　　　８　　　２　　.714　　 M2　　４
2.　福井　　　15　　　10　　　４　　.600　　　3.5　　５
3.　石川　　　12　　　15　　　２　　.444　　　4.0　　５
4.　信濃　　　11　　　16　　　２　　.407　　　1.0　　５
5.　滋賀　　　６　　　20　　　３　　.231　　　4.5　　５