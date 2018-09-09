９月７日（金）

◇後期

６回、10四死球で逆転（福井２勝５敗 三國 71人）

富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ０００｜０１１｜０１０

福井ミラクルエレファンツ 11 ＝ ０１０｜００９｜１０×

勝利投手 横山（10勝５敗）

敗戦投手 川名（１敗）

本塁打 （福）石井３号ソロ

群馬、15安打で大勝（群馬３勝２敗３分 城南 269人）

福島ホープス １ ＝ ０００｜１００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス 15 ＝ ２０３｜０４３｜３０×

勝利投手 センテノ（12勝３敗）

敗戦投手 高橋元（13勝３敗）

本塁打 （群）カラバイヨ24号２ラン・25号３ラン、速水15号３ラン、小見山１号ソロ

９月８日（土）

◇後期

村田、雨中で千金タイムリー（福島６勝３敗 開成山 558人）

栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜００

福島ホープス ０ ＝ ０００｜００（５回降雨コールド）

勝利投手 比嘉（６勝４敗）

敗戦投手 ビスカヤ（６勝４敗７Ｓ）

群馬６番・速水、猛打賞（群馬５勝１分 伊勢崎 596人）

武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０００｜１０２｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ ００２｜１１０｜０３×

勝利投手 庄司（１勝２敗）

敗戦投手 岡本（１勝５敗）

本塁打 （群）井野口22号２ラン