９月７日（金）
◇後期
６回、10四死球で逆転（福井２勝５敗 三國 71人）
富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ０００｜０１１｜０１０
福井ミラクルエレファンツ 11 ＝ ０１０｜００９｜１０×
勝利投手 横山（10勝５敗）
敗戦投手 川名（１敗）
本塁打 （福）石井３号ソロ
群馬、15安打で大勝（群馬３勝２敗３分 城南 269人）
福島ホープス １ ＝ ０００｜１００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス 15 ＝ ２０３｜０４３｜３０×
勝利投手 センテノ（12勝３敗）
敗戦投手 高橋元（13勝３敗）
本塁打 （群）カラバイヨ24号２ラン・25号３ラン、速水15号３ラン、小見山１号ソロ
９月８日（土）
◇後期
村田、雨中で千金タイムリー（福島６勝３敗 開成山 558人）
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜００
福島ホープス ０ ＝ ０００｜００（５回降雨コールド）
勝利投手 比嘉（６勝４敗）
敗戦投手 ビスカヤ（６勝４敗７Ｓ）
群馬６番・速水、猛打賞（群馬５勝１分 伊勢崎 596人）
武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０００｜１０２｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ ００２｜１１０｜０３×
勝利投手 庄司（１勝２敗）
敗戦投手 岡本（１勝５敗）
本塁打 （群）井野口22号２ラン