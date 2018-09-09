９月７日（金）
◇後期

 

　６回、10四死球で逆転（福井２勝５敗　三國　71人）
富山GRNサンダーバーズ　３　＝　０００｜０１１｜０１０
福井ミラクルエレファンツ　11　＝　０１０｜００９｜１０×
勝利投手　横山（10勝５敗）
敗戦投手　川名（１敗）
本塁打　（福）石井３号ソロ

 

　群馬、15安打で大勝（群馬３勝２敗３分　城南　269人）
福島ホープス　１　＝　０００｜１００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　15　＝　２０３｜０４３｜３０×
勝利投手　センテノ（12勝３敗）
敗戦投手　高橋元（13勝３敗）
本塁打　（群）カラバイヨ24号２ラン・25号３ラン、速水15号３ラン、小見山１号ソロ

 

９月８日（土）
◇後期

 

　村田、雨中で千金タイムリー（福島６勝３敗　開成山　558人）
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　０００｜００
福島ホープス　０　＝　０００｜００（５回降雨コールド）
勝利投手　比嘉（６勝４敗）
敗戦投手　ビスカヤ（６勝４敗７Ｓ）

 

　群馬６番・速水、猛打賞（群馬５勝１分　伊勢崎　596人）
武蔵ヒートベアーズ　３　＝　０００｜１０２｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　７　＝　００２｜１１０｜０３×
勝利投手　庄司（１勝２敗）
敗戦投手　岡本（１勝５敗）
本塁打　（群）井野口22号２ラン