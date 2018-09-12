９月11日（火）
◇後期

 

　先発・戸谷、７回８奪三振（武蔵２勝５敗　鴻巣　96人）
新潟アルビレックスBC　５　＝　０５０｜０００｜０００
武蔵ヒートベアーズ　６　＝　１０５｜０００｜０００
勝利投手　戸谷（２勝10敗３Ｓ）
敗戦投手　前川哲（７勝10敗２Ｓ）
セーブ　安河内（１勝６Ｓ）
本塁打　（武）関口12号満塁

 

　武蔵・山川のスリーベースと暴投で勝ち越し（武蔵１勝５敗１分　鴻巣　201人）
群馬ダイヤモンドペガサス　３　＝　０１０｜００２｜０００
武蔵ヒートベアーズ　４　＝　１００｜００１｜１１×
勝利投手　中島（３勝９敗）
敗戦投手　谷口（１勝１敗）
セーブ　安斎（２勝４敗１Ｓ）
本塁打　（群）カラバイヨ27号ソロ

 

　１番・松本、２死満塁からサヨナラ打（福井５勝１敗１分　三國　97人）
滋賀ユナイテッドBC　８　＝　０１６｜０００｜０００
福井ミラクルエレファンツ　９　＝　１００｜０３０｜０２３x
勝利投手　日下部（２勝２Ｓ）
敗戦投手　ロレンゾ（１勝７敗３Ｓ）
本塁打　（滋）桑田４号ソロ、前本２号ソロ
　　　　（福）松本７号ソロ

 

　２番小林、サヨナラタイムリー（信濃３勝４敗　長野　249人）
石川ミリオンスターズ　２　＝　０００｜２００｜０００
信濃グランセローズ　３　＝　０００｜１００｜００２x
勝利投手　齋藤（３勝13Ｓ）
敗戦投手　飯野（４勝６敗）