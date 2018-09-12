９月11日（火）

◇後期

先発・戸谷、７回８奪三振（武蔵２勝５敗 鴻巣 96人）

新潟アルビレックスBC ５ ＝ ０５０｜０００｜０００

武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ １０５｜０００｜０００

勝利投手 戸谷（２勝10敗３Ｓ）

敗戦投手 前川哲（７勝10敗２Ｓ）

セーブ 安河内（１勝６Ｓ）

本塁打 （武）関口12号満塁

武蔵・山川のスリーベースと暴投で勝ち越し（武蔵１勝５敗１分 鴻巣 201人）

群馬ダイヤモンドペガサス ３ ＝ ０１０｜００２｜０００

武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ １００｜００１｜１１×

勝利投手 中島（３勝９敗）

敗戦投手 谷口（１勝１敗）

セーブ 安斎（２勝４敗１Ｓ）

本塁打 （群）カラバイヨ27号ソロ

１番・松本、２死満塁からサヨナラ打（福井５勝１敗１分 三國 97人）

滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ ０１６｜０００｜０００

福井ミラクルエレファンツ ９ ＝ １００｜０３０｜０２３x

勝利投手 日下部（２勝２Ｓ）

敗戦投手 ロレンゾ（１勝７敗３Ｓ）

本塁打 （滋）桑田４号ソロ、前本２号ソロ

（福）松本７号ソロ

２番小林、サヨナラタイムリー（信濃３勝４敗 長野 249人）

石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜２００｜０００

信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜１００｜００２x

勝利投手 齋藤（３勝13Ｓ）

敗戦投手 飯野（４勝６敗）