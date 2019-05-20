５月17日（金）
◇前期
トーレス、13奪三振完封（群馬１勝１敗１分 城南 298人）
茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ ０１２｜３００｜１０×
勝利投手 トーレス（４勝３敗）
敗戦投手 木村（２敗１Ｓ）
本塁打 （群）ポロ９号ソロ・10号２ラン
計34安打の乱打戦、５投手継投で福井逃げ切る（富山３勝１敗 高岡 305人）
福井ミラクルエレファンツ 16 ＝ 10０１｜２００｜００３
富山GRNサンダーバーズ 15 ＝ ３１２｜５０１｜００３
勝利投手 小澤（３勝）
敗戦投手 松山（１敗）
本塁打 （福）須藤２号３ラン、澤端２号ソロ
（富）マクシー１号満塁
５月18日（土）
◇前期
若松、８回被安打２でゼロ封（栃木２勝２敗 宇都宮 2249人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０１０｜０２０｜００×
勝利投手 若松（５勝２敗）
敗戦投手 村田（１勝２敗）
セーブ 北方（１勝２Ｓ）
福地、６回９奪三振（信濃１勝 佐久 1011人）
巨人 ３ ＝ １００｜１１０｜０００
信濃グランセローズ ６ ＝ ２１３｜０００｜００×
勝利投手 福地（５勝）
敗戦投手 横川（１敗）
セーブ 保田（１勝１敗１Ｓ）
本塁打 （信）船﨑２号２ラン
併殺崩れで土壇場追いつきドロー（富山１勝３敗１分 県営富山 540人）
石川ミリオンスターズ ４ ＝ １１０｜０２０｜０００｜０
富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ １１１｜０００｜００１｜０
被安打11も福島投手陣踏ん張る（福島１勝４敗 南部 159人）
群馬ダイヤモンドペガサス ４ ＝ ０００｜０００｜１２１
福島レッドホープス ５ ＝ ２２１｜０００｜００×
勝利投手 猿渡（１勝）
敗戦投手 ペーニャ（３勝１敗）
セーブ ロンドン（３Ｓ）
中西－海老塚でゼロ封リレー（新潟５勝 エコスタ 551人）
茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
新潟アルビレックスBC ４ ＝ ２００｜０００｜０２×
勝利投手 中西（６勝１敗）
敗戦投手 小沼（２勝３敗）
福井５番・荒道マルチ安打（福井２勝２敗１分 フェニックス 351人）
滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ０００｜０００｜０３０
福井ミラクルエレファンツ ４ ＝ ０００｜３１０｜００×
勝利投手 濱田（２勝２敗）
敗戦投手 鈴木（５敗）
セーブ 高橋（４Ｓ）
５月19日（日）
◇前期
群馬、14安打で快勝（群馬３勝２敗 伊勢崎 549人）
栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ ０００｜０１０｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス 10 ＝ ３１２｜２１０｜０１×
勝利投手 青柳（５勝）
敗戦投手 比嘉（２勝２敗）
本塁打 （群）井野口４号ソロ・５号２ラン、速水４号ソロ
３投手で巨人ゼロ封。信濃３連勝（信濃２勝 飯田 866人）
巨人 ０ ＝ ０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ ６ ＝ ０００｜０３２｜１０×
勝利投手 柿田（２勝３敗）
敗戦投手 山上（１敗）
茨城、最終回２死から粘るも惜敗（福島３勝１敗 J-COM 588人）
福島レッドホープス ６ ＝ １００｜１１０｜００３
茨城アストロプラネッツ ５ ＝ ００２｜０００｜０２１
勝利投手 鈴木（２勝１敗）
敗戦投手 日下部（１敗）
セーブ ロンドン（４Ｓ）
武蔵、６投手つないでゼロ封勝ち（新潟４勝１敗１分 北本 522人）
新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ００１｜０３０｜００×
勝利投手 安斎（１勝）
敗戦投手 小野（３勝１敗）
本塁打 （武）加藤２号ソロ