５月17日（金）

◇前期

トーレス、13奪三振完封（群馬１勝１敗１分 城南 298人）

茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ ０１２｜３００｜１０×

勝利投手 トーレス（４勝３敗）

敗戦投手 木村（２敗１Ｓ）

本塁打 （群）ポロ９号ソロ・10号２ラン

計34安打の乱打戦、５投手継投で福井逃げ切る（富山３勝１敗 高岡 305人）

福井ミラクルエレファンツ 16 ＝ 10０１｜２００｜００３

富山GRNサンダーバーズ 15 ＝ ３１２｜５０１｜００３

勝利投手 小澤（３勝）

敗戦投手 松山（１敗）

本塁打 （福）須藤２号３ラン、澤端２号ソロ

（富）マクシー１号満塁

５月18日（土）

◇前期

若松、８回被安打２でゼロ封（栃木２勝２敗 宇都宮 2249人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０１０｜０２０｜００×

勝利投手 若松（５勝２敗）

敗戦投手 村田（１勝２敗）

セーブ 北方（１勝２Ｓ）

福地、６回９奪三振（信濃１勝 佐久 1011人）

巨人 ３ ＝ １００｜１１０｜０００

信濃グランセローズ ６ ＝ ２１３｜０００｜００×

勝利投手 福地（５勝）

敗戦投手 横川（１敗）

セーブ 保田（１勝１敗１Ｓ）

本塁打 （信）船﨑２号２ラン

併殺崩れで土壇場追いつきドロー（富山１勝３敗１分 県営富山 540人）

石川ミリオンスターズ ４ ＝ １１０｜０２０｜０００｜０

富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ １１１｜０００｜００１｜０

被安打11も福島投手陣踏ん張る（福島１勝４敗 南部 159人）

群馬ダイヤモンドペガサス ４ ＝ ０００｜０００｜１２１

福島レッドホープス ５ ＝ ２２１｜０００｜００×

勝利投手 猿渡（１勝）

敗戦投手 ペーニャ（３勝１敗）

セーブ ロンドン（３Ｓ）

中西－海老塚でゼロ封リレー（新潟５勝 エコスタ 551人）

茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

新潟アルビレックスBC ４ ＝ ２００｜０００｜０２×

勝利投手 中西（６勝１敗）

敗戦投手 小沼（２勝３敗）

福井５番・荒道マルチ安打（福井２勝２敗１分 フェニックス 351人）

滋賀ユナイテッドBC ３ ＝ ０００｜０００｜０３０

福井ミラクルエレファンツ ４ ＝ ０００｜３１０｜００×

勝利投手 濱田（２勝２敗）

敗戦投手 鈴木（５敗）

セーブ 高橋（４Ｓ）

５月19日（日）

◇前期

群馬、14安打で快勝（群馬３勝２敗 伊勢崎 549人）

栃木ゴールデンブレーブス ２ ＝ ０００｜０１０｜０１０

群馬ダイヤモンドペガサス 10 ＝ ３１２｜２１０｜０１×

勝利投手 青柳（５勝）

敗戦投手 比嘉（２勝２敗）

本塁打 （群）井野口４号ソロ・５号２ラン、速水４号ソロ

３投手で巨人ゼロ封。信濃３連勝（信濃２勝 飯田 866人）

巨人 ０ ＝ ０００｜０００｜０００

信濃グランセローズ ６ ＝ ０００｜０３２｜１０×

勝利投手 柿田（２勝３敗）

敗戦投手 山上（１敗）

茨城、最終回２死から粘るも惜敗（福島３勝１敗 J-COM 588人）

福島レッドホープス ６ ＝ １００｜１１０｜００３

茨城アストロプラネッツ ５ ＝ ００２｜０００｜０２１

勝利投手 鈴木（２勝１敗）

敗戦投手 日下部（１敗）

セーブ ロンドン（４Ｓ）

武蔵、６投手つないでゼロ封勝ち（新潟４勝１敗１分 北本 522人）

新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ００１｜０３０｜００×

勝利投手 安斎（１勝）

敗戦投手 小野（３勝１敗）

本塁打 （武）加藤２号ソロ