５月17日（金）
◇前期

 

　トーレス、13奪三振完封（群馬１勝１敗１分　城南　298人）
茨城アストロプラネッツ　０　＝　０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　７　＝　０１２｜３００｜１０×
勝利投手　トーレス（４勝３敗）
敗戦投手　木村（２敗１Ｓ）
本塁打　（群）ポロ９号ソロ・10号２ラン

 

　計34安打の乱打戦、５投手継投で福井逃げ切る（富山３勝１敗　高岡　305人）
福井ミラクルエレファンツ　16　＝　10０１｜２００｜００３
富山GRNサンダーバーズ　15　＝　３１２｜５０１｜００３
勝利投手　小澤（３勝）
敗戦投手　松山（１敗）
本塁打　（福）須藤２号３ラン、澤端２号ソロ
　　　　（富）マクシー１号満塁

 

５月18日（土）
◇前期

 

　若松、８回被安打２でゼロ封（栃木２勝２敗　宇都宮　2249人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ　０　＝　０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　０１０｜０２０｜００×
勝利投手　若松（５勝２敗）
敗戦投手　村田（１勝２敗）
セーブ　北方（１勝２Ｓ）

 

　福地、６回９奪三振（信濃１勝　佐久　1011人）
巨人　３　＝　１００｜１１０｜０００
信濃グランセローズ　６　＝　２１３｜０００｜００×
勝利投手　福地（５勝）
敗戦投手　横川（１敗）
セーブ　保田（１勝１敗１Ｓ）
本塁打　（信）船﨑２号２ラン

 

　併殺崩れで土壇場追いつきドロー（富山１勝３敗１分　県営富山　540人）
石川ミリオンスターズ　４　＝　１１０｜０２０｜０００｜０
富山GRNサンダーバーズ　４　＝　１１１｜０００｜００１｜０

 

　被安打11も福島投手陣踏ん張る（福島１勝４敗　南部　159人）
群馬ダイヤモンドペガサス　４　＝　０００｜０００｜１２１
福島レッドホープス　５　＝　２２１｜０００｜００×
勝利投手　猿渡（１勝）
敗戦投手　ペーニャ（３勝１敗）
セーブ　ロンドン（３Ｓ）

 

　中西－海老塚でゼロ封リレー（新潟５勝　エコスタ　551人）
茨城アストロプラネッツ　０　＝　０００｜０００｜０００
新潟アルビレックスBC　４　＝　２００｜０００｜０２×
勝利投手　中西（６勝１敗）
敗戦投手　小沼（２勝３敗）

 

　福井５番・荒道マルチ安打（福井２勝２敗１分　フェニックス　351人）
滋賀ユナイテッドBC　３　＝　０００｜０００｜０３０
福井ミラクルエレファンツ　４　＝　０００｜３１０｜００×
勝利投手　濱田（２勝２敗）
敗戦投手　鈴木（５敗）
セーブ　高橋（４Ｓ）

 

５月19日（日）
◇前期

 

　群馬、14安打で快勝（群馬３勝２敗　伊勢崎　549人）
栃木ゴールデンブレーブス　２　＝　０００｜０１０｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス　10　＝　３１２｜２１０｜０１×
勝利投手　青柳（５勝）
敗戦投手　比嘉（２勝２敗）
本塁打　（群）井野口４号ソロ・５号２ラン、速水４号ソロ

 

　３投手で巨人ゼロ封。信濃３連勝（信濃２勝　飯田　866人）
巨人　０　＝　０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ　６　＝　０００｜０３２｜１０×
勝利投手　柿田（２勝３敗）
敗戦投手　山上（１敗）

 

　茨城、最終回２死から粘るも惜敗（福島３勝１敗　J-COM　588人）
福島レッドホープス　６　＝　１００｜１１０｜００３
茨城アストロプラネッツ　５　＝　００２｜０００｜０２１
勝利投手　鈴木（２勝１敗）
敗戦投手　日下部（１敗）
セーブ　ロンドン（４Ｓ）

 

　武蔵、６投手つないでゼロ封勝ち（新潟４勝１敗１分　北本　522人）
新潟アルビレックスBC　０　＝　０００｜０００｜０００
埼玉武蔵ヒートベアーズ　４　＝　００１｜０３０｜００×
勝利投手　安斎（１勝）
敗戦投手　小野（３勝１敗）
本塁打　（武）加藤２号ソロ