５月24日（金）

◇前期

新潟、16安打で打ち勝つ（新潟４勝１敗 牡丹台 108人）

新潟アルビレックスBC 15 ＝ ２１５｜１３０｜０１２

福島レッドホープス ４ ＝ １００｜１１０｜００１

勝利投手 長谷川（３勝１敗）

敗戦投手 猿渡（１勝１敗）

本塁打 （新）樋口４号２ラン・５号ソロ

富山、８番つよしがサヨナラツーベース（富山４勝１敗 高岡西部 353人）

福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜０００｜００１x

勝利投手 乾（３勝２Ｓ）

敗戦投手 原田（２敗）

栃木救援陣、３回７Ｋで逃げ切り（栃木４勝１敗 小山 952人）

茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ０００｜１１０｜０００

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １１０｜１００｜０２×

勝利投手 比嘉（３勝２敗）

敗戦投手 人見（２勝２敗）

セーブ 金本（１勝１敗３Ｓ）

本塁打 （栃）飯原２号ソロ・３号ソロ

群馬、15安打で大勝（群馬３勝１敗 熊谷 256人）

群馬ダイヤモンドペガサス 12 ＝ ０１８｜２００｜０１０

埼玉武蔵ヒートベアーズ ５ ＝ ２０１｜０００｜２００

勝利投手 トーレス（５勝３敗）

敗戦投手 村田（１勝３敗）

本塁打 （群）速水５号２ラン、井野口６号ソロ

両軍計28安打も決着つかず（滋賀２勝２敗１分 わかさ 376人）

石川ミリオンスターズ ８ ＝ ０２０｜０３１｜２００

滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ １００｜１００｜０１５

本塁打 （石）今村２号３ラン、喜多２号ソロ

５月25日（土）

◇前期

新潟ピメンテルと宮澤、猛打賞（新潟６勝 岩井 394人）

新潟アルビレックスBC ５ ＝ ００３｜１００｜１００

茨城アストロプラネッツ １ ＝ ０００｜０００｜０１０

勝利投手 前川（５勝１敗）

敗戦投手 小沼（２勝４敗）

本塁打 （新）熊倉２号ソロ

福地、６回10奪三振（福井３勝２敗 松本 363人）

福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０１０｜０１０｜０２１

信濃グランセローズ ６ ＝ １００｜３０２｜００×

勝利投手 福地（６勝）

敗戦投手 濱田（２勝３敗）

セーブ 保田（１勝１敗２Ｓ）

本塁打 （福）坂本１号ソロ

（信）田島１号ソロ

連続四死球と敵失でサヨナラ！（武蔵２勝１敗 熊谷 517人）

福島レッドホープス ８ ＝ ０１０｜１０２｜１２１

埼玉武蔵ヒートベアーズ ９ ＝ ００２｜５００｜０１１x

勝利投手 タピア（２勝）

敗戦投手 ロンドン（１敗４Ｓ）

永水、無四球完投勝利（石川３勝２敗１分 金沢市民 267人）

滋賀ユナイテッドBC １ ＝ ０００｜１００｜０００

石川ミリオンスターズ ８ ＝ ００２｜００６｜００×

勝利投手 永水（３勝１敗）

敗戦投手 寺内（２敗）

本塁打 （滋）纐纈２号ソロ

群馬２番・鹿沼、３安打３打点（群馬４勝２敗 前橋市民 703人）

栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ０００｜００３｜００１

群馬ダイヤモンドペガサス ８ ＝ １３０｜００４｜００×

勝利投手 青柳（６勝）

敗戦投手 若松（５勝３敗）

本塁打 （群）ポロ11号ソロ

５月26日（日）

◇前期

３投手継投で12安打の新潟に競り勝ち（栃木２勝２敗 小山 1273人）

新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜２００｜２００

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００２｜１２０｜００×

勝利投手 齋藤（３勝１敗）

敗戦投手 中西（６勝２敗）

セーブ 金本（１勝１敗４Ｓ）

本塁打 （新）ピメンテル８号２ラン

（栃）野崎１号２ラン



３番・荒谷、勝ち越し犠飛（石川４勝２敗１分 金沢市民 171人）

滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜００２｜０００

石川ミリオンスターズ ３ ＝ ２００｜０００｜１０×

勝利投手 中島（１勝）

敗戦投手 センテノ（１敗）

セーブ 矢鋪（２勝１敗３Ｓ）

17安打で信濃が快勝（信濃１勝 中野市営 460人）

信濃グランセローズ 12 ＝ ００５｜００２｜２２１

茨城アストロプラネッツ ３ ＝ ０００｜２００｜１００

勝利投手 柿田（３勝３敗）

敗戦投手 大竹（１勝４敗）

本塁打 （信）J.C.ロドリゲス５号２ラン、山本１号２ラン

（茨）笠島１号２ラン

武蔵、８回打者一巡で逆転（武蔵３勝１敗 あいづ 305人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ０１０｜０００｜０４１

福島レッドホープス ４ ＝ ００２｜０００｜２００

勝利投手 中島（１勝１敗）

敗戦投手 ジェイアール（３敗）

セーブ タピア（２勝１Ｓ）

富山、６投手継投で反撃断つ（富山５勝１敗 フェニックス 368人）

富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ００１｜２００｜１０１

福井ミラクルエレファンツ １ ＝ １００｜０００｜０００

勝利投手 阿部（１勝１敗）

敗戦投手 三染（２勝３敗）

本塁打 （富）マクシー２号ソロ