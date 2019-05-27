５月24日（金）
◇前期

 

　新潟、16安打で打ち勝つ（新潟４勝１敗　牡丹台　108人）
新潟アルビレックスBC　15　＝　２１５｜１３０｜０１２
福島レッドホープス　４　＝　１００｜１１０｜００１
勝利投手　長谷川（３勝１敗）
敗戦投手　猿渡（１勝１敗）
本塁打　（新）樋口４号２ラン・５号ソロ

 

　富山、８番つよしがサヨナラツーベース（富山４勝１敗　高岡西部　353人）
福井ミラクルエレファンツ　０　＝　０００｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　０００｜０００｜００１x
勝利投手　乾（３勝２Ｓ）
敗戦投手　原田（２敗）

 

　栃木救援陣、３回７Ｋで逃げ切り（栃木４勝１敗　小山　952人）
茨城アストロプラネッツ　２　＝　０００｜１１０｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　１１０｜１００｜０２×
勝利投手　比嘉（３勝２敗）
敗戦投手　人見（２勝２敗）
セーブ　金本（１勝１敗３Ｓ）
本塁打　（栃）飯原２号ソロ・３号ソロ

 

　群馬、15安打で大勝（群馬３勝１敗　熊谷　256人）
群馬ダイヤモンドペガサス　12　＝　０１８｜２００｜０１０
埼玉武蔵ヒートベアーズ　５　＝　２０１｜０００｜２００
勝利投手　トーレス（５勝３敗）
敗戦投手　村田（１勝３敗）
本塁打　（群）速水５号２ラン、井野口６号ソロ

 

　両軍計28安打も決着つかず（滋賀２勝２敗１分　わかさ　376人）
石川ミリオンスターズ　８　＝　０２０｜０３１｜２００
滋賀ユナイテッドBC　８　＝　１００｜１００｜０１５
本塁打　（石）今村２号３ラン、喜多２号ソロ

 

５月25日（土）
◇前期

 

　新潟ピメンテルと宮澤、猛打賞（新潟６勝　岩井　394人）
新潟アルビレックスBC　５　＝　００３｜１００｜１００
茨城アストロプラネッツ　１　＝　０００｜０００｜０１０
勝利投手　前川（５勝１敗）
敗戦投手　小沼（２勝４敗）
本塁打　（新）熊倉２号ソロ

 

　福地、６回10奪三振（福井３勝２敗　松本　363人）
福井ミラクルエレファンツ　５　＝　０１０｜０１０｜０２１
信濃グランセローズ　６　＝　１００｜３０２｜００×
勝利投手　福地（６勝）
敗戦投手　濱田（２勝３敗）
セーブ　保田（１勝１敗２Ｓ）
本塁打　（福）坂本１号ソロ
　　　　（信）田島１号ソロ

 

　連続四死球と敵失でサヨナラ！（武蔵２勝１敗　熊谷　517人）
福島レッドホープス　８　＝　０１０｜１０２｜１２１
埼玉武蔵ヒートベアーズ　９　＝　００２｜５００｜０１１x
勝利投手　タピア（２勝）
敗戦投手　ロンドン（１敗４Ｓ）

 

　永水、無四球完投勝利（石川３勝２敗１分　金沢市民　267人）
滋賀ユナイテッドBC　１　＝　０００｜１００｜０００
石川ミリオンスターズ　８　＝　００２｜００６｜００×
勝利投手　永水（３勝１敗）
敗戦投手　寺内（２敗）
本塁打　（滋）纐纈２号ソロ

 

　群馬２番・鹿沼、３安打３打点（群馬４勝２敗　前橋市民　703人）
栃木ゴールデンブレーブス　４　＝　０００｜００３｜００１
群馬ダイヤモンドペガサス　８　＝　１３０｜００４｜００×
勝利投手　青柳（６勝）
敗戦投手　若松（５勝３敗）
本塁打　（群）ポロ11号ソロ

 

５月26日（日）
◇前期

 

　３投手継投で12安打の新潟に競り勝ち（栃木２勝２敗　小山　1273人）
新潟アルビレックスBC　４　＝　０００｜２００｜２００
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　００２｜１２０｜００×
勝利投手　齋藤（３勝１敗）
敗戦投手　中西（６勝２敗）
セーブ　金本（１勝１敗４Ｓ）
本塁打　（新）ピメンテル８号２ラン
　　　　（栃）野崎１号２ラン

 

　
　３番・荒谷、勝ち越し犠飛（石川４勝２敗１分　金沢市民　171人）
滋賀ユナイテッドBC　２　＝　０００｜００２｜０００
石川ミリオンスターズ　３　＝　２００｜０００｜１０×
勝利投手　中島（１勝）
敗戦投手　センテノ（１敗）
セーブ　矢鋪（２勝１敗３Ｓ）

 

　17安打で信濃が快勝（信濃１勝　中野市営　460人）
信濃グランセローズ　12　＝　００５｜００２｜２２１
茨城アストロプラネッツ　３　＝　０００｜２００｜１００
勝利投手　柿田（３勝３敗）
敗戦投手　大竹（１勝４敗）
本塁打　（信）J.C.ロドリゲス５号２ラン、山本１号２ラン
　　　　（茨）笠島１号２ラン

 

　武蔵、８回打者一巡で逆転（武蔵３勝１敗　あいづ　305人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ　６　＝　０１０｜０００｜０４１
福島レッドホープス　４　＝　００２｜０００｜２００
勝利投手　中島（１勝１敗）
敗戦投手　ジェイアール（３敗）
セーブ　タピア（２勝１Ｓ）

 

　富山、６投手継投で反撃断つ（富山５勝１敗　フェニックス　368人）
富山GRNサンダーバーズ　５　＝　００１｜２００｜１０１
福井ミラクルエレファンツ　１　＝　１００｜０００｜０００
勝利投手　阿部（１勝１敗）
敗戦投手　三染（２勝３敗）
本塁打　（富）マクシー２号ソロ