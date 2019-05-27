５月24日（金）
◇前期
新潟、16安打で打ち勝つ（新潟４勝１敗 牡丹台 108人）
新潟アルビレックスBC 15 ＝ ２１５｜１３０｜０１２
福島レッドホープス ４ ＝ １００｜１１０｜００１
勝利投手 長谷川（３勝１敗）
敗戦投手 猿渡（１勝１敗）
本塁打 （新）樋口４号２ラン・５号ソロ
富山、８番つよしがサヨナラツーベース（富山４勝１敗 高岡西部 353人）
福井ミラクルエレファンツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜０００｜００１x
勝利投手 乾（３勝２Ｓ）
敗戦投手 原田（２敗）
栃木救援陣、３回７Ｋで逃げ切り（栃木４勝１敗 小山 952人）
茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ０００｜１１０｜０００
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ １１０｜１００｜０２×
勝利投手 比嘉（３勝２敗）
敗戦投手 人見（２勝２敗）
セーブ 金本（１勝１敗３Ｓ）
本塁打 （栃）飯原２号ソロ・３号ソロ
群馬、15安打で大勝（群馬３勝１敗 熊谷 256人）
群馬ダイヤモンドペガサス 12 ＝ ０１８｜２００｜０１０
埼玉武蔵ヒートベアーズ ５ ＝ ２０１｜０００｜２００
勝利投手 トーレス（５勝３敗）
敗戦投手 村田（１勝３敗）
本塁打 （群）速水５号２ラン、井野口６号ソロ
両軍計28安打も決着つかず（滋賀２勝２敗１分 わかさ 376人）
石川ミリオンスターズ ８ ＝ ０２０｜０３１｜２００
滋賀ユナイテッドBC ８ ＝ １００｜１００｜０１５
本塁打 （石）今村２号３ラン、喜多２号ソロ
５月25日（土）
◇前期
新潟ピメンテルと宮澤、猛打賞（新潟６勝 岩井 394人）
新潟アルビレックスBC ５ ＝ ００３｜１００｜１００
茨城アストロプラネッツ １ ＝ ０００｜０００｜０１０
勝利投手 前川（５勝１敗）
敗戦投手 小沼（２勝４敗）
本塁打 （新）熊倉２号ソロ
福地、６回10奪三振（福井３勝２敗 松本 363人）
福井ミラクルエレファンツ ５ ＝ ０１０｜０１０｜０２１
信濃グランセローズ ６ ＝ １００｜３０２｜００×
勝利投手 福地（６勝）
敗戦投手 濱田（２勝３敗）
セーブ 保田（１勝１敗２Ｓ）
本塁打 （福）坂本１号ソロ
（信）田島１号ソロ
連続四死球と敵失でサヨナラ！（武蔵２勝１敗 熊谷 517人）
福島レッドホープス ８ ＝ ０１０｜１０２｜１２１
埼玉武蔵ヒートベアーズ ９ ＝ ００２｜５００｜０１１x
勝利投手 タピア（２勝）
敗戦投手 ロンドン（１敗４Ｓ）
永水、無四球完投勝利（石川３勝２敗１分 金沢市民 267人）
滋賀ユナイテッドBC １ ＝ ０００｜１００｜０００
石川ミリオンスターズ ８ ＝ ００２｜００６｜００×
勝利投手 永水（３勝１敗）
敗戦投手 寺内（２敗）
本塁打 （滋）纐纈２号ソロ
群馬２番・鹿沼、３安打３打点（群馬４勝２敗 前橋市民 703人）
栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ０００｜００３｜００１
群馬ダイヤモンドペガサス ８ ＝ １３０｜００４｜００×
勝利投手 青柳（６勝）
敗戦投手 若松（５勝３敗）
本塁打 （群）ポロ11号ソロ
５月26日（日）
◇前期
３投手継投で12安打の新潟に競り勝ち（栃木２勝２敗 小山 1273人）
新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜２００｜２００
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００２｜１２０｜００×
勝利投手 齋藤（３勝１敗）
敗戦投手 中西（６勝２敗）
セーブ 金本（１勝１敗４Ｓ）
本塁打 （新）ピメンテル８号２ラン
（栃）野崎１号２ラン
３番・荒谷、勝ち越し犠飛（石川４勝２敗１分 金沢市民 171人）
滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜００２｜０００
石川ミリオンスターズ ３ ＝ ２００｜０００｜１０×
勝利投手 中島（１勝）
敗戦投手 センテノ（１敗）
セーブ 矢鋪（２勝１敗３Ｓ）
17安打で信濃が快勝（信濃１勝 中野市営 460人）
信濃グランセローズ 12 ＝ ００５｜００２｜２２１
茨城アストロプラネッツ ３ ＝ ０００｜２００｜１００
勝利投手 柿田（３勝３敗）
敗戦投手 大竹（１勝４敗）
本塁打 （信）J.C.ロドリゲス５号２ラン、山本１号２ラン
（茨）笠島１号２ラン
武蔵、８回打者一巡で逆転（武蔵３勝１敗 あいづ 305人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ０１０｜０００｜０４１
福島レッドホープス ４ ＝ ００２｜０００｜２００
勝利投手 中島（１勝１敗）
敗戦投手 ジェイアール（３敗）
セーブ タピア（２勝１Ｓ）
富山、６投手継投で反撃断つ（富山５勝１敗 フェニックス 368人）
富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ００１｜２００｜１０１
福井ミラクルエレファンツ １ ＝ １００｜０００｜０００
勝利投手 阿部（１勝１敗）
敗戦投手 三染（２勝３敗）
本塁打 （富）マクシー２号ソロ