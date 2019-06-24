６月22日（土）

◇後期

纐纈、２死から逆転３ラン（滋賀１勝 守山市民 225人）

福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ １１１｜０００｜０００

滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜００３｜０１×

勝利投手 タバーレス（３勝１敗７Ｓ）

敗戦投手 原田（３敗）

本塁打 （滋）纐纈４号３ラン

５番・小林、勝ち越しタイムリー（石川１勝 金沢市民 391人）

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ００１｜０００｜０００

石川ミリオンスターズ ３ ＝ ００１｜００１｜１０×

勝利投手 内田（５勝４敗）

敗戦投手 ラミレス（２勝３敗）

セーブ 矢鋪（２勝１敗５Ｓ）

本塁打 （石）川村１号ソロ

６月23日（日）

◇後期

栃木、橋詰－金本で反撃断つ（栃木２勝 石下 610人）

栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００１｜２００｜２００

茨城アストロプラネッツ ４ ＝ ００１｜００１｜００２

勝利投手 若松（７勝４敗）

敗戦投手 人見（２勝５敗）

セーブ 金本（１勝１敗５Ｓ）

本塁打 （茨）寺嶋１号ソロ

群馬、計12安打小刻み加点で逃げ切り（群馬１勝 伊勢崎 363人）

武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ００１｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ４ ＝ ２００｜１００｜０１×

勝利投手 ラミレス（１勝）

敗戦投手 むらた（１勝４敗）

セーブ ペーニャ（３勝１敗１Ｓ）

８番・山根、勝ち越し打＆猛打賞（富山１敗 県営富山 487人）

福井ミラクルエレファンツ 13 ＝ ５００｜００１｜１４２

富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ０３１｜０１０｜０００

勝利投手 三染（３勝４敗）

敗戦投手 松山（２敗）

本塁打 （福）工藤２号２ラン

滋賀、14安打もドロー（滋賀１分 守山市民 327人）

石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜２００｜０００｜０

滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜００１｜１００｜０（延長10回）

本塁打 （滋）ジャクソン２号ソロ

新潟、中継ぎ４投手で辛勝（新潟１勝 西会津 308人）

新潟アルビレックスBC ９ ＝ ３０３｜０００｜３００

福島レッドホープス ４ ＝ ０００｜００２｜０２０

勝利投手 前川（６勝２敗）

敗戦投手 鈴木（３勝３敗）

本塁打 （新）樋口８号３ラン・９号２ラン

（福）奈良４号２ラン