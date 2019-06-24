６月22日（土）
◇後期

 

　纐纈、２死から逆転３ラン（滋賀１勝　守山市民　225人）
福井ミラクルエレファンツ　３　＝　１１１｜０００｜０００
滋賀ユナイテッドBC　４　＝　０００｜００３｜０１×
勝利投手　タバーレス（３勝１敗７Ｓ）
敗戦投手　原田（３敗）
本塁打　（滋）纐纈４号３ラン

 

　５番・小林、勝ち越しタイムリー（石川１勝　金沢市民　391人）
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　００１｜０００｜０００
石川ミリオンスターズ　３　＝　００１｜００１｜１０×
勝利投手　内田（５勝４敗）
敗戦投手　ラミレス（２勝３敗）
セーブ　矢鋪（２勝１敗５Ｓ）
本塁打　（石）川村１号ソロ

 

６月23日（日）
◇後期

 

　栃木、橋詰－金本で反撃断つ（栃木２勝　石下　610人）
栃木ゴールデンブレーブス　５　＝　００１｜２００｜２００
茨城アストロプラネッツ　４　＝　００１｜００１｜００２
勝利投手　若松（７勝４敗）
敗戦投手　人見（２勝５敗）
セーブ　金本（１勝１敗５Ｓ）
本塁打　（茨）寺嶋１号ソロ

 

　群馬、計12安打小刻み加点で逃げ切り（群馬１勝　伊勢崎　363人）
武蔵ヒートベアーズ　１　＝　００１｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　４　＝　２００｜１００｜０１×
勝利投手　ラミレス（１勝）
敗戦投手　むらた（１勝４敗）
セーブ　ペーニャ（３勝１敗１Ｓ）

 

　８番・山根、勝ち越し打＆猛打賞（富山１敗　県営富山　487人）
福井ミラクルエレファンツ　13　＝　５００｜００１｜１４２
富山GRNサンダーバーズ　５　＝　０３１｜０１０｜０００
勝利投手　三染（３勝４敗）
敗戦投手　松山（２敗）
本塁打　（福）工藤２号２ラン

 

　滋賀、14安打もドロー（滋賀１分　守山市民　327人）
石川ミリオンスターズ　２　＝　０００｜２００｜０００｜０
滋賀ユナイテッドBC　２　＝　０００｜００１｜１００｜０（延長10回）
本塁打　（滋）ジャクソン２号ソロ

 

　新潟、中継ぎ４投手で辛勝（新潟１勝　西会津　308人）
新潟アルビレックスBC　９　＝　３０３｜０００｜３００
福島レッドホープス　４　＝　０００｜００２｜０２０
勝利投手　前川（６勝２敗）
敗戦投手　鈴木（３勝３敗）
本塁打　（新）樋口８号３ラン・９号２ラン
　　　　（福）奈良４号２ラン