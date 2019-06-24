６月22日（土）
◇後期
纐纈、２死から逆転３ラン（滋賀１勝 守山市民 225人）
福井ミラクルエレファンツ ３ ＝ １１１｜０００｜０００
滋賀ユナイテッドBC ４ ＝ ０００｜００３｜０１×
勝利投手 タバーレス（３勝１敗７Ｓ）
敗戦投手 原田（３敗）
本塁打 （滋）纐纈４号３ラン
５番・小林、勝ち越しタイムリー（石川１勝 金沢市民 391人）
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ００１｜０００｜０００
石川ミリオンスターズ ３ ＝ ００１｜００１｜１０×
勝利投手 内田（５勝４敗）
敗戦投手 ラミレス（２勝３敗）
セーブ 矢鋪（２勝１敗５Ｓ）
本塁打 （石）川村１号ソロ
６月23日（日）
◇後期
栃木、橋詰－金本で反撃断つ（栃木２勝 石下 610人）
栃木ゴールデンブレーブス ５ ＝ ００１｜２００｜２００
茨城アストロプラネッツ ４ ＝ ００１｜００１｜００２
勝利投手 若松（７勝４敗）
敗戦投手 人見（２勝５敗）
セーブ 金本（１勝１敗５Ｓ）
本塁打 （茨）寺嶋１号ソロ
群馬、計12安打小刻み加点で逃げ切り（群馬１勝 伊勢崎 363人）
武蔵ヒートベアーズ １ ＝ ００１｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ４ ＝ ２００｜１００｜０１×
勝利投手 ラミレス（１勝）
敗戦投手 むらた（１勝４敗）
セーブ ペーニャ（３勝１敗１Ｓ）
８番・山根、勝ち越し打＆猛打賞（富山１敗 県営富山 487人）
福井ミラクルエレファンツ 13 ＝ ５００｜００１｜１４２
富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ０３１｜０１０｜０００
勝利投手 三染（３勝４敗）
敗戦投手 松山（２敗）
本塁打 （福）工藤２号２ラン
滋賀、14安打もドロー（滋賀１分 守山市民 327人）
石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜２００｜０００｜０
滋賀ユナイテッドBC ２ ＝ ０００｜００１｜１００｜０（延長10回）
本塁打 （滋）ジャクソン２号ソロ
新潟、中継ぎ４投手で辛勝（新潟１勝 西会津 308人）
新潟アルビレックスBC ９ ＝ ３０３｜０００｜３００
福島レッドホープス ４ ＝ ０００｜００２｜０２０
勝利投手 前川（６勝２敗）
敗戦投手 鈴木（３勝３敗）
本塁打 （新）樋口８号３ラン・９号２ラン
（福）奈良４号２ラン