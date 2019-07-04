７月３日（水）
◇後期
群馬、先発全員の16安打（群馬１勝 城南 268人）
新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０００｜０３０｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス 13 ＝ ２１１｜００４｜０５×
勝利投手 青柳（11勝）
敗戦投手 大竹（１勝１敗）
本塁打 （群）速水10号ソロ
信濃・松井、逆転ツーベース（信濃１勝１敗 守山市民 81人）
信濃グランセローズ ７ ＝ ００１｜０２０｜０２２
滋賀ユナイテッドBC ５ ＝ ０００｜３１０｜００１
勝利投手 宮野（１勝）
敗戦投手 タバーレス（３勝２敗７Ｓ）
セーブ 保田（１勝１敗５Ｓ）
本塁打 （信）ペレス６号２ラン
武蔵４番・末永、同点タイムリー（福島１分 牡丹台 105人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ３００｜０００｜１００
福島レッドホープス ４ ＝ ０４０｜０００｜０００
本塁打 （武）下妻１号ソロ
前田、６回８奪三振（栃木３勝 小山 503人）
茨城アストロプラネッツ １ ＝ ０００｜０００｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス ８ ＝ ０１３｜０２２｜００×
勝利投手 前田（３勝２敗）
敗戦投手 久保（３敗）
本塁打 （栃）ルーカス３号ソロ