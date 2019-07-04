７月３日（水）
◇後期

 

　群馬、先発全員の16安打（群馬１勝　城南　268人）
新潟アルビレックスBC　３　＝　０００｜０３０｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　13　＝　２１１｜００４｜０５×
勝利投手　青柳（11勝）
敗戦投手　大竹（１勝１敗）
本塁打　（群）速水10号ソロ

 

　信濃・松井、逆転ツーベース（信濃１勝１敗　守山市民　81人）
信濃グランセローズ　７　＝　００１｜０２０｜０２２
滋賀ユナイテッドBC　５　＝　０００｜３１０｜００１
勝利投手　宮野（１勝）
敗戦投手　タバーレス（３勝２敗７Ｓ）
セーブ　保田（１勝１敗５Ｓ）
本塁打　（信）ペレス６号２ラン

 

　武蔵４番・末永、同点タイムリー（福島１分　牡丹台　105人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ　４　＝　３００｜０００｜１００
福島レッドホープス　４　＝　０４０｜０００｜０００
本塁打　（武）下妻１号ソロ

 

　前田、６回８奪三振（栃木３勝　小山　503人）
茨城アストロプラネッツ　１　＝　０００｜０００｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス　８　＝　０１３｜０２２｜００×
勝利投手　前田（３勝２敗）
敗戦投手　久保（３敗）
本塁打　（栃）ルーカス３号ソロ