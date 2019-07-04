７月３日（水）

◇後期

群馬、先発全員の16安打（群馬１勝 城南 268人）

新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０００｜０３０｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス 13 ＝ ２１１｜００４｜０５×

勝利投手 青柳（11勝）

敗戦投手 大竹（１勝１敗）

本塁打 （群）速水10号ソロ

信濃・松井、逆転ツーベース（信濃１勝１敗 守山市民 81人）

信濃グランセローズ ７ ＝ ００１｜０２０｜０２２

滋賀ユナイテッドBC ５ ＝ ０００｜３１０｜００１

勝利投手 宮野（１勝）

敗戦投手 タバーレス（３勝２敗７Ｓ）

セーブ 保田（１勝１敗５Ｓ）

本塁打 （信）ペレス６号２ラン

武蔵４番・末永、同点タイムリー（福島１分 牡丹台 105人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ３００｜０００｜１００

福島レッドホープス ４ ＝ ０４０｜０００｜０００

本塁打 （武）下妻１号ソロ

前田、６回８奪三振（栃木３勝 小山 503人）

茨城アストロプラネッツ １ ＝ ０００｜０００｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス ８ ＝ ０１３｜０２２｜００×

勝利投手 前田（３勝２敗）

敗戦投手 久保（３敗）

本塁打 （栃）ルーカス３号ソロ