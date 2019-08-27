８月26日（月）

◇後期

２番手・竹内、雨中で無四球好投も…（ソフトバンク５勝１分 筑後 56人）

高知ファイティングドッグス ０ ＝ ０００｜００

福岡ソフトバンク ８ ＝ ０００｜００（降雨コールド）

勝利投手 古谷

敗戦投手 古屋（５勝７敗２Ｓ）

９番・真山が勝ち越し打！（愛媛１勝１分 坊っちゃん 848人）

愛媛マンダリンパイレーツ ６ ＝ ０００｜０１３｜０２０

巨人 ２ ＝ ０００｜０１０｜０１０

勝利投手 平松（１勝）

敗戦投手 橋本

◆前節の結果

８月23日（金）

◇後期

１番・岡村、マルチ安打＆勝ち越し打（香川１勝 レクザム 922人）

巨人 ３ ＝ ０００｜０００｜３００

香川オリーブガイナーズ ４ ＝ ０００｜１２０｜１０×

勝利投手 又吉（５勝２敗11Ｓ）

敗戦投手 坂本工

正田、被安打３で完封（徳島１勝６敗１敗 JAバンク 136人）

愛媛マンダリンパイレーツ ５ ＝ ３１０｜０１０｜０

徳島インディゴソックス ０ ＝ ０００｜０００｜０

勝利投手 正田（６勝４敗）

敗戦投手 服部虎（３敗）

本塁打 （愛）ヘイドーン９号３ラン

８月24日（土）

◇後期

上間、117球完封。打線は８安打で好援護（徳島２勝６敗１分 JAバンク 262人）

愛媛マンダリンパイレーツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

徳島インディゴソックス ３ ＝ ０１０｜０００｜２０×

勝利投手 上間（４勝３敗）

敗戦投手 長島（１勝２敗）

先発・森崎、７回６奪三振の好投も…（香川１勝１敗 レクザム 3696人）

香川オリーブガイナーズ １ ＝ １００｜０００｜０００

巨人 ５ ＝ １００｜０００｜０４×

勝利投手 橋本

敗戦投手 久保（２勝１敗）

８月25日（日）

◇後期

８番・宮城、４安打３打点！（徳島４勝４敗 オロナミンＣ 381人）

香川オリーブガイナーズ 10 ＝ ２００｜２０６｜０００

徳島インディゴソックス ６ ＝ ０１１｜０００｜１０３

勝利投手 畝（４勝４敗）

敗戦投手 河野（４勝４敗）

１番・洸介、敗戦も光る"３の２"（ソフトバンク４勝１分 筑後 247人）

高知ファイティングドッグス ０ ＝ ０００｜０００｜０００

福岡ソフトバンク ９ ＝ ０２０｜０００｜７０×

勝利投手 スチュワート

敗戦投手 ガルシア（７勝３敗）

２番手・福田、３イニング無失点（愛媛１分 坊っちゃん 4288人）

巨人 ３ ＝ ０００｜０００｜１２０

愛媛マンダリンパイレーツ ３ ＝ ０００｜０００｜１１１