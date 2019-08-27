８月26日（月）
◇後期
２番手・竹内、雨中で無四球好投も…（ソフトバンク５勝１分 筑後 56人）
高知ファイティングドッグス ０ ＝ ０００｜００
福岡ソフトバンク ８ ＝ ０００｜００（降雨コールド）
勝利投手 古谷
敗戦投手 古屋（５勝７敗２Ｓ）
９番・真山が勝ち越し打！（愛媛１勝１分 坊っちゃん 848人）
愛媛マンダリンパイレーツ ６ ＝ ０００｜０１３｜０２０
巨人 ２ ＝ ０００｜０１０｜０１０
勝利投手 平松（１勝）
敗戦投手 橋本
◆前節の結果
８月23日（金）
◇後期
１番・岡村、マルチ安打＆勝ち越し打（香川１勝 レクザム 922人）
巨人 ３ ＝ ０００｜０００｜３００
香川オリーブガイナーズ ４ ＝ ０００｜１２０｜１０×
勝利投手 又吉（５勝２敗11Ｓ）
敗戦投手 坂本工
正田、被安打３で完封（徳島１勝６敗１敗 JAバンク 136人）
愛媛マンダリンパイレーツ ５ ＝ ３１０｜０１０｜０
徳島インディゴソックス ０ ＝ ０００｜０００｜０
勝利投手 正田（６勝４敗）
敗戦投手 服部虎（３敗）
本塁打 （愛）ヘイドーン９号３ラン
８月24日（土）
◇後期
上間、117球完封。打線は８安打で好援護（徳島２勝６敗１分 JAバンク 262人）
愛媛マンダリンパイレーツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
徳島インディゴソックス ３ ＝ ０１０｜０００｜２０×
勝利投手 上間（４勝３敗）
敗戦投手 長島（１勝２敗）
先発・森崎、７回６奪三振の好投も…（香川１勝１敗 レクザム 3696人）
香川オリーブガイナーズ １ ＝ １００｜０００｜０００
巨人 ５ ＝ １００｜０００｜０４×
勝利投手 橋本
敗戦投手 久保（２勝１敗）
８月25日（日）
◇後期
８番・宮城、４安打３打点！（徳島４勝４敗 オロナミンＣ 381人）
香川オリーブガイナーズ 10 ＝ ２００｜２０６｜０００
徳島インディゴソックス ６ ＝ ０１１｜０００｜１０３
勝利投手 畝（４勝４敗）
敗戦投手 河野（４勝４敗）
１番・洸介、敗戦も光る"３の２"（ソフトバンク４勝１分 筑後 247人）
高知ファイティングドッグス ０ ＝ ０００｜０００｜０００
福岡ソフトバンク ９ ＝ ０２０｜０００｜７０×
勝利投手 スチュワート
敗戦投手 ガルシア（７勝３敗）
２番手・福田、３イニング無失点（愛媛１分 坊っちゃん 4288人）
巨人 ３ ＝ ０００｜０００｜１２０
愛媛マンダリンパイレーツ ３ ＝ ０００｜０００｜１１１