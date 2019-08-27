８月26日（月）
◇後期

 

　２番手・竹内、雨中で無四球好投も…（ソフトバンク５勝１分　筑後　56人）
高知ファイティングドッグス　０　＝　０００｜００
福岡ソフトバンク　８　＝　０００｜００（降雨コールド）
勝利投手　古谷
敗戦投手　古屋（５勝７敗２Ｓ）

 

　９番・真山が勝ち越し打！（愛媛１勝１分　坊っちゃん　848人）
愛媛マンダリンパイレーツ　６　＝　０００｜０１３｜０２０
巨人　２　＝　０００｜０１０｜０１０
勝利投手　平松（１勝）
敗戦投手　橋本

 

◆前節の結果

８月23日（金）
◇後期

 

　１番・岡村、マルチ安打＆勝ち越し打（香川１勝　レクザム　922人）
巨人　３　＝　０００｜０００｜３００
香川オリーブガイナーズ　４　＝　０００｜１２０｜１０×
勝利投手　又吉（５勝２敗11Ｓ）
敗戦投手　坂本工

 

　正田、被安打３で完封（徳島１勝６敗１敗　JAバンク　136人）
愛媛マンダリンパイレーツ　５　＝　３１０｜０１０｜０
徳島インディゴソックス　０　＝　０００｜０００｜０
勝利投手　正田（６勝４敗）
敗戦投手　服部虎（３敗）
本塁打　（愛）ヘイドーン９号３ラン

 

８月24日（土）
◇後期

 

　上間、117球完封。打線は８安打で好援護（徳島２勝６敗１分　JAバンク　262人）
愛媛マンダリンパイレーツ　０　＝　０００｜０００｜０００
徳島インディゴソックス　３　＝　０１０｜０００｜２０×
勝利投手　上間（４勝３敗）
敗戦投手　長島（１勝２敗）

 

　先発・森崎、７回６奪三振の好投も…（香川１勝１敗　レクザム　3696人）
香川オリーブガイナーズ　１　＝　１００｜０００｜０００
巨人　５　＝　１００｜０００｜０４×
勝利投手　橋本
敗戦投手　久保（２勝１敗）

 

８月25日（日）
◇後期

 

　８番・宮城、４安打３打点！（徳島４勝４敗　オロナミンＣ　381人）
香川オリーブガイナーズ　10　＝　２００｜２０６｜０００
徳島インディゴソックス　６　＝　０１１｜０００｜１０３
勝利投手　畝（４勝４敗）
敗戦投手　河野（４勝４敗）

 

　１番・洸介、敗戦も光る"３の２"（ソフトバンク４勝１分　筑後　247人）
高知ファイティングドッグス　０　＝　０００｜０００｜０００
福岡ソフトバンク　９　＝　０２０｜０００｜７０×
勝利投手　スチュワート
敗戦投手　ガルシア（７勝３敗）

 

　２番手・福田、３イニング無失点（愛媛１分　坊っちゃん　4288人）
巨人　３　＝　０００｜０００｜１２０
愛媛マンダリンパイレーツ　３　＝　０００｜０００｜１１１