30日、日本サッカー協会は国際親善試合のパラグアイ代表戦（９月５日、茨城）、カタールＷ杯アジア２次予選兼アジアカップ（中国）予選のミャンマー代表戦（９月10日、ミャンマー）のメンバー23名を発表した。MF久保建英（マジョルカ）、中島翔哉（ポルト）らを順当に選出。海外組１９名は過去最多となった。４名の国内組は、Ｊ１で首位を走るFC東京からMF橋本拳人とFW永井謙佑が選ばれた。

＜日本代表メンバー＞

GK

川島永嗣（ストラスブール）

権田修一（ポルティモネンセ）

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

DF

長友佑都（ガラタサライ）

吉田麻也（サウサンプトン）

酒井宏樹（マルセイユ）

植田直通（セルクル・ブリュージュ）

安西幸毅（ポルティモネンセ）

畠中慎之輔（横浜Ｆ・マリノス）

冨安健洋（シントトロイデン）

MF

原口元気（ハノーファー）

柴崎岳（デポルティボ・ラコルーニャ）

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（ゲンク）

橋本拳人（FC東京）

中島翔哉（ポルト）

南野拓実（ザルツブルク）

板倉滉（フローニンゲン）

堂安律（PSV）

久保建英（マジョルカ）

FW

永井謙佑（FC東京）

大迫勇也（ブレーメン）

鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）