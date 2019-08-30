30日、日本サッカー協会は国際親善試合のパラグアイ代表戦（９月５日、茨城）、カタールＷ杯アジア２次予選兼アジアカップ（中国）予選のミャンマー代表戦（９月10日、ミャンマー）のメンバー23名を発表した。MF久保建英（マジョルカ）、中島翔哉（ポルト）らを順当に選出。海外組１９名は過去最多となった。４名の国内組は、Ｊ１で首位を走るFC東京からMF橋本拳人とFW永井謙佑が選ばれた。
＜日本代表メンバー＞
GK
川島永嗣（ストラスブール）
権田修一（ポルティモネンセ）
シュミット・ダニエル（シントトロイデン）
DF
長友佑都（ガラタサライ）
吉田麻也（サウサンプトン）
酒井宏樹（マルセイユ）
植田直通（セルクル・ブリュージュ）
安西幸毅（ポルティモネンセ）
畠中慎之輔（横浜Ｆ・マリノス）
冨安健洋（シントトロイデン）
MF
原口元気（ハノーファー）
柴崎岳（デポルティボ・ラコルーニャ）
遠藤航（シュツットガルト）
伊東純也（ゲンク）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト）
南野拓実（ザルツブルク）
板倉滉（フローニンゲン）
堂安律（PSV）
久保建英（マジョルカ）
FW
永井謙佑（FC東京）
大迫勇也（ブレーメン）
鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）