７月１日（水）

 

　群馬、16安打で圧勝（信濃１勝１敗１分　中野市営）
群馬ダイヤモンドペガサス　12　＝　０１２｜３１０｜５００
信濃グランセローズ　３　＝　０００｜００１｜００２
勝利投手　中嶋（２勝）
敗戦投手　宮野（１敗）
本塁打　（群）速水１号２ラン、鹿沼１号３ラン、柴田１号満塁
　　　　（信）會田１号ソロ

 

　石川、２回に３本の長短打で先制（石川１勝　金沢市民）
福井ワイルドラプターズ　３　＝　００３｜０００｜００
石川ミリオンスターズ　５　＝　０４１｜０００｜００
勝利投手　野口（１勝１敗）
敗戦投手　仲里（１勝１敗）
セーブ　龍谷（１Ｓ）
本塁打　（石）今村１号ソロ

 

　栃木ルーカス、先制タイムリー（栃木３勝１分　エイジェックさくら）
茨城アストロプラネッツ　０　＝　０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス　４　＝　０１１｜００２｜００×
勝利投手　成瀬（１勝）
敗戦投手　大竹（２敗）

 

　前田、10奪三振完投勝利（神奈川２勝１敗　熊谷）
神奈川フューチャードリームス　８　＝　０２０｜２１０｜２１
埼玉武蔵ヒートベアーズ　２　＝　０００｜００２｜００
勝利投手　前田（２勝）
敗戦投手　末吉（１敗）
本塁打　（埼）片山３号２ラン

 

７月２日（木）

 

　福島、初回打者８人で先制（新潟４勝２敗　牡丹台）
新潟アルビレックスBC　４　＝　０００｜０１０｜１２
福島レッドホープス　５　＝　５００｜０００｜０×
勝利投手　鈴木（２勝）
敗戦投手　海老塚（３敗）
セーブ　遠藤（１敗１Ｓ）
本塁打　（福）兼板１号ソロ、サンタナ１号２ラン

 

　福井４番・上下、勝ち越しツーベース！（福井５勝２敗　守山市民）
福井ワイルドラプターズ　２　＝　０００｜０１０｜００１
オセアン滋賀ブラックス　１　＝　０００｜０００｜１００
勝利投手　三染（１勝１敗）
敗戦投手　タバーレス（２敗）
セーブ　高橋（２Ｓ）