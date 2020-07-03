７月１日（水）
群馬、16安打で圧勝（信濃１勝１敗１分 中野市営）
群馬ダイヤモンドペガサス 12 ＝ ０１２｜３１０｜５００
信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜００１｜００２
勝利投手 中嶋（２勝）
敗戦投手 宮野（１敗）
本塁打 （群）速水１号２ラン、鹿沼１号３ラン、柴田１号満塁
（信）會田１号ソロ
石川、２回に３本の長短打で先制（石川１勝 金沢市民）
福井ワイルドラプターズ ３ ＝ ００３｜０００｜００
石川ミリオンスターズ ５ ＝ ０４１｜０００｜００
勝利投手 野口（１勝１敗）
敗戦投手 仲里（１勝１敗）
セーブ 龍谷（１Ｓ）
本塁打 （石）今村１号ソロ
栃木ルーカス、先制タイムリー（栃木３勝１分 エイジェックさくら）
茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ０１１｜００２｜００×
勝利投手 成瀬（１勝）
敗戦投手 大竹（２敗）
前田、10奪三振完投勝利（神奈川２勝１敗 熊谷）
神奈川フューチャードリームス ８ ＝ ０２０｜２１０｜２１
埼玉武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０００｜００２｜００
勝利投手 前田（２勝）
敗戦投手 末吉（１敗）
本塁打 （埼）片山３号２ラン
７月２日（木）
福島、初回打者８人で先制（新潟４勝２敗 牡丹台）
新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜０１０｜１２
福島レッドホープス ５ ＝ ５００｜０００｜０×
勝利投手 鈴木（２勝）
敗戦投手 海老塚（３敗）
セーブ 遠藤（１敗１Ｓ）
本塁打 （福）兼板１号ソロ、サンタナ１号２ラン
福井４番・上下、勝ち越しツーベース！（福井５勝２敗 守山市民）
福井ワイルドラプターズ ２ ＝ ０００｜０１０｜００１
オセアン滋賀ブラックス １ ＝ ０００｜０００｜１００
勝利投手 三染（１勝１敗）
敗戦投手 タバーレス（２敗）
セーブ 高橋（２Ｓ）