７月13日（月）

新潟、12安打で大勝（新潟５勝４敗 いわせ）

新潟アルビレックスBC ９ ＝ ２２１｜３０１｜０

福島レッドホープス ２ ＝ ００１｜００１｜０

勝利投手 古田（２勝１敗）

敗戦投手 大河原（２敗）

◆前節の結果

７月10日（金）

栃木３番・佐々木、猛打賞（茨城５敗１分 牛久 223人）

栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ １０４｜１０１｜０

茨城アストロプラネッツ ５ ＝ １００｜４００｜０

勝利投手 比嘉（２勝）

敗戦投手 大竹（４敗）

セーブ ダニエル（１敗１Ｓ）

本塁打 （栃）佐々木１号３ラン、片山１号ソロ

神奈川、９回２死から追いつく（埼玉１勝４敗１分 鴻巣）

神奈川フューチャードリームス ３ ＝ １００｜０００｜０２

埼玉武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ １００｜０２０｜００

福島、四死球と敵失で同点（信濃２勝１分 長野県営 202人）

福島レッドホープス ２ ＝ ０００｜００２｜０

信濃グランセローズ ２ ＝ １００｜１００｜０

７月11日（土）

ブラウン、被安打２で６回ゼロ封（富山６勝４敗１分 高岡西部 263人）

石川ミリオンスターズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００

富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ ００１｜０１０｜００×

勝利投手 ブラウン（２勝１敗）

敗戦投手 近藤（１勝１敗）

セーブ 菅谷（１勝１Ｓ）

群馬、９安打快勝（群馬３勝 高崎城南）

新潟アルビレックスBC ２ ＝ ０１０｜１００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ １１０｜０１０｜０４×

勝利投手 高木（１勝）

敗戦投手 金子（１勝１敗）

セーブ 田代（３Ｓ）

本塁打 （群）井野口２号ソロ

栃木７番・新山、４の４で９打点（栃木６勝１分 足利総合 128人）

茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ０００｜０００｜２

栃木ゴールデンブレーブス 16 ＝ １４０｜３６０｜２

勝利投手 手塚（３勝）

敗戦投手 人見（２敗）

本塁打 （栃）新山２号満塁・３号２ラン

７月12日（日）

若松駿、６回７奪三振（茨城１勝６敗１分 足利総合 198）

茨城アストロプラネッツ ６ ＝ ３１０｜０００｜２００

栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜０００｜００１

勝利投手 矢萩（１勝）

敗戦投手 若松駿（１勝１敗）

本塁打 （茨）井川１号ソロ

山本、６回７奪三振（富山７勝４敗１分 高岡西部 298人）

石川ミリオンスターズ １ ＝ ０００｜０００｜０１

富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ３００｜１０１｜０×

勝利投手 山本（３勝）

敗戦投手 石川（２敗）

本塁打 （富）サントス４号３ラン

信濃、最終回３連打で逆転（信濃４勝１敗１分 オリスタ 512人）

群馬ダイヤモンドペガサス １ ＝ ０００｜０００｜００

信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜０００｜０３

勝利投手 クインティン（２勝）

敗戦投手 井口（１敗）

福島５番・佐賀、勝ち越し打（福島４勝４敗 いわき）

新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０１０｜００１｜１０

福島レッドホープス ４ ＝ ０００｜０００｜２２

勝利投手 本城（１勝）

敗戦投手 大竹（１勝１敗）