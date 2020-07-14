７月13日（月）
新潟、12安打で大勝（新潟５勝４敗 いわせ）
新潟アルビレックスBC ９ ＝ ２２１｜３０１｜０
福島レッドホープス ２ ＝ ００１｜００１｜０
勝利投手 古田（２勝１敗）
敗戦投手 大河原（２敗）
◆前節の結果
７月10日（金）
栃木３番・佐々木、猛打賞（茨城５敗１分 牛久 223人）
栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ １０４｜１０１｜０
茨城アストロプラネッツ ５ ＝ １００｜４００｜０
勝利投手 比嘉（２勝）
敗戦投手 大竹（４敗）
セーブ ダニエル（１敗１Ｓ）
本塁打 （栃）佐々木１号３ラン、片山１号ソロ
神奈川、９回２死から追いつく（埼玉１勝４敗１分 鴻巣）
神奈川フューチャードリームス ３ ＝ １００｜０００｜０２
埼玉武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ １００｜０２０｜００
福島、四死球と敵失で同点（信濃２勝１分 長野県営 202人）
福島レッドホープス ２ ＝ ０００｜００２｜０
信濃グランセローズ ２ ＝ １００｜１００｜０
７月11日（土）
ブラウン、被安打２で６回ゼロ封（富山６勝４敗１分 高岡西部 263人）
石川ミリオンスターズ ０ ＝ ０００｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ ００１｜０１０｜００×
勝利投手 ブラウン（２勝１敗）
敗戦投手 近藤（１勝１敗）
セーブ 菅谷（１勝１Ｓ）
群馬、９安打快勝（群馬３勝 高崎城南）
新潟アルビレックスBC ２ ＝ ０１０｜１００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ７ ＝ １１０｜０１０｜０４×
勝利投手 高木（１勝）
敗戦投手 金子（１勝１敗）
セーブ 田代（３Ｓ）
本塁打 （群）井野口２号ソロ
栃木７番・新山、４の４で９打点（栃木６勝１分 足利総合 128人）
茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ０００｜０００｜２
栃木ゴールデンブレーブス 16 ＝ １４０｜３６０｜２
勝利投手 手塚（３勝）
敗戦投手 人見（２敗）
本塁打 （栃）新山２号満塁・３号２ラン
７月12日（日）
若松駿、６回７奪三振（茨城１勝６敗１分 足利総合 198）
茨城アストロプラネッツ ６ ＝ ３１０｜０００｜２００
栃木ゴールデンブレーブス １ ＝ ０００｜０００｜００１
勝利投手 矢萩（１勝）
敗戦投手 若松駿（１勝１敗）
本塁打 （茨）井川１号ソロ
山本、６回７奪三振（富山７勝４敗１分 高岡西部 298人）
石川ミリオンスターズ １ ＝ ０００｜０００｜０１
富山GRNサンダーバーズ ５ ＝ ３００｜１０１｜０×
勝利投手 山本（３勝）
敗戦投手 石川（２敗）
本塁打 （富）サントス４号３ラン
信濃、最終回３連打で逆転（信濃４勝１敗１分 オリスタ 512人）
群馬ダイヤモンドペガサス １ ＝ ０００｜０００｜００
信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜０００｜０３
勝利投手 クインティン（２勝）
敗戦投手 井口（１敗）
福島５番・佐賀、勝ち越し打（福島４勝４敗 いわき）
新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０１０｜００１｜１０
福島レッドホープス ４ ＝ ０００｜０００｜２２
勝利投手 本城（１勝）
敗戦投手 大竹（１勝１敗）