７月13日（月）

 

　新潟、12安打で大勝（新潟５勝４敗　いわせ）
新潟アルビレックスBC　９　＝　２２１｜３０１｜０
福島レッドホープス　２　＝　００１｜００１｜０
勝利投手　古田（２勝１敗）
敗戦投手　大河原（２敗）

 

◆前節の結果
７月10日（金）

 

　栃木３番・佐々木、猛打賞（茨城５敗１分　牛久　223人）
栃木ゴールデンブレーブス　７　＝　１０４｜１０１｜０
茨城アストロプラネッツ　５　＝　１００｜４００｜０
勝利投手　比嘉（２勝）
敗戦投手　大竹（４敗）
セーブ　ダニエル（１敗１Ｓ）
本塁打　（栃）佐々木１号３ラン、片山１号ソロ

 

　神奈川、９回２死から追いつく（埼玉１勝４敗１分　鴻巣）
神奈川フューチャードリームス　３　＝　１００｜０００｜０２
埼玉武蔵ヒートベアーズ　３　＝　１００｜０２０｜００

 

　福島、四死球と敵失で同点（信濃２勝１分　長野県営　202人）
福島レッドホープス　２　＝　０００｜００２｜０
信濃グランセローズ　２　＝　１００｜１００｜０

 

７月11日（土）

 

　ブラウン、被安打２で６回ゼロ封（富山６勝４敗１分　高岡西部　263人）
石川ミリオンスターズ　０　＝　０００｜０００｜０００
富山GRNサンダーバーズ　２　＝　００１｜０１０｜００×
勝利投手　ブラウン（２勝１敗）
敗戦投手　近藤（１勝１敗）
セーブ　菅谷（１勝１Ｓ）

 

　群馬、９安打快勝（群馬３勝　高崎城南）
新潟アルビレックスBC　２　＝　０１０｜１００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　７　＝　１１０｜０１０｜０４×
勝利投手　高木（１勝）
敗戦投手　金子（１勝１敗）
セーブ　田代（３Ｓ）
本塁打　（群）井野口２号ソロ

 

　栃木７番・新山、４の４で９打点（栃木６勝１分　足利総合　128人）
茨城アストロプラネッツ　２　＝　０００｜０００｜２
栃木ゴールデンブレーブス　16　＝　１４０｜３６０｜２
勝利投手　手塚（３勝）
敗戦投手　人見（２敗）
本塁打　（栃）新山２号満塁・３号２ラン

 

７月12日（日）

 

　若松駿、６回７奪三振（茨城１勝６敗１分　足利総合　198）
茨城アストロプラネッツ　６　＝　３１０｜０００｜２００
栃木ゴールデンブレーブス　１　＝　０００｜０００｜００１
勝利投手　矢萩（１勝）
敗戦投手　若松駿（１勝１敗）
本塁打　（茨）井川１号ソロ

 

　山本、６回７奪三振（富山７勝４敗１分　高岡西部　298人）
石川ミリオンスターズ　１　＝　０００｜０００｜０１
富山GRNサンダーバーズ　５　＝　３００｜１０１｜０×
勝利投手　山本（３勝）
敗戦投手　石川（２敗）
本塁打　（富）サントス４号３ラン

 

　信濃、最終回３連打で逆転（信濃４勝１敗１分　オリスタ　512人）
群馬ダイヤモンドペガサス　１　＝　０００｜０００｜００
信濃グランセローズ　３　＝　０００｜０００｜０３
勝利投手　クインティン（２勝）
敗戦投手　井口（１敗）

 

　福島５番・佐賀、勝ち越し打（福島４勝４敗　いわき）
新潟アルビレックスBC　３　＝　０１０｜００１｜１０
福島レッドホープス　４　＝　０００｜０００｜２２
勝利投手　本城（１勝）
敗戦投手　大竹（１勝１敗）