７月23日（木）
富山、１番望月猛打賞など10安打（富山３勝 彦根 190人）
富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ０２２｜１１０｜０００
オセアン滋賀ブラックス ４ ＝ ０００｜０２０｜０２０
勝利投手 松永（１勝）
敗戦投手 タバーレス（３敗）
セーブ 菅谷（１勝３Ｓ）
本塁打 （富）門屋３号２ラン
両軍計21安打の乱打戦（群馬４勝 高田城址 351人）
群馬ダイヤモンドペガサス 10 ＝ ４０３｜１００｜２
新潟アルビレックスBC ７ ＝ ０１０｜１２１｜２
勝利投手 井口（１勝１敗）
敗戦投手 田村（１勝１敗）
セーブ 田代（５Ｓ）
本塁打 （群）茨木１号ソロ、源口１号ソロ
石川・永水、６回途中８奪三振熱投（福井２勝１敗１分 金沢市民 178人）
福井ワイルドラプターズ １ ＝ ０００｜００１｜０００
石川ミリオンスターズ １ ＝ １００｜０００｜０００
四球と敵失で勝ち越し呼び込む（神奈川１勝２敗 中井）
栃木ゴールデンブレーブス ６ ＝ ０１１｜２２０｜００
神奈川フューチャードリームス ７ ＝ ０１２｜１０２｜０１x
勝利投手 伊藤克（１勝２Ｓ）
敗戦投手 橋詰（１勝１敗２Ｓ）
本塁打 （栃）新山４号２ラン
７月24日（金）
滋賀・山崎、走者一掃同点ツーベース（滋賀２勝８敗１分 彦根 201人）
福井ワイルドラプターズ ３ ＝ ００１｜１０１｜０００
オセアン滋賀ブラックス ３ ＝ ０００｜０００｜０３０
新潟、14四死球いかし２安打で勝利（新潟８勝４敗 五泉 619人）
福島レッドホープス １ ＝ ０００｜０００｜１
新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜１１０｜２
勝利投手 小野（２勝２敗）
敗戦投手 山本（３敗）
セーブ 大竹（１勝１敗１Ｓ）
栃木・比嘉、７回無四球ゼロ封（栃木７勝２敗１分 小山 310人）
茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜００
栃木ゴールデンブレーブス ８ ＝ ０２０｜０００｜４２
勝利投手 比嘉（３勝１敗）
敗戦投手 大竹（１勝５敗）
本塁打 （栃）安井２号満塁
神奈川、12安打大勝（神奈川６勝３敗１分 フラワー 152人）
神奈川フューチャードリームス 11 ＝ ３００｜３４１｜０
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ２１０｜００１｜０
勝利投手 小林（１勝）
敗戦投手 利光（１勝２敗）
本塁打 （神）奈良１号３ラン
（埼）片山４号ソロ
７月25日（土）
富山、４回打者11人で逆転（富山９勝５敗１分 城光寺 183人）
石川ミリオンスターズ ６ ＝ ０３２｜００１｜０
富山GRNサンダーバーズ 16 ＝ ００４｜６２４｜×
勝利投手 牧野（１勝）
敗戦投手 新沼（１敗）
本塁打 （石）今村３号ソロ、吉村２号２ラン
信濃・船﨑、勝ち越しタイムリー（信濃３勝１分 信夫ヶ丘 141人）
信濃グランセローズ ６ ＝ ２０２｜０１１｜０
福島レッドホープス ５ ＝ ２０１｜０２０｜０
勝利投手 大島（２勝）
敗戦投手 鈴木（２勝１敗）
セーブ 高井（３Ｓ）
本塁打 （信）ウレーニャ４号２ラン
７月26日（日）
佐野、貴重な決勝ツーベース（信濃４勝１分 鶴沼 105人）
信濃グランセローズ １ ＝ ０００｜０１０｜００
福島レッドホープス ０ ＝ ０００｜０００｜００
勝利投手 佐々木（２勝）
敗戦投手 ヘルナンデス（１勝３敗）
セーブ 高井（４Ｓ）
若松駿、７回７奪三振（栃木８勝２敗１分 牛久 417人）
栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ２０２｜１００｜００２
茨城アストロプラネッツ ５ ＝ ０００｜０００｜２２１
勝利投手 若松駿（３勝１敗）
敗戦投手 矢萩（１勝２敗）
セーブ 橋詰（１勝１敗３Ｓ）
本塁打 （栃）ルーカス２号２ラン