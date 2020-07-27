７月23日（木）

富山、１番望月猛打賞など10安打（富山３勝 彦根 190人）

富山GRNサンダーバーズ ６ ＝ ０２２｜１１０｜０００

オセアン滋賀ブラックス ４ ＝ ０００｜０２０｜０２０

勝利投手 松永（１勝）

敗戦投手 タバーレス（３敗）

セーブ 菅谷（１勝３Ｓ）

本塁打 （富）門屋３号２ラン

両軍計21安打の乱打戦（群馬４勝 高田城址 351人）

群馬ダイヤモンドペガサス 10 ＝ ４０３｜１００｜２

新潟アルビレックスBC ７ ＝ ０１０｜１２１｜２

勝利投手 井口（１勝１敗）

敗戦投手 田村（１勝１敗）

セーブ 田代（５Ｓ）

本塁打 （群）茨木１号ソロ、源口１号ソロ

石川・永水、６回途中８奪三振熱投（福井２勝１敗１分 金沢市民 178人）

福井ワイルドラプターズ １ ＝ ０００｜００１｜０００

石川ミリオンスターズ １ ＝ １００｜０００｜０００

四球と敵失で勝ち越し呼び込む（神奈川１勝２敗 中井）

栃木ゴールデンブレーブス ６ ＝ ０１１｜２２０｜００

神奈川フューチャードリームス ７ ＝ ０１２｜１０２｜０１x

勝利投手 伊藤克（１勝２Ｓ）

敗戦投手 橋詰（１勝１敗２Ｓ）

本塁打 （栃）新山４号２ラン

７月24日（金）

滋賀・山崎、走者一掃同点ツーベース（滋賀２勝８敗１分 彦根 201人）

福井ワイルドラプターズ ３ ＝ ００１｜１０１｜０００

オセアン滋賀ブラックス ３ ＝ ０００｜０００｜０３０

新潟、14四死球いかし２安打で勝利（新潟８勝４敗 五泉 619人）

福島レッドホープス １ ＝ ０００｜０００｜１

新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜１１０｜２

勝利投手 小野（２勝２敗）

敗戦投手 山本（３敗）

セーブ 大竹（１勝１敗１Ｓ）

栃木・比嘉、７回無四球ゼロ封（栃木７勝２敗１分 小山 310人）

茨城アストロプラネッツ ０ ＝ ０００｜０００｜００

栃木ゴールデンブレーブス ８ ＝ ０２０｜０００｜４２

勝利投手 比嘉（３勝１敗）

敗戦投手 大竹（１勝５敗）

本塁打 （栃）安井２号満塁

神奈川、12安打大勝（神奈川６勝３敗１分 フラワー 152人）

神奈川フューチャードリームス 11 ＝ ３００｜３４１｜０

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ２１０｜００１｜０

勝利投手 小林（１勝）

敗戦投手 利光（１勝２敗）

本塁打 （神）奈良１号３ラン

（埼）片山４号ソロ

７月25日（土）

富山、４回打者11人で逆転（富山９勝５敗１分 城光寺 183人）

石川ミリオンスターズ ６ ＝ ０３２｜００１｜０

富山GRNサンダーバーズ 16 ＝ ００４｜６２４｜×

勝利投手 牧野（１勝）

敗戦投手 新沼（１敗）

本塁打 （石）今村３号ソロ、吉村２号２ラン

信濃・船﨑、勝ち越しタイムリー（信濃３勝１分 信夫ヶ丘 141人）

信濃グランセローズ ６ ＝ ２０２｜０１１｜０

福島レッドホープス ５ ＝ ２０１｜０２０｜０

勝利投手 大島（２勝）

敗戦投手 鈴木（２勝１敗）

セーブ 高井（３Ｓ）

本塁打 （信）ウレーニャ４号２ラン

７月26日（日）

佐野、貴重な決勝ツーベース（信濃４勝１分 鶴沼 105人）

信濃グランセローズ １ ＝ ０００｜０１０｜００

福島レッドホープス ０ ＝ ０００｜０００｜００

勝利投手 佐々木（２勝）

敗戦投手 ヘルナンデス（１勝３敗）

セーブ 高井（４Ｓ）

若松駿、７回７奪三振（栃木８勝２敗１分 牛久 417人）

栃木ゴールデンブレーブス ７ ＝ ２０２｜１００｜００２

茨城アストロプラネッツ ５ ＝ ０００｜０００｜２２１

勝利投手 若松駿（３勝１敗）

敗戦投手 矢萩（１勝２敗）

セーブ 橋詰（１勝１敗３Ｓ）

本塁打 （栃）ルーカス２号２ラン