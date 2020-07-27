７月23日（木）

 

　富山、１番望月猛打賞など10安打（富山３勝　彦根　190人）
富山GRNサンダーバーズ　６　＝　０２２｜１１０｜０００
オセアン滋賀ブラックス　４　＝　０００｜０２０｜０２０
勝利投手　松永（１勝）
敗戦投手　タバーレス（３敗）
セーブ　菅谷（１勝３Ｓ）
本塁打　（富）門屋３号２ラン

 

　両軍計21安打の乱打戦（群馬４勝　高田城址　351人）
群馬ダイヤモンドペガサス　10　＝　４０３｜１００｜２
新潟アルビレックスBC　７　＝　０１０｜１２１｜２
勝利投手　井口（１勝１敗）
敗戦投手　田村（１勝１敗）
セーブ　田代（５Ｓ）
本塁打　（群）茨木１号ソロ、源口１号ソロ

 

　石川・永水、６回途中８奪三振熱投（福井２勝１敗１分　金沢市民　178人）
福井ワイルドラプターズ　１　＝　０００｜００１｜０００
石川ミリオンスターズ　１　＝　１００｜０００｜０００

 

　四球と敵失で勝ち越し呼び込む（神奈川１勝２敗　中井）
栃木ゴールデンブレーブス　６　＝　０１１｜２２０｜００
神奈川フューチャードリームス　７　＝　０１２｜１０２｜０１x
勝利投手　伊藤克（１勝２Ｓ）
敗戦投手　橋詰（１勝１敗２Ｓ）
本塁打　（栃）新山４号２ラン

 

７月24日（金）

 

　滋賀・山崎、走者一掃同点ツーベース（滋賀２勝８敗１分　彦根　201人）
福井ワイルドラプターズ　３　＝　００１｜１０１｜０００
オセアン滋賀ブラックス　３　＝　０００｜０００｜０３０

 

　新潟、14四死球いかし２安打で勝利（新潟８勝４敗　五泉　619人）
福島レッドホープス　１　＝　０００｜０００｜１
新潟アルビレックスBC　４　＝　０００｜１１０｜２
勝利投手　小野（２勝２敗）
敗戦投手　山本（３敗）
セーブ　大竹（１勝１敗１Ｓ）

 

　栃木・比嘉、７回無四球ゼロ封（栃木７勝２敗１分　小山　310人）
茨城アストロプラネッツ　０　＝　０００｜０００｜００
栃木ゴールデンブレーブス　８　＝　０２０｜０００｜４２
勝利投手　比嘉（３勝１敗）
敗戦投手　大竹（１勝５敗）
本塁打　（栃）安井２号満塁

 

　神奈川、12安打大勝（神奈川６勝３敗１分　フラワー　152人）
神奈川フューチャードリームス　11　＝　３００｜３４１｜０
埼玉武蔵ヒートベアーズ　４　＝　２１０｜００１｜０
勝利投手　小林（１勝）
敗戦投手　利光（１勝２敗）
本塁打　（神）奈良１号３ラン
　　　　（埼）片山４号ソロ

 

７月25日（土）

 

　富山、４回打者11人で逆転（富山９勝５敗１分　城光寺　183人）
石川ミリオンスターズ　６　＝　０３２｜００１｜０
富山GRNサンダーバーズ　16　＝　００４｜６２４｜×
勝利投手　牧野（１勝）
敗戦投手　新沼（１敗）
本塁打　（石）今村３号ソロ、吉村２号２ラン

 

　信濃・船﨑、勝ち越しタイムリー（信濃３勝１分　信夫ヶ丘　141人）
信濃グランセローズ　６　＝　２０２｜０１１｜０
福島レッドホープス　５　＝　２０１｜０２０｜０
勝利投手　大島（２勝）
敗戦投手　鈴木（２勝１敗）
セーブ　高井（３Ｓ）
本塁打　（信）ウレーニャ４号２ラン

 

７月26日（日）

 

　佐野、貴重な決勝ツーベース（信濃４勝１分　鶴沼　105人）
信濃グランセローズ　１　＝　０００｜０１０｜００
福島レッドホープス　０　＝　０００｜０００｜００
勝利投手　佐々木（２勝）
敗戦投手　ヘルナンデス（１勝３敗）
セーブ　高井（４Ｓ）

 

　若松駿、７回７奪三振（栃木８勝２敗１分　牛久　417人）
栃木ゴールデンブレーブス　７　＝　２０２｜１００｜００２
茨城アストロプラネッツ　５　＝　０００｜０００｜２２１
勝利投手　若松駿（３勝１敗）
敗戦投手　矢萩（１勝２敗）
セーブ　橋詰（１勝１敗３Ｓ）
本塁打　（栃）ルーカス２号２ラン