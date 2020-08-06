８月５日（水）
吉村、７回９奪三振（群馬２勝２敗２分 高崎城南 122人）
福島レッドホープス １ ＝ ０１０｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス ５ ＝ １１２｜０１０｜００ ×
勝利投手 吉村（１勝）
敗戦投手 山本（４敗）
埼玉、４人がマルチ安打計11安打で快勝（埼玉５勝８敗２分 上尾 120人）
神奈川フューチャードリームス ２ ＝ ０００｜０００｜００２
埼玉武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ １２２｜０１０｜００×
勝利投手 中島（３勝１敗）
敗戦投手 竹崎（２敗１Ｓ）
栃木・３番斉藤、先制タイムリー＆犠飛（栃木９勝４敗１分 石下 198人）
栃木ゴールデンブレーブス 11 ＝ ３３０｜１２２｜０００
茨城アストロプラネッツ ３ ＝ １００｜１１０｜０００
勝利投手 山田（１勝１敗１Ｓ）
敗戦投手 人見（４敗）
本塁打
富山・１番望月、３打点（富山12勝５敗１分 金沢市民 101人）
富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ ２００｜１０２｜０４
石川ミリオンスターズ ８ ＝ １００｜００１｜０６
勝利投手 牧野（２勝）
敗戦投手 金子（１勝３敗）
セーブ 菅谷（１勝５Ｓ）
本塁打 （富）ナッシュ８号２ラン
（石）今村４号ソロ