８月５日（水）

吉村、７回９奪三振（群馬２勝２敗２分 高崎城南 122人）

福島レッドホープス １ ＝ ０１０｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ５ ＝ １１２｜０１０｜００ ×

勝利投手 吉村（１勝）

敗戦投手 山本（４敗）

埼玉、４人がマルチ安打計11安打で快勝（埼玉５勝８敗２分 上尾 120人）

神奈川フューチャードリームス ２ ＝ ０００｜０００｜００２

埼玉武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ １２２｜０１０｜００×

勝利投手 中島（３勝１敗）

敗戦投手 竹崎（２敗１Ｓ）

栃木・３番斉藤、先制タイムリー＆犠飛（栃木９勝４敗１分 石下 198人）

栃木ゴールデンブレーブス 11 ＝ ３３０｜１２２｜０００

茨城アストロプラネッツ ３ ＝ １００｜１１０｜０００

勝利投手 山田（１勝１敗１Ｓ）

敗戦投手 人見（４敗）

本塁打

富山・１番望月、３打点（富山12勝５敗１分 金沢市民 101人）

富山GRNサンダーバーズ ９ ＝ ２００｜１０２｜０４

石川ミリオンスターズ ８ ＝ １００｜００１｜０６

勝利投手 牧野（２勝）

敗戦投手 金子（１勝３敗）

セーブ 菅谷（１勝５Ｓ）

本塁打 （富）ナッシュ８号２ラン

（石）今村４号ソロ