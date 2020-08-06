８月５日（水）

 

　吉村、７回９奪三振（群馬２勝２敗２分　高崎城南　122人）
福島レッドホープス　１　＝　０１０｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス　５　＝　１１２｜０１０｜００ ×
勝利投手　吉村（１勝）
敗戦投手　山本（４敗）

 

　埼玉、４人がマルチ安打計11安打で快勝（埼玉５勝８敗２分　上尾　120人）
神奈川フューチャードリームス　２　＝　０００｜０００｜００２
埼玉武蔵ヒートベアーズ　６　＝　１２２｜０１０｜００×
勝利投手　中島（３勝１敗）
敗戦投手　竹崎（２敗１Ｓ）

 

　栃木・３番斉藤、先制タイムリー＆犠飛（栃木９勝４敗１分　石下　198人）
栃木ゴールデンブレーブス　11　＝　３３０｜１２２｜０００
茨城アストロプラネッツ　３　＝　１００｜１１０｜０００
勝利投手　山田（１勝１敗１Ｓ）
敗戦投手　人見（４敗）
本塁打

 

　富山・１番望月、３打点（富山12勝５敗１分　金沢市民　101人）
富山GRNサンダーバーズ　９　＝　２００｜１０２｜０４
石川ミリオンスターズ　８　＝　１００｜００１｜０６
勝利投手　牧野（２勝）
敗戦投手　金子（１勝３敗）
セーブ　菅谷（１勝５Ｓ）
本塁打　（富）ナッシュ８号２ラン
　　　　（石）今村４号ソロ