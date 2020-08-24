８月23日（日）

１番・川崎、猛打賞（石川１勝１分 金沢市民 212人）

オセアン滋賀ブラックス ２ ＝ ０００｜０１０｜１

石川ミリオンスターズ ４ ＝ １０１｜１０１｜０

勝利投手 石川（１勝４敗）

敗戦投手 高橋（３敗）

セーブ 龍谷（１勝４Ｓ）

栃木、11安打で打ち勝つ（栃木18勝４敗１分 光と風 280人）

栃木ゴールデンブレーブス ９ ＝ ０２０｜０３３｜１

茨城アストロプラネッツ ３ ＝ ０００｜３００｜０

勝利投手 手塚（６勝２敗）

敗戦投手 フェルナンデス（１敗）

本塁打 （栃）ルーカス３号３ラン

（茨）水野３号３ラン

５番・赤羽、土壇場で同点犠飛（信濃５勝１敗２分 飯田 274人）

新潟アルビレックスBC ３ ＝ ０００｜３００｜００

信濃グランセローズ ３ ＝ ０００｜００２｜０１

３連打で同点、最後は死球でサヨナラ（福井２勝１敗１分 福井県営 384人）

富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ０００｜００１｜２００

福井ワイルドラプターズ ４ ＝ ０００｜０１０｜００３x

勝利投手 松田（２勝）

敗戦投手 菅谷（１勝２敗７Ｓ）

代打・鹿沼、サヨナラタイムリー（群馬３勝２敗３分 伊勢崎 302人）

福島レッドホープス １ ＝ ０００｜０１０｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス ２ ＝ ０００｜０００｜０１１x

勝利投手 田代（１勝１敗５Ｓ）

敗戦投手 遠藤（４敗３Ｓ）

本塁打 （福）サンタナ４号ソロ

◎前節の結果

８月20日（木）

石川ミリオンスターズ １－８ 富山GRNサンダーバーズ（金沢市民）

石川ミリオンスターズ ４－３ 富山GRNサンダーバーズ（金沢市民）

８月21日（金）

オセアン滋賀ブラックス ０－４ 福井ワイルドラプターズ（甲賀）

栃木ゴールデンブレーブス ９－５ 茨城アストロプラネッツ（小山）

群馬ダイヤモンドペガサス ０－９信濃グランセローズ（高崎城南）

神奈川フューチャードリームス ０－２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（ひらつか）

福島レッドホープス ３－１ 新潟アルビレックスBC（開成山）

８月22日（土）

オセアン滋賀ブラックス ６－７ 福井ワイルドラプターズ（守山）

信濃グランセローズ ８－７ 群馬ダイヤモンドペガサス（四賀）

福島レッドホープス ７－１ 新潟アルビレックスBC（大泉）

茨城アストロプラネッツ １－10 栃木ゴールデンブレーブス（光と風）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ２回ノーゲーム 神奈川フューチャードリームス（フラワー）