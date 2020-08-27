８月26日（水）

茨城、11安打も15連敗…（栃木19勝４敗１分 小山 164人）

茨城アストロプラネッツ ４ ＝ ０００｜０４０｜０

栃木ゴールデンブレーブス 10 ＝ ０１５｜１３０｜×

勝利投手 山田（３勝１敗１Ｓ）

敗戦投手 小沼（３敗２Ｓ）

本塁打 （栃）内山７号３ラン

１番・田島、猛打賞（信濃16勝３敗２分 高崎城南 118人）

信濃グランセローズ ６ ＝ ０３１｜１００｜０１

群馬ダイヤモンドペガサス １ ＝ ０００｜１００｜００

勝利投手 宮野（３勝１敗）

敗戦投手 中嶋（３勝４敗）

本塁打 （群）井野口４号ソロ

２番・荒川、勝ち越しツーベース（富山16勝９敗１分 金沢市民 119人）

富山GRNサンダーバーズ ２ ＝ ００１｜０１０｜００

石川ミリオンスターズ ６ ＝ ００１｜０２０｜０３

勝利投手 永水（２勝３敗）

敗戦投手 牧野（２勝２敗）

セーブ 矢鋪（１勝２敗３Ｓ）

本塁打 （石）金山１号ソロ・２号ソロ

埼玉、救援陣が無四球リリーフ（埼玉10勝10敗２分 上尾 82人）

神奈川フューチャードリームス ３ ＝ ０００｜０００｜２０１

埼玉武蔵ヒートベアーズ ７ ＝ １０６｜０００｜００×

勝利投手 畑木（１勝３敗）

敗戦投手 高木（１敗）