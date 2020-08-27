８月26日（水）

 

　茨城、11安打も15連敗…（栃木19勝４敗１分　小山　164人）
茨城アストロプラネッツ　４　＝　０００｜０４０｜０
栃木ゴールデンブレーブス　10　＝　０１５｜１３０｜×
勝利投手　山田（３勝１敗１Ｓ）
敗戦投手　小沼（３敗２Ｓ）
本塁打　（栃）内山７号３ラン

 

　１番・田島、猛打賞（信濃16勝３敗２分　高崎城南　118人）
信濃グランセローズ　６　＝　０３１｜１００｜０１
群馬ダイヤモンドペガサス　１　＝　０００｜１００｜００
勝利投手　宮野（３勝１敗）
敗戦投手　中嶋（３勝４敗）
本塁打　（群）井野口４号ソロ

 

　２番・荒川、勝ち越しツーベース（富山16勝９敗１分　金沢市民　119人）
富山GRNサンダーバーズ　２　＝　００１｜０１０｜００
石川ミリオンスターズ　６　＝　００１｜０２０｜０３
勝利投手　永水（２勝３敗）
敗戦投手　牧野（２勝２敗）
セーブ　矢鋪（１勝２敗３Ｓ）
本塁打　（石）金山１号ソロ・２号ソロ

 

　埼玉、救援陣が無四球リリーフ（埼玉10勝10敗２分　上尾　82人）
神奈川フューチャードリームス　３　＝　０００｜０００｜２０１
埼玉武蔵ヒートベアーズ　７　＝　１０６｜０００｜００×
勝利投手　畑木（１勝３敗）
敗戦投手　高木（１敗）