９月６日（日）

福井、８回敵失で勝ち越し（福井19勝４敗１分 守山市民 196人）

福井ワイルドラプターズ ４ ＝ ２１０｜００１｜００

オセアン滋賀ブラックス ３ ＝ ０１２｜０００｜００

勝利投手 濱田（６勝１敗）

敗戦投手 高橋（５敗）

セーブ 園田（３勝）

５番・赤羽、サヨナラツーベース（信濃７勝１敗２分 伊那 289人）

新潟アルビレックスBC ６ ＝ ０００｜０３０｜０３

信濃グランセローズ ７ ＝ ００５｜００１｜０１x

勝利投手 高井（２勝１敗５Ｓ）

敗戦投手 前川（１敗８Ｓ）

富山、15安打で打ち勝つ（富山18勝９敗５分 城光寺 186人）

石川ミリオンスターズ ８ ＝ ３００｜３０２｜０

富山GRNサンダーバーズ 10 ＝ １０２｜３２２｜×

勝利投手 山川（１勝）

敗戦投手 矢鋪（１勝３敗３Ｓ）

セーブ 菅谷（１勝２敗８Ｓ）

本塁打 （石）小林１号２ラン

（富）サントス10号２ラン・11号２ラン、石田１号ソロ

群馬３番・速水、４安打（群馬４勝２敗３分 いわき 202人）

群馬ダイヤモンドペガサス 11 ＝ １０３｜４０３｜０

福島レッドホープス １ ＝ １００｜０００｜０

勝利投手 青柳（２勝４敗）

敗戦投手 ヘルナンデス（５勝４敗）

神奈川・青木が５の４。茨城は20連敗（神奈川９勝 ひたちなか 418人）

神奈川フューチャードリームス ９ ＝ ０２０｜１１１｜４

茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ００１｜０１０｜０

勝利投手 前田（６勝２敗）

敗戦投手 矢萩（１勝７敗）

本塁打 （神）須藤２号ソロ

◎前節の結果

９月４日（金）

群馬ダイヤモンドペガサス ５－４ 信濃グランセローズ（高崎城南）

茨城アストロプラネッツ ３－10 栃木ゴールデンブレーブス（たつのこ）

神奈川フューチャードリームス 13－０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（相模原）

福井ワイルドラプターズ ５－１ オセアン滋賀ブラックス（フェニスタ）

９月５日（土）

新潟アルビレックスBC ４－９ 信濃グランセローズ（高田）

オセアン滋賀ブラックス ０－21 富山GRNサンダーバーズ（守山市民）

福井ワイルドラプターズ ５－４ 石川ミリオンスターズ（丹南）

神奈川フューチャードリームス ２－０ 茨城アストロプラネッツ（南足柄）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－３ 栃木ゴールデンブレーブス（フラワー）