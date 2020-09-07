９月６日（日）

 

　福井、８回敵失で勝ち越し（福井19勝４敗１分　守山市民　196人）
福井ワイルドラプターズ　４　＝　２１０｜００１｜００
オセアン滋賀ブラックス　３　＝　０１２｜０００｜００
勝利投手　濱田（６勝１敗）
敗戦投手　高橋（５敗）
セーブ　園田（３勝）

 

　５番・赤羽、サヨナラツーベース（信濃７勝１敗２分　伊那　289人）
新潟アルビレックスBC　６　＝　０００｜０３０｜０３
信濃グランセローズ　７　＝　００５｜００１｜０１x
勝利投手　高井（２勝１敗５Ｓ）
敗戦投手　前川（１敗８Ｓ）

 

　富山、15安打で打ち勝つ（富山18勝９敗５分　城光寺　186人）
石川ミリオンスターズ　８　＝　３００｜３０２｜０
富山GRNサンダーバーズ　10　＝　１０２｜３２２｜×
勝利投手　山川（１勝）
敗戦投手　矢鋪（１勝３敗３Ｓ）
セーブ　菅谷（１勝２敗８Ｓ）
本塁打　（石）小林１号２ラン
　　　　（富）サントス10号２ラン・11号２ラン、石田１号ソロ

 

　群馬３番・速水、４安打（群馬４勝２敗３分　いわき　202人）
群馬ダイヤモンドペガサス　11　＝　１０３｜４０３｜０
福島レッドホープス　１　＝　１００｜０００｜０
勝利投手　青柳（２勝４敗）
敗戦投手　ヘルナンデス（５勝４敗）

 

　神奈川・青木が５の４。茨城は20連敗（神奈川９勝　ひたちなか　418人）
神奈川フューチャードリームス　９　＝　０２０｜１１１｜４
茨城アストロプラネッツ　２　＝　００１｜０１０｜０
勝利投手　前田（６勝２敗）
敗戦投手　矢萩（１勝７敗）
本塁打　（神）須藤２号ソロ

 

◎前節の結果
９月４日（金）
群馬ダイヤモンドペガサス　５－４　信濃グランセローズ（高崎城南）
茨城アストロプラネッツ　３－10　栃木ゴールデンブレーブス（たつのこ）
神奈川フューチャードリームス　13－０　埼玉武蔵ヒートベアーズ（相模原）
福井ワイルドラプターズ　５－１　オセアン滋賀ブラックス（フェニスタ）

 

９月５日（土）
新潟アルビレックスBC　４－９　信濃グランセローズ（高田）
オセアン滋賀ブラックス　０－21　富山GRNサンダーバーズ（守山市民）
福井ワイルドラプターズ　５－４　石川ミリオンスターズ（丹南）
神奈川フューチャードリームス　２－０　茨城アストロプラネッツ（南足柄）
埼玉武蔵ヒートベアーズ　４－３　栃木ゴールデンブレーブス（フラワー）