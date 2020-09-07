９月６日（日）
福井、８回敵失で勝ち越し（福井19勝４敗１分 守山市民 196人）
福井ワイルドラプターズ ４ ＝ ２１０｜００１｜００
オセアン滋賀ブラックス ３ ＝ ０１２｜０００｜００
勝利投手 濱田（６勝１敗）
敗戦投手 高橋（５敗）
セーブ 園田（３勝）
５番・赤羽、サヨナラツーベース（信濃７勝１敗２分 伊那 289人）
新潟アルビレックスBC ６ ＝ ０００｜０３０｜０３
信濃グランセローズ ７ ＝ ００５｜００１｜０１x
勝利投手 高井（２勝１敗５Ｓ）
敗戦投手 前川（１敗８Ｓ）
富山、15安打で打ち勝つ（富山18勝９敗５分 城光寺 186人）
石川ミリオンスターズ ８ ＝ ３００｜３０２｜０
富山GRNサンダーバーズ 10 ＝ １０２｜３２２｜×
勝利投手 山川（１勝）
敗戦投手 矢鋪（１勝３敗３Ｓ）
セーブ 菅谷（１勝２敗８Ｓ）
本塁打 （石）小林１号２ラン
（富）サントス10号２ラン・11号２ラン、石田１号ソロ
群馬３番・速水、４安打（群馬４勝２敗３分 いわき 202人）
群馬ダイヤモンドペガサス 11 ＝ １０３｜４０３｜０
福島レッドホープス １ ＝ １００｜０００｜０
勝利投手 青柳（２勝４敗）
敗戦投手 ヘルナンデス（５勝４敗）
神奈川・青木が５の４。茨城は20連敗（神奈川９勝 ひたちなか 418人）
神奈川フューチャードリームス ９ ＝ ０２０｜１１１｜４
茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ００１｜０１０｜０
勝利投手 前田（６勝２敗）
敗戦投手 矢萩（１勝７敗）
本塁打 （神）須藤２号ソロ
◎前節の結果
９月４日（金）
群馬ダイヤモンドペガサス ５－４ 信濃グランセローズ（高崎城南）
茨城アストロプラネッツ ３－10 栃木ゴールデンブレーブス（たつのこ）
神奈川フューチャードリームス 13－０ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（相模原）
福井ワイルドラプターズ ５－１ オセアン滋賀ブラックス（フェニスタ）
９月５日（土）
新潟アルビレックスBC ４－９ 信濃グランセローズ（高田）
オセアン滋賀ブラックス ０－21 富山GRNサンダーバーズ（守山市民）
福井ワイルドラプターズ ５－４ 石川ミリオンスターズ（丹南）
神奈川フューチャードリームス ２－０ 茨城アストロプラネッツ（南足柄）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－３ 栃木ゴールデンブレーブス（フラワー）