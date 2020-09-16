９月15日（火）

 

　茨城、14安打。栃木・川崎、代打登場もノーヒット（茨城５勝25敗１分　常陸　552人）
栃木ゴールデンブレーブス　４　＝　０００｜２１０｜１
茨城アストロプラネッツ　17　＝　３０５｜０４５｜×
勝利投手　矢萩（２勝７敗）
敗戦投手　萩原（２敗）

 

　吉村、勝ち越しソロ含み２打点（富山18勝12敗５分　桃山　106人）
石川ミリオンスターズ　６　＝　１００｜０１１｜０３
富山GRNサンダーバーズ　１　＝　０００｜１００｜００
勝利投手　近藤（４勝３敗）
敗戦投手　早瀬（１勝３敗）
本塁打　（石）吉村３号ソロ、荒谷２号ソロ

 

　福井、６回打者一巡で逆転（福井23勝４敗１分　甲賀　65人）
福井ワイルドラプターズ　７　＝　０１０｜００６｜００
オセアン滋賀ブラックス　４　＝　０００｜０２０｜０２
勝利投手　仲里（６勝２敗）
敗戦投手　金城（７敗）
セーブ　園田（３勝４Ｓ）
本塁打　（福）上下３号ソロ

 

　福島、16安打で打ち勝つ（福島15勝12敗２分　牡丹台　92人）
新潟アルビレックスBC　２　＝　２００｜０００｜０
福島レッドホープス　12　＝　４０１｜４３０｜×
勝利投手　遠藤（１勝４敗３Ｓ）
敗戦投手　古田（３勝４敗）
本塁打　（福）園部４号３ラン

 

　神奈川、19安打で武蔵を圧倒（神奈川16勝11敗２分　上尾　106人）
神奈川フューチャードリームス　18　＝　８００｜０２０｜８
埼玉武蔵ヒートベアーズ　４　＝　０３０｜１００｜０
勝利投手　小林（３勝）
敗戦投手　川合（１敗）

 