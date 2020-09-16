９月15日（火）
茨城、14安打。栃木・川崎、代打登場もノーヒット（茨城５勝25敗１分 常陸 552人）
栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ０００｜２１０｜１
茨城アストロプラネッツ 17 ＝ ３０５｜０４５｜×
勝利投手 矢萩（２勝７敗）
敗戦投手 萩原（２敗）
吉村、勝ち越しソロ含み２打点（富山18勝12敗５分 桃山 106人）
石川ミリオンスターズ ６ ＝ １００｜０１１｜０３
富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜１００｜００
勝利投手 近藤（４勝３敗）
敗戦投手 早瀬（１勝３敗）
本塁打 （石）吉村３号ソロ、荒谷２号ソロ
福井、６回打者一巡で逆転（福井23勝４敗１分 甲賀 65人）
福井ワイルドラプターズ ７ ＝ ０１０｜００６｜００
オセアン滋賀ブラックス ４ ＝ ０００｜０２０｜０２
勝利投手 仲里（６勝２敗）
敗戦投手 金城（７敗）
セーブ 園田（３勝４Ｓ）
本塁打 （福）上下３号ソロ
福島、16安打で打ち勝つ（福島15勝12敗２分 牡丹台 92人）
新潟アルビレックスBC ２ ＝ ２００｜０００｜０
福島レッドホープス 12 ＝ ４０１｜４３０｜×
勝利投手 遠藤（１勝４敗３Ｓ）
敗戦投手 古田（３勝４敗）
本塁打 （福）園部４号３ラン
神奈川、19安打で武蔵を圧倒（神奈川16勝11敗２分 上尾 106人）
神奈川フューチャードリームス 18 ＝ ８００｜０２０｜８
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ０３０｜１００｜０
勝利投手 小林（３勝）
敗戦投手 川合（１敗）