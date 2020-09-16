９月15日（火）

茨城、14安打。栃木・川崎、代打登場もノーヒット（茨城５勝25敗１分 常陸 552人）

栃木ゴールデンブレーブス ４ ＝ ０００｜２１０｜１

茨城アストロプラネッツ 17 ＝ ３０５｜０４５｜×

勝利投手 矢萩（２勝７敗）

敗戦投手 萩原（２敗）

吉村、勝ち越しソロ含み２打点（富山18勝12敗５分 桃山 106人）

石川ミリオンスターズ ６ ＝ １００｜０１１｜０３

富山GRNサンダーバーズ １ ＝ ０００｜１００｜００

勝利投手 近藤（４勝３敗）

敗戦投手 早瀬（１勝３敗）

本塁打 （石）吉村３号ソロ、荒谷２号ソロ

福井、６回打者一巡で逆転（福井23勝４敗１分 甲賀 65人）

福井ワイルドラプターズ ７ ＝ ０１０｜００６｜００

オセアン滋賀ブラックス ４ ＝ ０００｜０２０｜０２

勝利投手 仲里（６勝２敗）

敗戦投手 金城（７敗）

セーブ 園田（３勝４Ｓ）

本塁打 （福）上下３号ソロ

福島、16安打で打ち勝つ（福島15勝12敗２分 牡丹台 92人）

新潟アルビレックスBC ２ ＝ ２００｜０００｜０

福島レッドホープス 12 ＝ ４０１｜４３０｜×

勝利投手 遠藤（１勝４敗３Ｓ）

敗戦投手 古田（３勝４敗）

本塁打 （福）園部４号３ラン

神奈川、19安打で武蔵を圧倒（神奈川16勝11敗２分 上尾 106人）

神奈川フューチャードリームス 18 ＝ ８００｜０２０｜８

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４ ＝ ０３０｜１００｜０

勝利投手 小林（３勝）

敗戦投手 川合（１敗）