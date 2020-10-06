10月５日（月）

福井、11安打で大勝（福井31勝４敗２分 三國 66人）

オセアン滋賀ブラックス ０ ＝ ０００｜０００｜０００

福井ワイルドラプターズ ８ ＝ ００１｜１２３｜１０×

勝利投手 藤本（１勝）

敗戦投手 高良（３敗）

先発・池田、81球完投（神奈川19勝12敗４分 平塚 165人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ２ ＝ ０００｜１０１｜０

神奈川フューチャードリームス ５ ＝ ０２０｜３００｜×

勝利投手 池田（５勝３敗）

敗戦投手 尾林（３勝４敗）

本塁打 （神）デラロサ４号３ラン

４回、打者一巡で逆転（神奈川20勝12敗４分 平塚 165人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ２０１｜０００｜０

神奈川フューチャードリームス ６ ＝ ０２０｜４００｜×

勝利投手 若野（２勝）

敗戦投手 中島（４勝５敗）

セーブ 阿部（２勝２敗１分）

信濃、終回５連打＆３番・佐野がサヨナラ打（信濃６勝２敗１分 中野 175人）

福島レッドホープス ９ ＝ ０００｜００３｜６

信濃グランセローズ 10 ＝ ００３｜１２０｜４x

勝利投手 宋國（１勝）

敗戦投手 齋藤（１勝３敗２Ｓ）

◎前節の結果

10月２日（金）

オセアン滋賀ブラックス １－３ 福井ワイルドラプターズ（守山）

オセアン滋賀ブラックス ４－５ 福井ワイルドラプターズ（守山）

富山GRNサンダーバーズ １－６ 石川ミリオンスターズ（城光寺）

福島レッドホープス ７－６ 群馬ダイヤモンドペガサス（ならは）

10月３日（土）

神奈川フューチャードリームス ５－５ 栃木ゴールデンブレーブス（海老名）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ４－０ 茨城アストロプラネッツ（フラワー）

福島レッドホープス ２－１ 新潟アルビレックスBC（みちのく）

群馬ダイヤモンドペガサス ６－４ 信濃グランセローズ（高崎城南）

10月４日（日）

オセアン滋賀ブラックス ５－５ 福井ワイルドラプターズ（彦根）

オセアン滋賀ブラックス ０－３ 福井ワイルドラプターズ（彦根）

栃木ゴールデンブレーブス ２－１ 神奈川フューチャードリームス（小山）

新潟アルビレックスBC １－２ 群馬ダイヤモンドペガサス（悠久山）

茨城アストロプラネッツ ０－６ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（日立）

福島レッドホープス 14－７ 信濃グランセローズ（びわのかげ）