10月７日（水）

９番・青木玲、サヨナラ打（栃木30勝６敗１分 小山 475人）

茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ０００｜０００｜２０

栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０００｜００２｜０１x

勝利投手 橋詰（４勝３敗５Ｓ）

敗戦投手 本村（１敗２Ｓ）

本塁打 （栃）ルーカス７号２ラン

石川、12安打で打ち勝つ（石川８勝１分 石川県立 214人）

オセアン滋賀ブラックス ２ ＝ ００２｜０００｜０

石川ミリオンスターズ ６ ＝ ２０４｜０００｜×

勝利投手 横山（２勝１敗）

敗戦投手 大村（４敗）

石川、ホームランと連打で逆転勝ち（石川９勝１分 石川県立 342人）

オセアン滋賀ブラックス １ ＝ １００｜０００｜０

石川ミリオンスターズ ３ ＝ ０００｜３００｜×

勝利投手 新沼（４勝３敗）

敗戦投手 伊能（１勝６敗）

セーブ 矢鋪（１勝３敗４Ｓ）

５番・谷口、勝ち越しタイムリー（福井５勝３敗１分 破波 132人）

福井ワイルドラプターズ ３ ＝ ０３０｜０００｜００

富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ ００４｜０００｜００

勝利投手 ウーター（１勝２敗）

敗戦投手 藤本（１勝１敗）

セーブ タバーレス（２勝８敗２Ｓ）

本塁打 （富）マクシー６号２ラン