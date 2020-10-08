10月７日（水）

 

　９番・青木玲、サヨナラ打（栃木30勝６敗１分　小山　475人）
茨城アストロプラネッツ　２　＝　０００｜０００｜２０
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　０００｜００２｜０１x
勝利投手　橋詰（４勝３敗５Ｓ）
敗戦投手　本村（１敗２Ｓ）
本塁打　（栃）ルーカス７号２ラン

 

　石川、12安打で打ち勝つ（石川８勝１分　石川県立　214人）
オセアン滋賀ブラックス　２　＝　００２｜０００｜０
石川ミリオンスターズ　６　＝　２０４｜０００｜×
勝利投手　横山（２勝１敗）
敗戦投手　大村（４敗）

 

　石川、ホームランと連打で逆転勝ち（石川９勝１分　石川県立　342人）
オセアン滋賀ブラックス　１　＝　１００｜０００｜０
石川ミリオンスターズ　３　＝　０００｜３００｜×
勝利投手　新沼（４勝３敗）
敗戦投手　伊能（１勝６敗）
セーブ　矢鋪（１勝３敗４Ｓ）

 

　５番・谷口、勝ち越しタイムリー（福井５勝３敗１分　破波　132人）
福井ワイルドラプターズ　３　＝　０３０｜０００｜００
富山GRNサンダーバーズ　４　＝　００４｜０００｜００
勝利投手　ウーター（１勝２敗）
敗戦投手　藤本（１勝１敗）
セーブ　タバーレス（２勝８敗２Ｓ）
本塁打　（富）マクシー６号２ラン

 