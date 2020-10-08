10月７日（水）
９番・青木玲、サヨナラ打（栃木30勝６敗１分 小山 475人）
茨城アストロプラネッツ ２ ＝ ０００｜０００｜２０
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０００｜００２｜０１x
勝利投手 橋詰（４勝３敗５Ｓ）
敗戦投手 本村（１敗２Ｓ）
本塁打 （栃）ルーカス７号２ラン
石川、12安打で打ち勝つ（石川８勝１分 石川県立 214人）
オセアン滋賀ブラックス ２ ＝ ００２｜０００｜０
石川ミリオンスターズ ６ ＝ ２０４｜０００｜×
勝利投手 横山（２勝１敗）
敗戦投手 大村（４敗）
石川、ホームランと連打で逆転勝ち（石川９勝１分 石川県立 342人）
オセアン滋賀ブラックス １ ＝ １００｜０００｜０
石川ミリオンスターズ ３ ＝ ０００｜３００｜×
勝利投手 新沼（４勝３敗）
敗戦投手 伊能（１勝６敗）
セーブ 矢鋪（１勝３敗４Ｓ）
５番・谷口、勝ち越しタイムリー（福井５勝３敗１分 破波 132人）
福井ワイルドラプターズ ３ ＝ ０３０｜０００｜００
富山GRNサンダーバーズ ４ ＝ ００４｜０００｜００
勝利投手 ウーター（１勝２敗）
敗戦投手 藤本（１勝１敗）
セーブ タバーレス（２勝８敗２Ｓ）
本塁打 （富）マクシー６号２ラン