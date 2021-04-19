４月18日（日）
◇前期

 

　５番新井、６番山本、連打で勝ち越し（信濃１勝　オリスタ　1202人）
新潟アルビレックスBC　０　＝　０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ　４　＝　０００｜０００｜０４×
勝利投手　鈴木（１勝）
敗戦投手　大竹（１勝１敗）

 

　３番阪口、同点ツーベース（福井１分　三国　115人）
石川ミリオンスターズ　２　＝　０００｜００２｜０００
福井ワイルドラプターズ　２　＝　０００｜００１｜１００

 

　埼玉武蔵、18安打で大勝（埼玉１勝１敗　中井　132人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ　10　＝　００３｜０３０｜０４０
神奈川フューチャードリームス　２　＝　００１｜０００｜００１
勝利投手　尾林（１勝１敗）
敗戦投手　早瀬（１勝１敗）

 

　両軍計24安打ドロー。茨城は７投手継投（栃木１勝１分　小山　1072人）
茨城アストロプラネッツ　12　＝　００６｜０３０｜２１０
栃木ゴールデンブレーブス　12　＝　５３０｜０００｜１１２
本塁打　（栃）叺田１号３ラン

 

　群馬４番井野口、猛打賞＆決勝打（群馬１勝　高崎城南　292人）
福島レッドホープス　１　＝　０００｜０００｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス　３　＝　０００｜００２｜１０×
勝利投手　中嶋（１勝）
敗戦投手　上江洌（２敗）
セーブ　森（１Ｓ）

 

◇前節の結果
４月16日（金）
オセアン滋賀ブラックス　５－４　富山GRNサンダーバーズ（彦根）

４月17日（土）
栃木ゴールデンブレーブス　７－２　埼玉武蔵ヒートベアーズ（小山）
福島レッドホープス　３－４　信濃グランセローズ（開成山）