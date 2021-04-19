４月18日（日）
◇前期
５番新井、６番山本、連打で勝ち越し（信濃１勝 オリスタ 1202人）
新潟アルビレックスBC ０ ＝ ０００｜０００｜０００
信濃グランセローズ ４ ＝ ０００｜０００｜０４×
勝利投手 鈴木（１勝）
敗戦投手 大竹（１勝１敗）
３番阪口、同点ツーベース（福井１分 三国 115人）
石川ミリオンスターズ ２ ＝ ０００｜００２｜０００
福井ワイルドラプターズ ２ ＝ ０００｜００１｜１００
埼玉武蔵、18安打で大勝（埼玉１勝１敗 中井 132人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ 10 ＝ ００３｜０３０｜０４０
神奈川フューチャードリームス ２ ＝ ００１｜０００｜００１
勝利投手 尾林（１勝１敗）
敗戦投手 早瀬（１勝１敗）
両軍計24安打ドロー。茨城は７投手継投（栃木１勝１分 小山 1072人）
茨城アストロプラネッツ 12 ＝ ００６｜０３０｜２１０
栃木ゴールデンブレーブス 12 ＝ ５３０｜０００｜１１２
本塁打 （栃）叺田１号３ラン
群馬４番井野口、猛打賞＆決勝打（群馬１勝 高崎城南 292人）
福島レッドホープス １ ＝ ０００｜０００｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス ３ ＝ ０００｜００２｜１０×
勝利投手 中嶋（１勝）
敗戦投手 上江洌（２敗）
セーブ 森（１Ｓ）
◇前節の結果
４月16日（金）
オセアン滋賀ブラックス ５－４ 富山GRNサンダーバーズ（彦根）
４月17日（土）
栃木ゴールデンブレーブス ７－２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（小山）
福島レッドホープス ３－４ 信濃グランセローズ（開成山）