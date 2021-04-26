４月25日（日）

◇前期

茨城、12安打で打ち勝つ（茨城１勝 光と風 260人）

群馬ダイヤモンドペガサス ６ ＝ ０００｜１４０｜００１

茨城アストロプラネッツ ９ ＝ ２０２｜３０２｜００×

勝利投手 市毛（１勝）

敗戦投手 高橋直（１敗）

セーブ 坂田（１Ｓ）

本塁打 （群）速水２号ソロ

（茨）上田１号ソロ

５番清田、勝ち越しツーベース（神奈川１勝 悠久山 456人）

神奈川フューチャードリームス ６ ＝ ０００｜００３｜２０１

新潟アルビレックスBC ５ ＝ ０３０｜０００｜２００

勝利投手 若野（１勝）

敗戦投手 海老塚（１勝１敗）

セーブ 石井（１Ｓ）

本塁打 （神）カレオン２号２ラン

辻－利光、１安打救援で逃げ切り（埼玉１勝 松本 390人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ６ ＝ ０１５｜０００｜０００

信濃グランセローズ ５ ＝ ０２１｜１１０｜０００

勝利投手 尾林（２勝１敗）

敗戦投手 鈴木（１勝１敗）

セーブ 利光（４Ｓ）

両軍計21安打。栃木４人がマルチ安打（栃木１勝 矢板 750人）

福島レッドホープス ８ ＝ ０００｜０４０｜００４

栃木ゴールデンブレーブス ９ ＝ ０００｜０１７｜１０×

勝利投手 相葉（１勝）

敗戦投手 山本（１敗）

本塁打 （栃）叺田２号満塁

◇前節の結果

４月23日（金）

福井ワイルドラプターズ 12－14 オセアン滋賀ブラックス（三国）

富山GRNサンダーバーズ ５－１ 石川ミリオンスターズ（小矢部）

神奈川フューチャードリームス ２－６ 茨城アストロプラネッツ（中井）

栃木ゴールデンブレーブス ４－６ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（小山）

新潟アルビレックスBC ０－７ 群馬ダイヤモンドペガサス（悠久山）

４月24日（土）

新潟アルビレックスBC ０－９ 信濃グランセローズ（悠久山）

茨城アストロプラネッツ ２－１ 栃木ゴールデンブレーブス（光と風）

福島レッドホープス ６－５ 神奈川フューチャードリームス（信夫ヶ丘）

富山GRNサンダーバーズ ０－２ 福井ワイルドラプターズ（小矢部）

石川ミリオンスターズ ７－10 オセアン滋賀ブラックス（七尾）