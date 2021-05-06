５月５日（水）

◇前期

栃木、19安打で大勝（栃木２勝 びわのかげ 125人）

栃木ゴールデンブレーブス 15 ＝ ００１｜２２２｜４４０

福島レッドホープス ４ ＝ ０００｜０１３｜０００

勝利投手 斉藤鳳（２勝１敗）

敗戦投手 斉藤誠（１敗）

本塁打 （栃）佐々木１号ソロ、新山４号ソロ・５号３ラン、若松２号２ラン、高木１号２ラン、長南２号２ラン

（福）岡部１号ソロ、田中１号２ラン

茨城・アルバス、安田、竜上マルチ安打（茨城２勝 日立 354人）

神奈川フューチャードリームス １ ＝ ０００｜０００｜１００

茨城アストロプラネッツ ７ ＝ ３００｜１０３｜００×

勝利投手 矢萩（２勝１敗）

敗戦投手 高木（１敗）

本塁打 （神）塚本１号ソロ

（茨）龍上２号ソロ

◇前節の結果

５月４日（火）

茨城アストロプラネッツ ９－５ 信濃グランセローズ（日立）

福島レッドホープス ７－15 埼玉武蔵ヒートベアーズ（泉崎）

栃木ゴールデンブレーブス ９－８ 神奈川フューチャードリームス（栃木）

富山GRNサンダーバーズ 11－１ 福井ワイルドラプターズ（県営富山）

石川ミリオンスターズ ３－４ オセアン滋賀ブラックス（金沢）

５月３日（月）

群馬ダイヤモンドペガサス 10－４ 福島レッドホープス（高崎城南）

茨城アストロプラネッツ ３－４ 新潟アルビレックスBC（高萩）

富山GRNサンダーバーズ ４－０ 福井ワイルドラプターズ（県営富山）

神奈川フューチャードリームス １－１ 信濃グランセローズ（相石）

５月２日（日）

信濃グランセローズ ５－７ 福島レッドホープス（伊那）

群馬ダイヤモンドペガサス ５－４ 茨城アストロプラネッツ（高崎城南）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ７－２ 神奈川フューチャードリームス（熊谷）

栃木ゴールデンブレーブス ０－３ 新潟アルビレックスBC（佐野）

５月１日（土）

新潟アルビレックスBC ４－15 茨城アストロプラネッツ（三条）

信濃グランセローズ ３－１ 福島レッドホープス（佐久）

栃木ゴールデンブレーブス ４－３ 群馬ダイヤモンドペガサス（鹿沼）

オセアン滋賀ブラックス ４－４ 富山GRNサンダーバーズ（守山市民）

４月30日（金）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ５－５ 神奈川フューチャードリームス（飯能）