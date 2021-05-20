　日本サッカー協会は20日、オンラインで５月に行われる１試合（Ｗ杯カタール2022アジア２次予選・5/28ミャンマー代表戦）と６月の４試合（同予選6/7・タジキスタン代表戦、6/15キルギス代表戦。キリンチャレンジカップ2021 6/3ジャマイカ代表戦、セルビア代表戦）のメンバーを発表した。現在、無所属となっているFW浅野拓磨が招集された。

 

＜５月の代表戦メンバー＞

GK

川島永嗣（ストラスブール）

シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン）

中村航輔（ポルティモネンセ）

DF

長友佑都（マルセイユ）

吉田麻也（サンプドリア）

酒井宏樹（マルセイユ）

室屋成（ハノーファー）

植田直通（ニーム）

中山雄太（ズウォレ）

冨安健洋（ボローニャ）

橋岡大樹（シント＝トロイデン）

菅原由勢（AZ）

MF

原口元気（ハノーファー）

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（ゲンク）

橋本拳人（ロストフ）

南野拓実（サウサンプトン）

守田英正（サンタ・クララ）

鎌田大地（フランクフルト）

板倉滉（フローニンゲン）

三好康児（アントワープ）

遠藤渓太（ウニオン・ベルリン）

堂安律（ビーレフェルト）

久保建英（ヘタフェ）

FW

大迫勇也（ブレーメン）

浅野拓磨（無所属）

 

◆６月の代表戦メンバー◆

GK

川島永嗣（ストラスブール）

権田修一（清水エスパルス）

シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン）

中村航輔（ポルティモネンセ）

DF

長友佑都（マルセイユ）

佐々木翔（サンフレッチェ

谷口彰悟（川崎フロターレ）

昌子源（ガンバ大阪）

山根視来（川崎フロンターレ）

室屋成（ハノーファー）

植田直通（ニーム）

中谷進之介（名古屋グランパス）

小川諒也（FC東京）

MF

原口元気（ハノーファー）

伊東純也（ゲンク）

橋本拳人（ロストフ）

南野拓実（サウサンプトン）

古橋亨梧（ヴェッセル神戸）

守田英正（サンタ・クララ）

川辺駿（サンフレッチェ広島）

鎌田大地（フランクフルト）

坂元達裕（セレッソ大阪）

FW

大迫勇也（ブレーメン）

浅野拓磨（無所属）