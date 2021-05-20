日本サッカー協会は20日、オンラインで５月に行われる１試合（Ｗ杯カタール2022アジア２次予選・5/28ミャンマー代表戦）と６月の４試合（同予選6/7・タジキスタン代表戦、6/15キルギス代表戦。キリンチャレンジカップ2021 6/3ジャマイカ代表戦、セルビア代表戦）のメンバーを発表した。現在、無所属となっているFW浅野拓磨が招集された。
＜５月の代表戦メンバー＞
GK
川島永嗣（ストラスブール）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン）
中村航輔（ポルティモネンセ）
DF
長友佑都（マルセイユ）
吉田麻也（サンプドリア）
酒井宏樹（マルセイユ）
室屋成（ハノーファー）
植田直通（ニーム）
中山雄太（ズウォレ）
冨安健洋（ボローニャ）
橋岡大樹（シント＝トロイデン）
菅原由勢（AZ）
MF
原口元気（ハノーファー）
遠藤航（シュツットガルト）
伊東純也（ゲンク）
橋本拳人（ロストフ）
南野拓実（サウサンプトン）
守田英正（サンタ・クララ）
鎌田大地（フランクフルト）
板倉滉（フローニンゲン）
三好康児（アントワープ）
遠藤渓太（ウニオン・ベルリン）
堂安律（ビーレフェルト）
久保建英（ヘタフェ）
FW
大迫勇也（ブレーメン）
浅野拓磨（無所属）
◆６月の代表戦メンバー◆
GK
川島永嗣（ストラスブール）
権田修一（清水エスパルス）
シュミット・ダニエル（シント＝トロイデン）
中村航輔（ポルティモネンセ）
DF
長友佑都（マルセイユ）
佐々木翔（サンフレッチェ
谷口彰悟（川崎フロターレ）
昌子源（ガンバ大阪）
山根視来（川崎フロンターレ）
室屋成（ハノーファー）
植田直通（ニーム）
中谷進之介（名古屋グランパス）
小川諒也（FC東京）
MF
原口元気（ハノーファー）
伊東純也（ゲンク）
橋本拳人（ロストフ）
南野拓実（サウサンプトン）
古橋亨梧（ヴェッセル神戸）
守田英正（サンタ・クララ）
川辺駿（サンフレッチェ広島）
鎌田大地（フランクフルト）
坂元達裕（セレッソ大阪）
FW
大迫勇也（ブレーメン）
浅野拓磨（無所属）