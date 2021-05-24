（写真：オンライン会見で選考理由などを語ったジョセフHC）
日本ラグビーフットボール協会は24日、「リポビタンＤチャレンジカップ2021」（６月12日・サンウルブズ戦）および「リポビタンＤツアー2021」（６月26日・ブリティッシュ＆ライオンズ戦、７月３日・アイルランド代表戦）の15人制日本代表（ジャパン）メンバー36名を発表した。2019年のＷ杯日本大会のメンバーではFLリーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス）、PR稲垣啓太（パナソニック ワイルドナイツ）、SO田村優（キヤノンイーグルス）ら19名を選出。代表ゼロキャップの選手は13名で、最年少は22歳のWTBシオサイア･フィフィタ（近鉄ライナーズ）だった。
【代表メンバー36名】
＜FW21名＞
稲垣啓太（パナソニックワイルド ナイツ）
ヴァル・アサエリ愛（パナソニック ワイルドナイツ）
垣永真之介（サントリーサンゴリアス）
具智元（HONDA HEAT）
クレイグ・ミラー（パナソニック ワイルドナイツ）
森川由起乙（サントリーサンゴリアス）
坂手淳史（パナソニック ワイルドナイツ）
中村駿太（サントリーサンゴリアス）
堀越康介（サントリーサンゴリアス）
マーク・アボット（宗像サニックスブルース）
ヴィンピー・ファンデルヴァルト（NTTドコモレッドハリケーンズ）
ヘル・ウヴェ（ヤマハ発動機ジュビロ）
ジェームス・ムーア（宗像サニックスブルース）
小澤直輝（サントリーサンゴリアス）
ベン・ガンター（パナソニック ワイルドナイツ）
ジャック・コーネルセン（パナソニック ワイルドナイツ）
ピーター・ラブスカフニ（クボタスピアーズ）
リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス）
テビタ・タタフ（サントリーサンゴリアス）
アマナキ・レレイ・マフィ（キヤノンイーグルス）
姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）
＜BK15名＞
荒井康植（キヤノンイーグルス）
齋藤直人（サントリーサンゴリアス）
茂野海人（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）
田村優（キヤノンイーグルス）
松田力也（パナソニック ワイルドナイツ）
江見翔太（サントリーサンゴリアス）
シオサイア・フィフィタ（近鉄ライナーズ）
セミシ・マシレワ（近鉄ライナーズ）
レメキ・ロマノ・ラヴァ（宗像サニックスブルース）
ゲラード・ファンデンヒーファー（クボタスピアーズ）
松島幸太朗（ASMクレルモン・オーヴェルニュ）
シェーン・ゲイツ（NTTコミュニケーションズシャイニングアークス）
中村亮土（サントリーサンゴリアス）
ラファエレ・ティモシー（神戸製鋼コベルコスティーラーズ）
山中亮平（神戸製鋼コベルコスティーラーズ）