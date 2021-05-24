（写真：オンライン会見で選考理由などを語ったジョセフHC）

　日本ラグビーフットボール協会は24日、「リポビタンＤチャレンジカップ2021」（６月12日・サンウルブズ戦）および「リポビタンＤツアー2021」（６月26日・ブリティッシュ＆ライオンズ戦、７月３日・アイルランド代表戦）の15人制日本代表（ジャパン）メンバー36名を発表した。2019年のＷ杯日本大会のメンバーではFLリーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス）、PR稲垣啓太（パナソニック ワイルドナイツ）、SO田村優（キヤノンイーグルス）ら19名を選出。代表ゼロキャップの選手は13名で、最年少は22歳のWTBシオサイア･フィフィタ（近鉄ライナーズ）だった。

 

【代表メンバー36名】

＜FW21名＞

稲垣啓太（パナソニックワイルド ナイツ）

ヴァル・アサエリ愛（パナソニック ワイルドナイツ）

垣永真之介（サントリーサンゴリアス）

具智元（HONDA HEAT）

クレイグ・ミラー（パナソニック ワイルドナイツ）

森川由起乙（サントリーサンゴリアス）

坂手淳史（パナソニック ワイルドナイツ）

中村駿太（サントリーサンゴリアス）

堀越康介（サントリーサンゴリアス）

マーク・アボット（宗像サニックスブルース）

ヴィンピー・ファンデルヴァルト（NTTドコモレッドハリケーンズ）

ヘル・ウヴェ（ヤマハ発動機ジュビロ）

ジェームス・ムーア（宗像サニックスブルース）

小澤直輝（サントリーサンゴリアス）

ベン・ガンター（パナソニック ワイルドナイツ）

ジャック・コーネルセン（パナソニック ワイルドナイツ）

ピーター・ラブスカフニ（クボタスピアーズ）

リーチ・マイケル（東芝ブレイブルーパス）

テビタ・タタフ（サントリーサンゴリアス）

アマナキ・レレイ・マフィ（キヤノンイーグルス）

姫野和樹（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）

 

＜BK15名＞

荒井康植（キヤノンイーグルス）

齋藤直人（サントリーサンゴリアス）

茂野海人（トヨタ自動車ヴェルブリッツ）

田村優（キヤノンイーグルス）

松田力也（パナソニック ワイルドナイツ）

江見翔太（サントリーサンゴリアス）

シオサイア・フィフィタ（近鉄ライナーズ）

セミシ・マシレワ（近鉄ライナーズ）

レメキ・ロマノ・ラヴァ（宗像サニックスブルース）

ゲラード・ファンデンヒーファー（クボタスピアーズ）

松島幸太朗（ASMクレルモン・オーヴェルニュ）

シェーン・ゲイツ（NTTコミュニケーションズシャイニングアークス）

中村亮土（サントリーサンゴリアス）

ラファエレ・ティモシー（神戸製鋼コベルコスティーラーズ）

山中亮平（神戸製鋼コベルコスティーラーズ）