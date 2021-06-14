６月13日（日）
◇前期

 

　クインティン、６回５奪三振（信濃５勝１敗　中野市営　352人）
新潟アルビレックスBC　１　＝　０００｜０１０｜０００
信濃グランセローズ　８　＝　００２｜０４１｜１０×
勝利投手　クインティン（２勝１敗１Ｓ）
敗戦投手　古田（２勝２敗）
本塁打　（新）熊谷３号ソロ

 

　群馬、11安打で快勝（群馬３勝１敗　高崎城南　206人）
福島レッドホープス　２　＝　１００｜０００｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス　10　＝　０３１｜０４０｜０２×
勝利投手　吉岡（２勝）
敗戦投手　宮崎（３勝１敗）
本塁打　（群）速水７号２ラン、有間２号２ラン

 

　茨城２番・上田、猛打賞（茨城３勝３敗３分　神栖　571人）
栃木ゴールデンブレーブス　３　＝　０００｜１００｜２００
茨城アストロプラネッツ　７　＝　００３｜１０１｜０２×
勝利投手　市毛（２勝）
敗戦投手　内林（１勝２敗）
セーブ　バルガス（２勝２敗１Ｓ）

 

　石川、５投手継投で逃げ切り（富山４勝３敗２分　富山市民　371人）
石川ミリオンスターズ　６　＝　００２｜１００｜１２０
富山GRNサンダーバーズ　３　＝　０１０｜００１｜１００
勝利投手　高橋（３勝１敗）
敗戦投手　タバーレス（３勝２敗）
セーブ　石川（１勝１敗５Ｓ）

 

　滋賀、５回に打者13人の猛攻（滋賀９勝１敗１分　三国　131人）
オセアン滋賀ブラックス　11　＝　０１０｜１８０｜００１
福井ワイルドラプターズ　２　＝　０００｜０２０｜０００
勝利投手　菅原（４勝４敗）
敗戦投手　仲里（１勝５敗）
本塁打　（滋）松田１号３ラン、青木３号ソロ、植田３号ソロ
　　　　（福）寺田１号２ラン

 

◇前節の結果
６月12日（土）
石川ミリオンスターズ　５－４　福井ワイルドラプターズ（金沢市民）
富山GRNサンダーバーズ　３－８　オセアン滋賀ブラックス（アルペン）
群馬ダイヤモンドペガサス　４－５　埼玉武蔵ヒートベアーズ（高崎城南）

 

６月11日（金）
富山GRNサンダーバーズ　９－３　オセアン滋賀ブラックス（高岡）
埼玉武蔵ヒートベアーズ　３－３　茨城アストロプラネッツ（上尾）
石川ミリオンスターズ　６－６　福井ワイルドラプターズ（金沢市民）

 

６月９日（水）
福井ワイルドラプターズ　６－４　オセアン滋賀ブラックス（フェニックス）
栃木ゴールデンブレーブス　４－４　茨城アストロプラネッツ（小山）

 