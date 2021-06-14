６月13日（日）
◇前期
クインティン、６回５奪三振（信濃５勝１敗 中野市営 352人）
新潟アルビレックスBC １ ＝ ０００｜０１０｜０００
信濃グランセローズ ８ ＝ ００２｜０４１｜１０×
勝利投手 クインティン（２勝１敗１Ｓ）
敗戦投手 古田（２勝２敗）
本塁打 （新）熊谷３号ソロ
群馬、11安打で快勝（群馬３勝１敗 高崎城南 206人）
福島レッドホープス ２ ＝ １００｜０００｜０１０
群馬ダイヤモンドペガサス 10 ＝ ０３１｜０４０｜０２×
勝利投手 吉岡（２勝）
敗戦投手 宮崎（３勝１敗）
本塁打 （群）速水７号２ラン、有間２号２ラン
茨城２番・上田、猛打賞（茨城３勝３敗３分 神栖 571人）
栃木ゴールデンブレーブス ３ ＝ ０００｜１００｜２００
茨城アストロプラネッツ ７ ＝ ００３｜１０１｜０２×
勝利投手 市毛（２勝）
敗戦投手 内林（１勝２敗）
セーブ バルガス（２勝２敗１Ｓ）
石川、５投手継投で逃げ切り（富山４勝３敗２分 富山市民 371人）
石川ミリオンスターズ ６ ＝ ００２｜１００｜１２０
富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ０１０｜００１｜１００
勝利投手 高橋（３勝１敗）
敗戦投手 タバーレス（３勝２敗）
セーブ 石川（１勝１敗５Ｓ）
滋賀、５回に打者13人の猛攻（滋賀９勝１敗１分 三国 131人）
オセアン滋賀ブラックス 11 ＝ ０１０｜１８０｜００１
福井ワイルドラプターズ ２ ＝ ０００｜０２０｜０００
勝利投手 菅原（４勝４敗）
敗戦投手 仲里（１勝５敗）
本塁打 （滋）松田１号３ラン、青木３号ソロ、植田３号ソロ
（福）寺田１号２ラン
◇前節の結果
６月12日（土）
石川ミリオンスターズ ５－４ 福井ワイルドラプターズ（金沢市民）
富山GRNサンダーバーズ ３－８ オセアン滋賀ブラックス（アルペン）
群馬ダイヤモンドペガサス ４－５ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（高崎城南）
６月11日（金）
富山GRNサンダーバーズ ９－３ オセアン滋賀ブラックス（高岡）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ３－３ 茨城アストロプラネッツ（上尾）
石川ミリオンスターズ ６－６ 福井ワイルドラプターズ（金沢市民）
６月９日（水）
福井ワイルドラプターズ ６－４ オセアン滋賀ブラックス（フェニックス）
栃木ゴールデンブレーブス ４－４ 茨城アストロプラネッツ（小山）