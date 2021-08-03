８月２日（月）

高橋、116球完投勝利（石川７勝４敗５分 フェニックス 76人）

石川ミリオンスターズ ５ ＝ ０１０｜０００｜２２０

福井ワイルドラプターズ ３ ＝ ０００｜２００｜００１

勝利投手 高橋（４勝１敗）

敗戦投手 寺内（１勝４敗）

本塁打 （石）小見山４号ソロ

（福）藤潟２号２ラン・３号ソロ

新潟、５投手継投で逃げ切り（新潟３勝 熊谷 102人）

新潟アルビレックスBC ４ ＝ ０００｜０２１｜０１

埼玉武蔵ヒートベアーズ ３ ＝ ０１０｜１０１｜０１（規定により８回）

勝利投手 中園（１勝４敗）

敗戦投手 中嶋（２勝４敗）

セーブ 野里（３Ｓ）

本塁打 （新）奥田２号ソロ

◇前節の結果

８月１日（日）

信濃グランセローズ 13－７ 群馬ダイヤモンドペガサス（オリスタ）

茨城アストロプラネッツ ４－５ 栃木ゴールデンブレーブス（笠間）

福島レッドホープス ８－４ 新潟アルビレックスBC（ほばら）

オセアン滋賀ブラックス ８－２ 富山GRNサンダーバーズ（彦根）

福井ワイルドラプターズ ５－５ 石川ミリオンスターズ（フェニックス）

７月31日（土）

群馬ダイヤモンドペガサス ３－12 信濃グランセローズ（高崎城南）

オセアン滋賀ブラックス ５－11 福井ワイルドラプターズ（彦根）

石川ミリオンスターズ ３－１ 富山GRNサンダーバーズ（金沢市民）

福島レッドホープス ３－６ 新潟アルビレックスBC（西会津）

茨城アストロプラネッツ ５－７ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（笠間）

７月30日（金）

群馬ダイヤモンドペガサス １－１ 信濃グランセローズ（桐生）

富山GRNサンダーバーズ ４－８ オセアン滋賀ブラックス（高岡）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ２－２ 栃木ゴールデンブレーブス（上尾）