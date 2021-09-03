９月２日（木）

速水、２度の同点打も…（滋賀９勝８敗２分 高岡西部 214人）

オセアン滋賀ブラックス ３ ＝ ２００｜０００｜１００

富山GRNサンダーバーズ ３ ＝ ０００｜００２｜０１０

本塁打 （富）速水２号ソロ

５投手継投で逃げ切り（群馬12勝３敗 伊勢崎 107人）

福島レッドホープス ０ ＝ ０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス １ ＝ １００｜０００｜００×

勝利投手 吉岡（６勝１敗）

敗戦投手 齊藤（４勝４敗）

セーブ 田代（１勝８Ｓ）

◇前節の結果

９月１日（水）

信濃グランセローズ ９－３ 福島レッドホープス（長野県営）

栃木ゴールデンブレーブス 11－８ 神奈川フューチャードリームス（小山）

福井ワイルドラプターズ ４－１ 石川ミリオンスターズ（三国）

８月31日（火）

神奈川フューチャードリームス 11－４ 栃木ゴールデンブレーブス（中井）

石川ミリオンスターズ ０－１ 富山GRNサンダーバーズ（金沢市民）

福島レッドホープス ７－19 群馬ダイヤモンドペガサス（牡丹台）

新潟アルビレックスBC ３－４ 信濃グランセローズ（悠久山）

８月30日（月）

石川ミリオンスターズ ６－６ 福井ワイルドラプターズ（金沢市民）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ３－３ 茨城アストロプラネッツ（熊谷）

埼玉武蔵ヒートベアーズ ２－１ 茨城アストロプラネッツ（熊谷）

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