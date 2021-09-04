東京パラリンピックは４日、大会12日目が行われ、車いすテニスで国枝慎吾（ユニクロ）が２大会ぶり、自身３つ目の金メダルを獲得した。また、バドミントン女子シングルスで里見紗李奈（NTT都市開発）が（車いすWH1）で金メダルを獲得した。
日本選手の獲得メダル競技と結果は以下の通り。
◆車いすテニス
１位 国枝慎吾（ユニクロ）
２位 トム・エフベリンク（オランダ）
３位 ゴードン・リード（英国）
女子ダブルス
１位 オランダ
２位 英国
３位 日本（上地結衣／大谷桃子）
◆バドミントン
女子シングルス（運動機能障害車いすWH１）
１位 里見紗李奈（NTT都市開発）
２位 スジラット・プッカム（タイ）
３位 尹夢璐（中国）
女子シングルス（運動機能障害上肢障害SU5）
１位 楊秋霞（中国）
２位 鈴木亜弥子（七十七銀行）
３位 杉野明子（ヤフー）
女子ダブルス（運動機能障害下肢障害SL、上肢障害SU）
１位 レアニラトリ・オルティラ／ハリマトゥス・サディヤ（インドネシア）
２位 馬会会／程和芳（中国）
３位 伊藤則子／鈴木亜弥子（日本）
女子シングルス（運動機能障害車いすWH2）
１位 劉禹彤（中国）
２位 徐婷婷（中国）
３位 山崎悠麻（NTT都市開発）
◆ボッチャ
ボッチャ男女共通ペア（運動機能障害脳性まひBC3）
１位 韓国
２位 日本（河本圭亮／高橋和樹／田中恵子）
３位 ギリシャ
男女共通チーム（運動機能障害脳性まひ）
１位 （タイ）
２位（中国）
３位 日本（杉村英孝／中村拓海／広瀬隆喜／藤井友里子）