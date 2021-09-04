　東京パラリンピックは４日、大会12日目が行われ、車いすテニスで国枝慎吾（ユニクロ）が２大会ぶり、自身３つ目の金メダルを獲得した。また、バドミントン女子シングルスで里見紗李奈（NTT都市開発）が（車いすWH1）で金メダルを獲得した。

 

　日本選手の獲得メダル競技と結果は以下の通り。

 

◆車いすテニス

１位　国枝慎吾（ユニクロ）

２位　トム・エフベリンク（オランダ）

３位　ゴードン・リード（英国）

 

女子ダブルス

１位　オランダ

２位　英国

３位　日本（上地結衣／大谷桃子）

 

◆バドミントン

女子シングルス（運動機能障害車いすWH１）

１位　里見紗李奈（NTT都市開発）

２位　スジラット・プッカム（タイ）

３位　尹夢璐（中国）

 

女子シングルス（運動機能障害上肢障害SU5）

１位　楊秋霞（中国）

２位　鈴木亜弥子（七十七銀行）

３位　杉野明子（ヤフー）

 

女子ダブルス（運動機能障害下肢障害SL、上肢障害SU）

１位　レアニラトリ・オルティラ／ハリマトゥス・サディヤ（インドネシア）

２位　馬会会／程和芳（中国）

３位　伊藤則子／鈴木亜弥子（日本）

 

女子シングルス（運動機能障害車いすWH2）

１位　劉禹彤（中国）

２位　徐婷婷（中国）

３位　山崎悠麻（NTT都市開発）

 

◆ボッチャ

ボッチャ男女共通ペア（運動機能障害脳性まひBC3）

１位　韓国

２位　日本（河本圭亮／高橋和樹／田中恵子）

３位　ギリシャ

 

男女共通チーム（運動機能障害脳性まひ）

１位　（タイ）

２位（中国）

３位　日本（杉村英孝／中村拓海／広瀬隆喜／藤井友里子）