東京パラリンピックは５日、大会13日目が行われ、女子マラソン（視覚障害T11、12）で道下美里（三井住友海上）が金メダル、バドミントン男子シングルス（車いすWH2）で梶原大暉（日本体育大）が金メダルに輝いた。男子マラソン（視覚障害T11、12）では堀越信司（NTT西日本）が銅メダル、同（上肢障害T46）で永田務（新潟県身体障害者団体連合会）が銅メダルを獲得した。

日本選手の獲得メダル競技と結果は以下の通り。

◇陸上

男子マラソン（視覚障害T11、12）

１位 アミン・シェントゥフ（モロッコ） 2゜21'43"

２位 ジャリド・クリフォード（オーストラリア） 2゜26'09"

３位 堀越信司（NTT西日本） 2゜23'01"

男子マラソン（上肢障害T46）

１位 李 朝燕（中国） 2゜25'50"

２位 アレックスドウグラス・ピレスダシウバ（ブラジル）2゜27'00"

３位 永田 務（新潟県身体障害者団体連合会） 2゜29'33"

女子マラソン（視覚障害T11、12）

１位 道下 美里（三井住友海上） 3゜00'50"

２位 エレーナ・パウトワ（RPC） 3゜04'16"

３位 ロザンヌ・クッツェー（南アフリカ） 3゜11'13"

◇バドミントン

男子シングルス（車いすWH2）

１位 梶原大暉（日本体育大）

２位 金 正俊（韓国）

３位 陳 浩源（香港）