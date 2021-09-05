 

　東京パラリンピックは５日、大会13日目が行われ、女子マラソン（視覚障害T11、12）で道下美里（三井住友海上）が金メダル、バドミントン男子シングルス（車いすWH2）で梶原大暉（日本体育大）が金メダルに輝いた。男子マラソン（視覚障害T11、12）では堀越信司（NTT西日本）が銅メダル、同（上肢障害T46）で永田務（新潟県身体障害者団体連合会）が銅メダルを獲得した。

 

　日本選手の獲得メダル競技と結果は以下の通り。

 

◇陸上
男子マラソン（視覚障害T11、12）
１位　アミン・シェントゥフ（モロッコ）　2゜21'43"
２位　ジャリド・クリフォード（オーストラリア）　2゜26'09"
３位　堀越信司（NTT西日本）　2゜23'01"

 

男子マラソン（上肢障害T46）
１位　李　朝燕（中国）　2゜25'50"
２位　アレックスドウグラス・ピレスダシウバ（ブラジル）2゜27'00"
３位　永田　務（新潟県身体障害者団体連合会）　2゜29'33"

 

女子マラソン（視覚障害T11、12）
１位　道下　美里（三井住友海上）　3゜00'50"
２位　エレーナ・パウトワ（RPC）　3゜04'16"
３位　ロザンヌ・クッツェー（南アフリカ）　3゜11'13"

 

◇バドミントン
男子シングルス（車いすWH2）
１位　梶原大暉（日本体育大）
２位　金　正俊（韓国）
３位　陳　浩源（香港）

 