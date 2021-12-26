（写真：姉・亜矢可＜下＞は３度目、妹・秦留可は２度目の五輪代表入り）

　26日、日本アイスホッケー連盟は都内ホテルで会見を開き、来年２月の北京オリンピック女子日本代表（スマイルジャパン）内定選手23名を発表した。亜矢可と秦留可の床姉妹、葵と紅音の志賀姉妹、光と栞の山下姉妹と３組の姉妹が選ばれた。キャプテンは３大会連続オリンピック出場となるFW大澤ちほ（ダイナックス）。飯塚祐司監督は「予選リーグ１位通過」を目標に掲げた。本大会でスマイルジャパンはグループＢに入り、スウェーデン、デンマーク、中国、チェコと対戦する。

 

【日本代表内定選手23名】

 

GK藤本那菜（デンソー北海道）

　増原海夕（道路建設ペリグリン）

　小西あかね（SEIBUプリンセスラビッツ）

DF小池詩織（道路建設ペリグリン）

　志賀葵（TOYOTAシグナス）

　床亜矢可（SEIBUプリンセスラビッツ）

　鈴木世奈（SEIBUプリンセスラビッツ）

　川島有紀子（道路建設ペリグリン）

　細山田茜（道路建設ペリグリン）

　山下栞（SEIBUプリンセスラビッツ）

FW米山知奈（道路建設ペリグリン）

　三浦芽依（TOYOTAシグナス）

　大澤ちほ（ダイナックス）

　藤本もえこ（TOYOTAシグナス）

　床秦留可（SEIBUプリンセスラビッツ）

　浮田留衣（Daishin）

　志賀紅音（Daishin）

　高涼風（道路建設ペリグリン）

　大滝友香（道路建設ペリグリン）

　久保英恵（SEIBUプリンセスラビッツ）

　獅子内美帆（トヨタシグナス）

　山下光（SEIBUプリンセスラビッツ）

　小山玲弥（SEIBUプリンセスラビッツ）