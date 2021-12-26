（写真：姉・亜矢可＜下＞は３度目、妹・秦留可は２度目の五輪代表入り）
26日、日本アイスホッケー連盟は都内ホテルで会見を開き、来年２月の北京オリンピック女子日本代表（スマイルジャパン）内定選手23名を発表した。亜矢可と秦留可の床姉妹、葵と紅音の志賀姉妹、光と栞の山下姉妹と３組の姉妹が選ばれた。キャプテンは３大会連続オリンピック出場となるFW大澤ちほ（ダイナックス）。飯塚祐司監督は「予選リーグ１位通過」を目標に掲げた。本大会でスマイルジャパンはグループＢに入り、スウェーデン、デンマーク、中国、チェコと対戦する。
【日本代表内定選手23名】
GK藤本那菜（デンソー北海道）
増原海夕（道路建設ペリグリン）
小西あかね（SEIBUプリンセスラビッツ）
DF小池詩織（道路建設ペリグリン）
志賀葵（TOYOTAシグナス）
床亜矢可（SEIBUプリンセスラビッツ）
鈴木世奈（SEIBUプリンセスラビッツ）
川島有紀子（道路建設ペリグリン）
細山田茜（道路建設ペリグリン）
山下栞（SEIBUプリンセスラビッツ）
FW米山知奈（道路建設ペリグリン）
三浦芽依（TOYOTAシグナス）
大澤ちほ（ダイナックス）
藤本もえこ（TOYOTAシグナス）
床秦留可（SEIBUプリンセスラビッツ）
浮田留衣（Daishin）
志賀紅音（Daishin）
高涼風（道路建設ペリグリン）
大滝友香（道路建設ペリグリン）
久保英恵（SEIBUプリンセスラビッツ）
獅子内美帆（トヨタシグナス）
山下光（SEIBUプリンセスラビッツ）
小山玲弥（SEIBUプリンセスラビッツ）