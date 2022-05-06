５月３日（火・祝）

　茨城、一発攻勢もリード守れず（栃木３敗１分　鹿沼　702人）

茨城アストロプラネッツ

９＝２２０｜５００｜０００

９＝０２２｜４００｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

本塁打　（茨）野中ソロ、佐久田ソロ、土田２ラン、ロイ鈴木２ラン

 

　埼玉・小野寺賢人、好投実らず（神奈川２敗２分　横須賀　289人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝０００｜２００｜０００

２＝０００｜０１０｜０１０

神奈川フューチャードリームス

 

　宇佐美真太＆小西慶治が３安打（信濃２勝１敗　西会津　81人）

信濃グランセローズ

11＝０６１｜０００｜０１３

４＝４００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　山本（１勝）

敗戦投手　国分（１敗）

本塁打　（信）小西ソロ

 

　６番・有間裕亮、同点２ラン！（群馬１敗２分　城南　367人）

新潟アルビレックスＢＣ

３＝００１｜０００｜０２０｜０

３＝０００｜００１｜０２０｜０

群馬ダイヤモンドペガサス

（延長10回）

本塁打　（群）有馬２ラン

 

５月４日（水・祝）

　５回、１イニング11得点の猛攻（茨城１勝１敗　古河　680人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜０００｜０００

12＝０００｜０11０｜０１☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　福田（２勝）

敗戦投手　佐藤（２勝１敗）

 

　６番・海老根拓弥、４安打大暴れ（神奈川１勝１敗　栃木市営　1610人）

神奈川フューチャードリームス

９＝００１｜４０２｜２００

８＝１３２｜０１０｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　大高（１勝）

セーブ　　田代（１敗１Ｓ）

敗戦投手　栗原（１敗）

本塁打　（神）中林２ラン

 

　鈴木駿輔、７回１失点で３勝目（信濃３勝１敗　白河　205人）

信濃グランセローズ

９＝０２０｜０３０｜０３１

１＝０００｜００１｜０００

福島レッドホープス

勝利投手　鈴木（３勝）

敗戦投手　山本（１敗）

 

　群馬、初回２本塁打から大勝！（群馬１勝１敗２分　城南　359人）

新潟アルビレックスＢＣ

２＝０００｜１０１｜０

13＝５００｜０３５｜☓

群馬ダイヤモンドペガサス

（７回コールド）

勝利投手　翠尾（１勝１敗）

敗戦投手　田村（１勝２敗）

本塁打　（群）中道３ラン、新山２ラン

 

５月５日（木・祝）

　１番・上田政宗、５出塁３盗塁（茨城４勝１敗　高萩　440人）

神奈川フューチャードリームス

４＝０００｜００３｜００１

８＝０１０｜２２０｜２１☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　市毛（１勝）

敗戦投手　コルデロ（１敗）

 

　大貫礼央、代打で決勝タイムリー（栃木２勝２敗１分　栃木市営　1038人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

４＝０４０｜０００｜０００

６＝０００｜３２１｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　内林（２勝）

セーブ　　高野（２Ｓ）

敗戦投手　日髙（２敗）

 

　１番・伊藤＆５番・佐藤が３安打（福島３勝１敗　悠久山　656人）

福島レッドホープス

９＝１０４｜０００｜２００｜２

８＝０２０｜０１０｜００４｜１

新潟アルビレックスＢＣ

（延長10回）

本塁打　（福）伊藤ソロ

　　　　（新）熊谷２ラン

 

　５番・澤端侑、２号含む２安打（信濃１勝１敗　中野　429人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝０００｜１００｜１１１

５＝１１０｜１１０｜０１☓

信濃グランセローズ

勝利投手　渡邉（２勝）

セーブ　　塩田（２Ｓ）

敗戦投手　井口（１勝１敗）

本塁打　（群）新山ソロ

　　　　（信）澤端ソロ、永澤ソロ