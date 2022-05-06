５月３日（火・祝）

茨城、一発攻勢もリード守れず（栃木３敗１分 鹿沼 702人）

茨城アストロプラネッツ

９＝２２０｜５００｜０００

９＝０２２｜４００｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

本塁打 （茨）野中ソロ、佐久田ソロ、土田２ラン、ロイ鈴木２ラン

埼玉・小野寺賢人、好投実らず（神奈川２敗２分 横須賀 289人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

２＝０００｜２００｜０００

２＝０００｜０１０｜０１０

神奈川フューチャードリームス

宇佐美真太＆小西慶治が３安打（信濃２勝１敗 西会津 81人）

信濃グランセローズ

11＝０６１｜０００｜０１３

４＝４００｜０００｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 山本（１勝）

敗戦投手 国分（１敗）

本塁打 （信）小西ソロ

６番・有間裕亮、同点２ラン！（群馬１敗２分 城南 367人）

新潟アルビレックスＢＣ

３＝００１｜０００｜０２０｜０

３＝０００｜００１｜０２０｜０

群馬ダイヤモンドペガサス

（延長10回）

本塁打 （群）有馬２ラン

５月４日（水・祝）

５回、１イニング11得点の猛攻（茨城１勝１敗 古河 680人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

１＝０００｜０００｜０００

12＝０００｜０11０｜０１☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 福田（２勝）

敗戦投手 佐藤（２勝１敗）

６番・海老根拓弥、４安打大暴れ（神奈川１勝１敗 栃木市営 1610人）

神奈川フューチャードリームス

９＝００１｜４０２｜２００

８＝１３２｜０１０｜１００

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 大高（１勝）

セーブ 田代（１敗１Ｓ）

敗戦投手 栗原（１敗）

本塁打 （神）中林２ラン

鈴木駿輔、７回１失点で３勝目（信濃３勝１敗 白河 205人）

信濃グランセローズ

９＝０２０｜０３０｜０３１

１＝０００｜００１｜０００

福島レッドホープス

勝利投手 鈴木（３勝）

敗戦投手 山本（１敗）

群馬、初回２本塁打から大勝！（群馬１勝１敗２分 城南 359人）

新潟アルビレックスＢＣ

２＝０００｜１０１｜０

13＝５００｜０３５｜☓

群馬ダイヤモンドペガサス

（７回コールド）

勝利投手 翠尾（１勝１敗）

敗戦投手 田村（１勝２敗）

本塁打 （群）中道３ラン、新山２ラン

５月５日（木・祝）

１番・上田政宗、５出塁３盗塁（茨城４勝１敗 高萩 440人）

神奈川フューチャードリームス

４＝０００｜００３｜００１

８＝０１０｜２２０｜２１☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 市毛（１勝）

敗戦投手 コルデロ（１敗）

大貫礼央、代打で決勝タイムリー（栃木２勝２敗１分 栃木市営 1038人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

４＝０４０｜０００｜０００

６＝０００｜３２１｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 内林（２勝）

セーブ 高野（２Ｓ）

敗戦投手 日髙（２敗）

１番・伊藤＆５番・佐藤が３安打（福島３勝１敗 悠久山 656人）

福島レッドホープス

９＝１０４｜０００｜２００｜２

８＝０２０｜０１０｜００４｜１

新潟アルビレックスＢＣ

（延長10回）

本塁打 （福）伊藤ソロ

（新）熊谷２ラン

５番・澤端侑、２号含む２安打（信濃１勝１敗 中野 429人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝０００｜１００｜１１１

５＝１１０｜１１０｜０１☓

信濃グランセローズ

勝利投手 渡邉（２勝）

セーブ 塩田（２Ｓ）

敗戦投手 井口（１勝１敗）

本塁打 （群）新山ソロ

（信）澤端ソロ、永澤ソロ