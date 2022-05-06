５月３日（火・祝）
茨城、一発攻勢もリード守れず（栃木３敗１分 鹿沼 702人）
茨城アストロプラネッツ
９＝２２０｜５００｜０００
９＝０２２｜４００｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス
本塁打 （茨）野中ソロ、佐久田ソロ、土田２ラン、ロイ鈴木２ラン
埼玉・小野寺賢人、好投実らず（神奈川２敗２分 横須賀 289人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
２＝０００｜２００｜０００
２＝０００｜０１０｜０１０
神奈川フューチャードリームス
宇佐美真太＆小西慶治が３安打（信濃２勝１敗 西会津 81人）
信濃グランセローズ
11＝０６１｜０００｜０１３
４＝４００｜０００｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 山本（１勝）
敗戦投手 国分（１敗）
本塁打 （信）小西ソロ
６番・有間裕亮、同点２ラン！（群馬１敗２分 城南 367人）
新潟アルビレックスＢＣ
３＝００１｜０００｜０２０｜０
３＝０００｜００１｜０２０｜０
群馬ダイヤモンドペガサス
（延長10回）
本塁打 （群）有馬２ラン
５月４日（水・祝）
５回、１イニング11得点の猛攻（茨城１勝１敗 古河 680人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
１＝０００｜０００｜０００
12＝０００｜０11０｜０１☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 福田（２勝）
敗戦投手 佐藤（２勝１敗）
６番・海老根拓弥、４安打大暴れ（神奈川１勝１敗 栃木市営 1610人）
神奈川フューチャードリームス
９＝００１｜４０２｜２００
８＝１３２｜０１０｜１００
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 大高（１勝）
セーブ 田代（１敗１Ｓ）
敗戦投手 栗原（１敗）
本塁打 （神）中林２ラン
鈴木駿輔、７回１失点で３勝目（信濃３勝１敗 白河 205人）
信濃グランセローズ
９＝０２０｜０３０｜０３１
１＝０００｜００１｜０００
福島レッドホープス
勝利投手 鈴木（３勝）
敗戦投手 山本（１敗）
群馬、初回２本塁打から大勝！（群馬１勝１敗２分 城南 359人）
新潟アルビレックスＢＣ
２＝０００｜１０１｜０
13＝５００｜０３５｜☓
群馬ダイヤモンドペガサス
（７回コールド）
勝利投手 翠尾（１勝１敗）
敗戦投手 田村（１勝２敗）
本塁打 （群）中道３ラン、新山２ラン
５月５日（木・祝）
１番・上田政宗、５出塁３盗塁（茨城４勝１敗 高萩 440人）
神奈川フューチャードリームス
４＝０００｜００３｜００１
８＝０１０｜２２０｜２１☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 市毛（１勝）
敗戦投手 コルデロ（１敗）
大貫礼央、代打で決勝タイムリー（栃木２勝２敗１分 栃木市営 1038人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
４＝０４０｜０００｜０００
６＝０００｜３２１｜００☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 内林（２勝）
セーブ 高野（２Ｓ）
敗戦投手 日髙（２敗）
１番・伊藤＆５番・佐藤が３安打（福島３勝１敗 悠久山 656人）
福島レッドホープス
９＝１０４｜０００｜２００｜２
８＝０２０｜０１０｜００４｜１
新潟アルビレックスＢＣ
（延長10回）
本塁打 （福）伊藤ソロ
（新）熊谷２ラン
５番・澤端侑、２号含む２安打（信濃１勝１敗 中野 429人）
群馬ダイヤモンドペガサス
４＝０００｜１００｜１１１
５＝１１０｜１１０｜０１☓
信濃グランセローズ
勝利投手 渡邉（２勝）
セーブ 塩田（２Ｓ）
敗戦投手 井口（１勝１敗）
本塁打 （群）新山ソロ
（信）澤端ソロ、永澤ソロ