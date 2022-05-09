◇前期

５月７日（土）

　野里慶士郎、６回４K零封で３勝目（高知４勝３敗　高知　236人）

徳島インディゴソックス

１＝０００｜０００｜０１０

２＝２００｜０００｜００☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　野里（３勝２敗）

セーブ　　秋田（１勝１敗６Ｓ）

敗戦投手　吉村（１敗）

 

　馬渕歩空、８回２失点の力投実らず（愛媛１敗　タマスタ筑後　370人）

愛媛マンダリンパイレーツ

０＝０００｜０００｜０００

２＝０００｜０００｜０２☓

福岡ソフトバンクホークス

勝利投手　木村

敗戦投手　馬渕（２勝１敗）

 

５月８日（日）

　秋田有輝、２試合連続の７セーブ目（高知３勝１敗２分　高知　160人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜１００｜０００

４＝０００｜０００｜３０☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　谷村（１勝１敗）

セーブ　　秋田（１勝１敗７Ｓ）

敗戦投手　橋爪（２勝２敗）

 

　玉置隼翔、８回を８奪三振で零封！（愛媛１敗１分　タマスタ筑後　383人）

愛媛マンダリンパイレーツ

０＝０００｜０００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

福岡ソフトバンクホークス

（規定により９回引き分け）

 

◇前節の結果

５月６日（金）

香川オリーブガイナーズ　１―７　高知ファイティングドッグス（BP丸亀）

香川オリーブガイナーズ　１―０　高知ファイティングドッグス（BP丸亀）