◇前期
５月７日（土）
野里慶士郎、６回４K零封で３勝目（高知４勝３敗 高知 236人）
徳島インディゴソックス
１＝０００｜０００｜０１０
２＝２００｜０００｜００☓
高知ファイティングドッグス
勝利投手 野里（３勝２敗）
セーブ 秋田（１勝１敗６Ｓ）
敗戦投手 吉村（１敗）
馬渕歩空、８回２失点の力投実らず（愛媛１敗 タマスタ筑後 370人）
愛媛マンダリンパイレーツ
０＝０００｜０００｜０００
２＝０００｜０００｜０２☓
福岡ソフトバンクホークス
勝利投手 木村
敗戦投手 馬渕（２勝１敗）
５月８日（日）
秋田有輝、２試合連続の７セーブ目（高知３勝１敗２分 高知 160人）
香川オリーブガイナーズ
１＝０００｜１００｜０００
４＝０００｜０００｜３０☓
高知ファイティングドッグス
勝利投手 谷村（１勝１敗）
セーブ 秋田（１勝１敗７Ｓ）
敗戦投手 橋爪（２勝２敗）
玉置隼翔、８回を８奪三振で零封！（愛媛１敗１分 タマスタ筑後 383人）
愛媛マンダリンパイレーツ
０＝０００｜０００｜０００
０＝０００｜０００｜０００
福岡ソフトバンクホークス
（規定により９回引き分け）
◇前節の結果
５月６日（金）
香川オリーブガイナーズ １―７ 高知ファイティングドッグス（BP丸亀）
香川オリーブガイナーズ １―０ 高知ファイティングドッグス（BP丸亀）