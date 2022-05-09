打線好調の福井、連勝で２位浮上 ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年5月9日 打線好調の福井、連勝で２位浮上 ～日本海オセアンリーグ～2022-05-09T11:29:33+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ５月７日（土）石川県立福井ネクサスエレファンツ10＝４２４｜０００｜０００２＝１００｜０００｜０１０石川ミリオンスターズ勝利投手 後藤（３勝１敗）敗戦投手 野村（１敗） 滋賀GOブラックス０＝０００｜０００｜０００８＝０１０｜３１０｜３０☓富山GRNサンダーバーズ勝利投手 下沢（１勝）敗戦投手 吉村（２勝２敗）本塁打 （富）矢野ソロ、２ラン ５月８日（日）石川県立滋賀GOブラックス４＝００１｜１００｜２０４＝１０２｜０００｜１０石川ミリオンスターズ（８回規定により引き分け）本塁打 （石）野村 福井ネクサスエレファンツ７＝１３０｜０１０｜２０４＝０４０｜０００｜００富山GRNサンダーバーズ（８回規定により試合終了）勝利投手 松永（１勝２敗）セーブ 秋吉（１勝１敗１Ｓ）敗戦投手 松原（１勝２敗）本塁打 （福）阪口、竹林 オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ