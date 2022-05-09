５月７日（土）石川県立

福井ネクサスエレファンツ

10＝４２４｜０００｜０００

２＝１００｜０００｜０１０

石川ミリオンスターズ

勝利投手　後藤（３勝１敗）

敗戦投手　野村（１敗）

 

滋賀GOブラックス

０＝０００｜０００｜０００

８＝０１０｜３１０｜３０☓

富山GRNサンダーバーズ

勝利投手　下沢（１勝）

敗戦投手　吉村（２勝２敗）

本塁打　（富）矢野ソロ、２ラン

 

５月８日（日）石川県立

滋賀GOブラックス

４＝００１｜１００｜２０

４＝１０２｜０００｜１０

石川ミリオンスターズ

（８回規定により引き分け）

本塁打　（石）野村

 

福井ネクサスエレファンツ

７＝１３０｜０１０｜２０

４＝０４０｜０００｜００

富山GRNサンダーバーズ

（８回規定により試合終了）

勝利投手　松永（１勝２敗）

セーブ　　秋吉（１勝１敗１Ｓ）

敗戦投手　松原（１勝２敗）

本塁打　（福）阪口、竹林