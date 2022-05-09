５月７日（土）

両チーム計33安打30得点の乱打戦（茨城２勝１敗 UD上尾スタジアム 230人）

茨城アストロプラネッツ

17＝１００｜１３３｜８０１

13＝１００｜１１０｜３７０

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手 巽（４勝）

敗戦投手 太田（１勝１敗）

本塁打 （茨）野中２ラン

６番・佐々木斗夢、９回決勝弾！（栃木２勝１敗 横須賀 345人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜０００｜１０１

１＝０００｜００１｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手 田邉（１勝）

セーブ 高野（４Ｓ）

敗戦投手 田代（２敗１Ｓ）

本塁打 （栃）佐々木ソロ

２番・阿部一心、決勝打含む２安打（新潟２勝３敗 ベーマガ 606人）

福島レッドホープス

３＝０１１｜０１０｜０００

５＝０２２｜０００｜１０☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 上村（２勝）

セーブ 吉田（４Ｓ）

敗戦投手 齋藤（２勝２敗）

本塁打 （福）松島ソロ

５月８日（日）

信濃、６回打者一巡８得点の猛攻（信濃１勝 常陸大宮 233人）

信濃グランセローズ

８＝０００｜００８｜０００

０＝０００｜０００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 荒西（１勝１敗）

敗戦投手 高林（１敗）

９番・菊地涼、決勝タイムリー！（群馬１勝 城南 1009人）

埼玉西武ライオンズ

１＝０１０｜０００｜０００

２＝００１｜０００｜０１☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 平川（１勝）

敗戦投手 田村

若松駿太、７回９K３失点の粘投（福島４勝２敗 パールスタジアム 275人）

福島レッドホープス

６＝０３０｜００１｜０１１

４＝０１０｜１００｜１０１

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 若松（２勝１敗）

セーブ 又吉（２Ｓ）

敗戦投手 中園（２敗）

本塁打 （福）福原ソロ、上２ラン、ソロ

◇前節の結果

５月６日（金）UD上尾スタジアム

埼玉武蔵ヒートベアーズ ９―３ 栃木ゴールデンブレーブス