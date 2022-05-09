５月７日（土）

　両チーム計33安打30得点の乱打戦（茨城２勝１敗　UD上尾スタジアム　230人）

茨城アストロプラネッツ

17＝１００｜１３３｜８０１

13＝１００｜１１０｜３７０

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　巽（４勝）

敗戦投手　太田（１勝１敗）

本塁打　（茨）野中２ラン

 

　６番・佐々木斗夢、９回決勝弾！（栃木２勝１敗　横須賀　345人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜０００｜１０１

１＝０００｜００１｜０００

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　田邉（１勝）

セーブ　　高野（４Ｓ）

敗戦投手　田代（２敗１Ｓ）

本塁打　（栃）佐々木ソロ

 

　２番・阿部一心、決勝打含む２安打（新潟２勝３敗　ベーマガ　606人）

福島レッドホープス

３＝０１１｜０１０｜０００

５＝０２２｜０００｜１０☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　上村（２勝）

セーブ　　吉田（４Ｓ）

敗戦投手　齋藤（２勝２敗）

本塁打　（福）松島ソロ

 

５月８日（日）

　信濃、６回打者一巡８得点の猛攻（信濃１勝　常陸大宮　233人）

信濃グランセローズ

８＝０００｜００８｜０００

０＝０００｜０００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　荒西（１勝１敗）

敗戦投手　高林（１敗）

 

　９番・菊地涼、決勝タイムリー！（群馬１勝　城南　1009人）

埼玉西武ライオンズ

１＝０１０｜０００｜０００

２＝００１｜０００｜０１☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　平川（１勝）

敗戦投手　田村

 

　若松駿太、７回９K３失点の粘投（福島４勝２敗　パールスタジアム　275人）

福島レッドホープス

６＝０３０｜００１｜０１１

４＝０１０｜１００｜１０１

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　若松（２勝１敗）

セーブ　　又吉（２Ｓ）

敗戦投手　中園（２敗）

本塁打　（福）福原ソロ、上２ラン、ソロ

 

◇前節の結果

５月６日（金）UD上尾スタジアム

埼玉武蔵ヒートベアーズ　９―３　栃木ゴールデンブレーブス