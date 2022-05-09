５月７日（土）
両チーム計33安打30得点の乱打戦（茨城２勝１敗 UD上尾スタジアム 230人）
茨城アストロプラネッツ
17＝１００｜１３３｜８０１
13＝１００｜１１０｜３７０
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 巽（４勝）
敗戦投手 太田（１勝１敗）
本塁打 （茨）野中２ラン
６番・佐々木斗夢、９回決勝弾！（栃木２勝１敗 横須賀 345人）
栃木ゴールデンブレーブス
２＝０００｜０００｜１０１
１＝０００｜００１｜０００
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 田邉（１勝）
セーブ 高野（４Ｓ）
敗戦投手 田代（２敗１Ｓ）
本塁打 （栃）佐々木ソロ
２番・阿部一心、決勝打含む２安打（新潟２勝３敗 ベーマガ 606人）
福島レッドホープス
３＝０１１｜０１０｜０００
５＝０２２｜０００｜１０☓
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 上村（２勝）
セーブ 吉田（４Ｓ）
敗戦投手 齋藤（２勝２敗）
本塁打 （福）松島ソロ
５月８日（日）
信濃、６回打者一巡８得点の猛攻（信濃１勝 常陸大宮 233人）
信濃グランセローズ
８＝０００｜００８｜０００
０＝０００｜０００｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 荒西（１勝１敗）
敗戦投手 高林（１敗）
９番・菊地涼、決勝タイムリー！（群馬１勝 城南 1009人）
埼玉西武ライオンズ
１＝０１０｜０００｜０００
２＝００１｜０００｜０１☓
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 平川（１勝）
敗戦投手 田村
若松駿太、７回９K３失点の粘投（福島４勝２敗 パールスタジアム 275人）
福島レッドホープス
６＝０３０｜００１｜０１１
４＝０１０｜１００｜１０１
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 若松（２勝１敗）
セーブ 又吉（２Ｓ）
敗戦投手 中園（２敗）
本塁打 （福）福原ソロ、上２ラン、ソロ
◇前節の結果
５月６日（金）UD上尾スタジアム
埼玉武蔵ヒートベアーズ ９―３ 栃木ゴールデンブレーブス