　プロ野球の第２回・現役ドラフトが８日、オンライン（非公開）で行われた。出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるため、昨年から行われている。各球団の入退団選手は以下の通り。

 

★各球団の入退団選手★

 

＜セ・リーグ＞

◆阪神

・IN

　オリックス→漆原大晟投手（27）

 

・OUT

　馬場皐輔投手（28）→巨人

 

◆広島

・IN

　楽天→内間拓馬投手（25）

 

・OUT

　中村祐太投手（28）→西武

 

◆横浜DeNA

・IN

　ロッテ→佐々木千隼投手（29）

 

・OUT

　桜井周斗投手（24）→楽天

 

◆巨人

・IN

　阪神→馬場皐輔投手（28）

 

・OUT

　北村拓己内野手（28）→ヤクルト

 

◆東京ヤクルト

・IN

　巨人→北村拓己内野手（28）

 

・OUT

　梅野雄吾投手（24）→中日

 

◆中日

・IN

　ヤクルト梅野雄吾投手（24）

 

・OUT

　鈴木博志投手（26）→オリックス

 

＜パ・リーグ＞

◆オリックス

・IN

　中日→鈴木博志投手（26）

 

・OUT

　漆原大晟投手（27）→阪神

 

◆千葉ロッテ

・IN

　西武→愛斗外野手（26）

 

・OUT

　佐々木千隼投手（29）→DeNA

 

◆ソフトバンク

・IN

　北海道日本ハム→長谷川威展投手（24）

 

・OUT

　水谷瞬外野手（22）→日本ハム

 

◆東北楽天

・IN

　横浜DeNA→桜井周斗投手（24）

 

・OUT

　内間拓馬投手（25）→広島

 

◆埼玉西武

・IN

　広島→中村祐太投手（28）

 

・OUT

　愛斗外野手（26）→ロッテ

 

◆北海道日本ハム

・IN

　福岡ソフトバンク→水谷瞬外野手（22）

 

・OUT

　長谷川威展投手（24）→ソフトバンク