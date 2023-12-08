プロ野球の第２回・現役ドラフトが８日、オンライン（非公開）で行われた。出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させるため、昨年から行われている。各球団の入退団選手は以下の通り。
★各球団の入退団選手★
＜セ・リーグ＞
◆阪神
・IN
オリックス→漆原大晟投手（27）
・OUT
馬場皐輔投手（28）→巨人
◆広島
・IN
楽天→内間拓馬投手（25）
・OUT
中村祐太投手（28）→西武
◆横浜DeNA
・IN
ロッテ→佐々木千隼投手（29）
・OUT
桜井周斗投手（24）→楽天
◆巨人
・IN
阪神→馬場皐輔投手（28）
・OUT
北村拓己内野手（28）→ヤクルト
◆東京ヤクルト
・IN
巨人→北村拓己内野手（28）
・OUT
梅野雄吾投手（24）→中日
◆中日
・IN
ヤクルト梅野雄吾投手（24）
・OUT
鈴木博志投手（26）→オリックス
＜パ・リーグ＞
◆オリックス
・IN
中日→鈴木博志投手（26）
・OUT
漆原大晟投手（27）→阪神
◆千葉ロッテ
・IN
西武→愛斗外野手（26）
・OUT
佐々木千隼投手（29）→DeNA
◆ソフトバンク
・IN
北海道日本ハム→長谷川威展投手（24）
・OUT
水谷瞬外野手（22）→日本ハム
◆東北楽天
・IN
横浜DeNA→桜井周斗投手（24）
・OUT
内間拓馬投手（25）→広島
◆埼玉西武
・IN
広島→中村祐太投手（28）
・OUT
愛斗外野手（26）→ロッテ
◆北海道日本ハム
・IN
福岡ソフトバンク→水谷瞬外野手（22）
・OUT
長谷川威展投手（24）→ソフトバンク